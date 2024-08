La nouvelle Toyota GR Yaris de 280 ch arrive, la bête revisitée par Gazoo Racing est désormais tarifée (et elle n’est pas bon marché)

Elle s’est fait attendre mais elle est enfin prête à prendre d’assaut nos concessionnaires. Lanouvelle Toyota GR Yaris 2024 est déjà commercialisée. La petite bête sur roues signée Toyota Gazoo Racing a subi une révision majeure. Un lifting en guise de mise à jour de milieu de cycle qui permettra à cette première génération d’affronter le reste de sa vie commerciale qui l’attend.

Depuis son lancement au cours de la turbulente année 2020, elle s’est vendue à plus de 18 000 exemplaires en Europe. C’est un best-seller. Aujourd’hui, elle dispose d’un nouveau moteur, d’une transmission intégrale électronique et d’un châssis peaufiné pour offrir une expérience de conduite inoubliable. Un modèle qui élève la Toyota Yaris décontractée et efficace dans une nouvelle catégorie.

La gamme et les équipements de la nouvelle Toyota GR Yaris

Si nous nous rendons sur le configurateur Toyota, nous découvrirons que la gamme de la nouvelle Toyota GR Yaris a été structurée en un seul niveau de finition. La version RZ. Cependant, il est possible d’opter pour différents packs optionnels afin de compléter l’équipement. Il s’agit des packs Circuit, Touring et Touring Plus. Voici un aperçu des principaux équipements de série:

Airbags multiples (frontaux, latéraux et rideaux)

Jantes en alliage de 18 pouces

Phares à LED

Feux de jour à LED

Blocs optiques arrière à LED

Phares automatiques et détecteur de pluie

Contrôle intelligent des feux de route

Vitres arrière assombries

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables électriquement et chauffants

Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement

Combiné d’instruments numériques de 12,3 pouces

Système d’infodivertissement Toyota Smart Connect+ avec écran tactile de 8 pouces

Navigateur

Android Auto et Apple CarPlay

Connexion USB

Bluetooth

Radio numérique

Climatisation automatique à deux zones

Sièges avant sport

Siège conducteur réglable en hauteur

Pédales sport en aluminium

Système d’entrée et de démarrage sans clé

Volant sport multifonction gainé de cuir, réglable en hauteur et en profondeur

Verrouillage central avec télécommande

Alerte de franchissement de ligne

Sélecteur de mode de conduite

Avertissement de freinage d’urgence

Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Aide au démarrage en côte

Caméra de recul

Système d’appel d’urgence e-Call

Prix de la Toyota GR Yaris 2024 en France

Version RRP

1.6T 280 ch 6v 4×4 GR-Four 49,500 € 49,500

1.6T 280 bhp Aut. 8v 4×4 GR-Four 57,000 € 57,000

la GR Yaris restylée revient à 92 290€ au minimum et à 108 800€ avec la boîte automatique.

Prix valables à partir de juillet / 2024 hors remises et autres promotions.

Le moteur à essence de la nouvelle Toyota GR Yaris

Contrairement à la grande majorité des véhicules de la gamme Toyota, la GR Yaris renonce à l’électrification. Un coup d’œil sous le capot de cette bête roulante revisitée révèle un moteur à essence trois cylindres turbocompressé de 1,6 litre. Il développe une puissance de 280 ch et un couple maximal de 390 Nm.

Il est disponible avec une boîte manuelle à six vitesses et une boîte automatique à huit vitesses. Elle est toujours équipée de la transmission à quatre roues motrices GR-Four. Il affiche une consommation moyenne de 8,7 litres aux 100 kilomètres et des émissions de CO2 de 197 g/km selon le cycle WLTP. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 230 km/h.