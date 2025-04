Toyota fait son grand retour en F1 : Un partenariat stratégique avec Haas pour redéfinir la compétitivité !”

Le constructeur japonais Toyota a annoncé vendredi son retour en Formule 1 après 15 ans d’absence du championnat du monde, cette fois en tant que nouveau partenaire technique de l’écurie MoneyGram Haas F1 Team, par le biais d’un contrat pluriannuel dans le cadre duquel ils partageront « expertise et ressources pour un bénéfice mutuel », selon un communiqué.

« L’équipe américaine de Formule 1 et le leader mondial de l’automobile japonaise s’associent pour partager leurs connaissances et leurs ressources pour un bénéfice mutuel », a déclaré l’équipe sur son site web.

Haas et Toyota Gazoo Racing, la division sport automobile et recherche et développement du constructeur automobile japonais, s’engagent dans une nouvelle relation de collaboration « dynamique », qui verra le constructeur automobile japonais devenir un partenaire technique officiel de l’équipe américaine.

Dans le cadre de ce nouvel accord pluriannuel, « les deux parties partageront leur expérience et leur expertise ainsi que leurs ressources ». Toyota fournira des services de conception, techniques et de fabrication, tandis que Haas offrira en retour une expertise technique et des avantages commerciaux, le tout « dans le but de favoriser le développement et la compétitivité » de l’équipe.

Toyota, qui est aujourd’hui très présent dans le sport automobile en championnat du monde des rallyes et en championnat du monde d’endurance, commencera à travailler avec Haas dès le Grand Prix des États-Unis, qui aura lieu du 18 au 20 octobre.

« Je suis très heureux que Haas et Toyota aient décidé d’établir ce partenariat technique. Avoir le soutien et le travail d’un leader mondial de l’industrie automobile aux côtés de notre organisation, alors qu’ils cherchent à développer et à accélérer leur propre expertise technique et d’ingénierie, est tout simplement un partenariat avec des avantages évidents pour les deux parties », a déclaré le directeur de l’équipe Haas, Ayao Komatsu.

L’équipe américaine considère ce nouveau partenariat comme « fondamental » pour son « propre développement et sa volonté claire d’accroître » sa « compétitivité en Formule 1 ». « En retour, nous fournissons à Toyota une plateforme lui permettant de maximiser et de faire progresser ses capacités internes en matière d’ingénierie », a-t-il ajouté.

« En concourant aux côtés de Haas au sommet du sport automobile, nous visons à former des pilotes, des ingénieurs et des mécaniciens, tout en renforçant les capacités de Haas et de Toyota, et nous souhaitons contribuer au sport automobile et à l’industrie automobile », a déclaré Tomoya Takahashi, président de Gazoo Racing Company.

La marque japonaise revient donc en F1 15 ans plus tard, alors qu’elle était l’équipe d’usine entre 2002 et 2009. L’équipe a obtenu 13 podiums et trois pole positions, et son meilleur résultat en championnat du monde a été la quatrième place au championnat du monde des constructeurs en 2005 et 2007, avec des pilotes tels que Ralf Schumacher, Timo Glok, Jarno Trulli et Kamui Kobayashi.