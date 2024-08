La nouvelle Audi Q6 e-tron – bien plus qu’un SUV 100% électrique

Audi ajoute une nouvelle voiture électrique à sa spectaculaire gamme e-tron. Il s’agit duSUV Q6, un modèle qui se positionne entre le Q4 e-tron et le Q8 e-tron. Un SUV construit sur la Premium Platform Electric, une architecture développée en collaboration avec Porsche, conçue exclusivement pour les grandes voitures électriques, telles que l’A6 e-tron qui sera bientôt dévoilée.

Et bien que nous ayons déjà eu accès à l’Audi Q6 e-tron lors d’une avant-première mondiale de ce modèle organisée à Munich, tout d’abord, puis sur les magnifiques routes de Bilbao, lors de sa présentation internationale, chez Car and Driver nous avons décidé de réaliser une séance photo exclusive de ce modèle et de l’analyser en profondeur. Une galerie d’images et une vidéo pour mettre en évidence les principales caractéristiques de ce véhicule plug-in. Le résultat de la production est sous vos yeux.

L’Audi Q6 e-tron : un ensemble léger

L’Audi Q6 e-tron est un SUV de luxe impressionnant. Avec ses 4,76 mètres de long, il a la taille idéale pour la mobilité électrique urbaine. Son empattement de 2,89 mètres lui permet d’accueillir cinq passagers dans un habitacle très soigné. Mais avant de parler d’habitabilité, jetons un coup d’œil aux détails extérieurs uniques et distinctifs de l’Audi Q6 e-tron.

Notre collègue photographe Christian Colmenero commence à déclencher son appareil photo afin que l’objectif capture tous les éléments qui lui confèrent une personnalité écrasante, comme les phares et les feux. L’Audi Q6 e-tron est la première voiture du marché à disposer d’une signature numérique active, sous la responsabilité de l’Espagnol César Muntada, un véritable maître de l’éclairage avec lequel nous avons eu l’occasion de discuter et d’analyser cette technologie. La signature numérique active permet au Q6 e-tron de varier l’éclairage diurne entre huit “looks” possibles, configurés à partir de l’APP du téléphone ou via le système multimédia, ce qui se fait d’ailleurs en quelques secondes. Il faut beaucoup plus de temps pour choisir celui qui correspond à votre style, car ils sont tous très originaux ! Lorsque vous en choisissez une, son application est accompagnée d’une animation.

À l’arrière, la technologie OLED de deuxième génération est utilisée. Non seulement elles reproduisent la signature lumineuse de l’avant, mais elles y ajoutent la “communication light”, qui avertit à l’avance les autres usagers de la route en cas d’accident ou de panne, grâce à des triangles qui apparaissent sur la partie inférieure du siège du conducteur. Cela est possible grâce à de multiples caméras et capteurs frontaux qui analysent en quelques millisecondes ce qui se passe devant le véhicule. Un prodige qui permet à Audi d’être “à la pointe de la technologie”.

L’Audi Q6 e-tron dispose également d’une grande calandre trapézoïdale, qui dans ce cas est pratiquement carénée pour améliorer le coefficient aérodynamique (Cx de 0,31), un symbole de la marque aux quatre anneaux qui rappelle d’autres Q, comme le majestueux Q8. Les barres de toit lui donnent un air aventurier et les différentes jantes, dont la taille varie de 19 à 21 pouces en fonction de la motorisation et de la finition, complètent l’ensemble. Sur la porte arrière, une petite garniture avec le mot e-tron rappelle qu’il s’agit d’une voiture 100 % électrique.

L’intérieur de l’Audi Q6 e-tron est haut de gamme

L’intérieur de l’Audi Q6 e-tron est d’une finition exquise. Tous ceux qui étaient présents sur le plateau du centre de Madrid que nous avons utilisé pour ce reportage photo peuvent en témoigner. “Vous avez remarqué la sellerie ?”, “Et l’équipement ?” ne sont que deux des phrases prononcées par l’équipe. Le cuir Nappa est de la plus haute qualité et l’équipement est celui d’une vraie voiture de luxe. On sent immédiatement qu’Audi veut que son nouveau SUV soit la référence dans son segment. Même l’ouverture et la fermeture des portes constituent une expérience sensorielle enrichissante.

La grande innovation de l’intérieur de l’Audi Q6 e-tron est le Digital Stage, nom donné à l’ensemble des écrans qui entourent le conducteur et créent un nouvel univers d’interaction sans précédent. C’est la première Audi à présenter cette configuration, composée du tableau de bord personnalisable de 11,9 pouces, du système d’infodivertissement de 14,9 pouces et d’un troisième affichage tête haute avec réalité augmentée ! Tous ces éléments sont faciles à utiliser, rapides à manipuler et très esthétiques par temps ensoleillé, comme nous l’avons constaté sur le chemin du studio d’enregistrement. Imaginez donc l’univers généré lorsque la nuit tombe et que l’on ajoute la lumière ambiante…

La Scène Numérique est complétée par un écran de 10,9 pouces réservé au copilote afin qu’il puisse regarder des séries ou des films pour rendre le voyage plus agréable. Les données du navigateur et de l’ordinateur de bord sont également disponibles, au cas où le conducteur souhaiterait consulter des informations sur le trajet qu’il est en train d’effectuer. Pour des raisons de sécurité, le conducteur ne peut pas le voir grâce au mode confidentialité, qui s’active dès que la voiture commence à rouler (à partir de 1 km/h). L’univers technologique est complété par les haut-parleurs intégrés dans les appuis-tête, qui génèrent un son surround jamais vu dans une Audi, une véritable salle de concert sur roues.

En outre, l’Audi Q6 e-tron offre un espace intérieur incroyable, comme en témoignent les sensationnelles places arrière, qui accueillent parfaitement trois adultes. Ces derniers apprécieront le confort de ce SUV doté d’une suspension élaborée qui rend tout trajet très agréable, y compris les trajets urbains, où cette Audi tire le meilleur parti du système électrique. De plus, en option, le Q6 e-tron dispose d’une suspension pneumatique à plusieurs niveaux de hauteur, fortement recommandée à ceux qui font face à de longs trajets pour le point de confort supplémentaire qu’elle apporte.

Le Q6 e-tron offre également deux compartiments à bagages, élargissant ainsi les possibilités de rangement d’une voiture déjà pratique et performante. Sous le capot, un coffre de 64 litres permet de ranger, par exemple, des câbles de recharge ou deux sacs à dos ; à l’arrière, un véritable coffre de 526 litres peut contenir tout le matériel d’une famille moyenne.

Trois motorisations disponibles

L’Audi Q6 e-tron est disponible en trois versions différentes à ce stade. La version d’entrée de gamme développe 324 ch et affiche un 0-100 km/h en 6,6 secondes, une vitesse maximale de 210 km/h et une consommation moyenne de 16,8 kWh/100 km/h. La gamme se poursuit avec la variante 388 ch à transmission intégrale quattro (5,9 secondes de 0 à 100 km/h, vitesse maximale de 210 km/h et consommation d’énergie de 17,2 kWh) et se termine avec la version sportive SQ6 e-tron quattro de 517 ch qui, logiquement, atteint les meilleures performances de la famille Q6 avec un 0 à 100 km/h en 4,4 secondes et une vitesse maximale de 230 km/h.

Tous sont équipés de la même batterie, une puissante source d’énergie de 100 kWh de capacité brute avec laquelle le Q6 e-tron dépasse les 800 kilomètres d’autonomie en conduite urbaine (828 km selon le cycle WLTP pour être plus précis). La capacité de charge maximale de la voiture est de 270 kW et elle peut être rechargée de 10 % à 80 % en 21 minutes, ce qui est très rapide. De plus, il suffit de 10 minutes pour charger suffisamment d’électricité pour parcourir 260 kilomètres, ce qui représente un avant et un après dans la recharge de ce type de véhicule, garantissant une mobilité électrique sans excuses. Le Q6 e-tron dispose, entre autres gadgets, de palettes au volant qui permettent au conducteur de modifier rapidement et facilement le maintien des freins.

Prix et équipement de l’Audi Q6 e-tron

L’Audi Q6 e-tron est déjà en vente à partir de 77 420 euros pour la version Advanced de 326 ch. De série, il est équipé de jantes de 19 pouces gris graphite, de phares LED plus, de l’aide au stationnement plus, de l’alerte de franchissement de ligne, de la clé numérique, de sièges avant chauffants, etc.

Au-dessus se trouve le Q6 e-tron Advaced quattro de 388 ch et la gamme se termine, pour l’instant, avec le SQ6 de 489 ch, dont le prix de vente conseillé est de 99.870 euros.

Il convient de noter que, pour une durée limitée, le Q6 e-tron est disponible avec la finition First Edition associée uniquement et exclusivement au moteur de 388 ch, qui est très attrayante grâce au pack intérieur S line, aux phares Audi Matrix Led, à la suspension sport et aux jantes Audi Sport de 20 pouces en tant qu’éléments principaux.

Voici le Q6 e-tron, le véhicule le plus récent et le plus excitant d’Audi pour la mobilité d’aujourd’hui avec la technologie de demain.