Ces hybrides à moins de 20 000 € vont écraser la concurrence en 2024 !

L’année 2024 marque un tournant pour les automobilistes en quête de solutions de mobilité plus vertes. Les véhicules hybrides, qui allient une motorisation essence et électrique, s’imposent comme un compromis idéal pour ceux qui souhaitent réduire leur impact écologique sans faire de concessions sur l’autonomie ou les performances. Le grand avantage de ces modèles ? Leur prix de plus en plus accessible, avec certains hybrides disponibles pour moins de 20 000 €, offrant ainsi une alternative viable aux véhicules 100 % thermiques ou électriques.

L’étiquette ECO attribuée à ces véhicules représente un atout majeur, particulièrement dans les grandes villes où les zones à faibles émissions (ZFE) se multiplient. Grâce à cette classification, les conducteurs de véhicules hybrides peuvent circuler plus librement, y compris dans les centres urbains où les restrictions sont de plus en plus fréquentes. En plus de cette souplesse, les véhicules hybrides permettent de réduire la consommation de carburant en utilisant l’énergie électrique sur les trajets urbains, tout en offrant la tranquillité d’esprit d’un moteur thermique pour les longs trajets.

Top 3 des hybrides pour moins de 20 000 €

Le marché des véhicules hybrides regorge de modèles performants, mais trois d’entre eux se démarquent particulièrement par leur rapport qualité-prix. Pour moins de 20 000 €, ces véhicules offrent une combinaison parfaite entre innovation technologique et coût accessible. Voici les trois modèles à suivre en 2024 :

La Toyota Yaris, proposée, est vendue entre 20.000 et 21.000 €.

Nous commençons par une voiture de la marque qui domine clairement le marché des voitures hybrides, Toyota. Sa petite Yaris est déjà la sixième voiture hybride la plus vendue sur l’ensemble du marché et elle est proposée aujourd’hui dans les concessions à un prix de départ officiel de 21 650 euros, bien qu’avec des promotions et en serrant un peu la vis au moment de l’achat, il soit possible de l’acquérir pour un prix encore plus bas, aux alentours de 20 000 euros. Pour ce prix, la marque japonaise propose une voiture ultra-performante, dotée d’un moteur 120h de 116 ch, avec label ECO et une consommation homologuée de seulement 4,0 l/100 km en cycle mixte, mais qui assure une consommation particulièrement basse en ville. Son équipement de base Active Plus est déjà très complet et couronne une voiture très intéressante qui est un succès pour l’entreprise.

Nouvelle Renault Clio E-Tech, proposée aujourd’hui à partir de 19 080 €.

Pour un prix similaire, voire un peu moins aujourd’hui, Renault a mis en vente sa nouvelle Clio avec un moteur hybride très intéressant avec de grandes performances et de la puissance. Bien que son prix officiel soit d’environ 22 000 euros, la nouvelle E-Tech Full Hybrid se trouve aujourd’hui chez les concessionnaires pour moins de 20 000 euros. Sa force réside dans un moteur qui délivre pas moins de 143 ch, avec une faible consommation de 4,3 l/100 km, soit un peu plus que la Toyota Yaris. Dotée du label ECO de la DGT, elle offre plus d’espace et un bon équipement, même dans sa version inférieure Evolution.

La MG3 Hybrid+ est la grande surprise chinoise et l’hybride la moins chère du moment.

Nous terminons bien sûr cette sélection avec l’une des dernières voitures hybrides arrivées sur le marché avec l’intention de le révolutionner. Provenant de la marque chinoise MG, en plein essor, ce nouveau SUV de 4,11 mètres de long est déjà proposé à 19 500 euros, sans même avoir besoin de trouver une offre commerciale. Il s’agit du prix officiel, donc si vous « serrez » un peu chez le concessionnaire, vous pourrez peut-être même l’obtenir à un prix encore plus bas. Dotée du moteur le plus complet et le plus puissant, la MG3 Hybrid+ surprend par sa puissance de 194 ch et sa très faible consommation pour ce mode de propulsion, homologuée à seulement 4,4 l/100 km. Avec son label ECO , elle est aussi une gagnante intéressante et dispose d’un large éventail d’équipements de série.

L’étiquette ECO, un passeport pour la mobilité urbaine

L’un des grands avantages des véhicules hybrides est l’étiquette ECO, qui les distingue des modèles thermiques classiques. En France, comme dans d’autres pays européens, cette étiquette est délivrée par la DGT (Direction Générale des Transports) et permet aux véhicules hybrides de circuler plus facilement dans les zones à faibles émissions (ZFE). En France, ces zones se multiplient dans les grandes agglomérations, où la lutte contre la pollution de l’air est devenue une priorité.

Grâce à cette étiquette, les conducteurs de véhicules hybrides bénéficient de privilèges notables, tels que l’accès aux centres-villes en période de restriction et des réductions fiscales liées à l’immatriculation ou à la taxe annuelle sur les véhicules. Cela fait des hybrides un choix non seulement écologique, mais aussi économiquement avantageux pour ceux qui cherchent à réduire leurs frais de déplacement dans les zones urbaines denses.

L’étiquette ECO est également un gage de flexibilité pour les usagers qui ne veulent pas renoncer à une motorisation thermique pour de longs trajets tout en réduisant leur impact environnemental au quotidien. En combinant les avantages des moteurs thermiques et électriques, ces véhicules parviennent à allier performance et responsabilité écologique.

Quelle place pour les hybrides dans l’avenir de l’automobile ?

Alors que le marché automobile évolue rapidement, les véhicules hybrides semblent bien partis pour jouer un rôle majeur dans la transition vers une mobilité plus propre. Si les véhicules entièrement électriques gagnent du terrain, les hybrides restent une alternative de choix pour les conducteurs qui souhaitent s’engager progressivement vers des solutions plus durables, sans abandonner complètement la motorisation thermique.

Le développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques progresse, mais la présence encore limitée de bornes dans certaines régions rend les hybrides particulièrement attrayants. Ces véhicules offrent la polyvalence d’une conduite électrique en ville et la sécurité d’une autonomie accrue grâce à leur moteur thermique pour les trajets longue distance.

À l’avenir, les progrès technologiques dans les batteries et les systèmes de gestion d’énergie devraient encore améliorer les performances des hybrides, les rendant encore plus compétitifs face aux modèles 100 % électriques. Avec un prix attractif, une consommation optimisée, et un impact environnemental réduit, les véhicules hybrides devraient continuer à séduire les automobilistes soucieux de leur budget et de leur empreinte écologique.