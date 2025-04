Essai du Ford Explorer électrique : Le SUV le plus vendu de la marque avec une autonomie de 600 kilomètres

Il y a quelques jours, le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré dans une interview que la marque devait revenir (et d’une certaine manière) à ses origines, en cherchant à faire des voitures amusantes l’activité principale, et à ne pas les laisser en arrière-plan. Il a même affirmé que la direction s’était attaquée aux modèles « ennuyeux », ce qu’elle s’efforce de changer depuis un certain temps.

Et le nouveau Ford Explorer électrique, né pour et pour l’Europe, est l’une des propositions avec lesquelles le constructeur américain cherche à se réorienter sur la route. En fait, il s’agit du premier véhicule « de volume » 100 % électrique à être lancé, et à Hybrids and Electrics, nous avons déjà pu le tester.

Un SUV compact et électrique pour tous

Bien avant cela, nous avions déjà vu la Ford Mustang Mach-e, et bientôt la Ford Capri électrique sera également lancée, deux véhicules qui, comme l’Explorer, reprennent des noms importants dans l’histoire de la marque.

Une stratégie pour montrer les intentions de la marque avec ce premier véhicule 100% électrique, bien que la Mach-e et la Capri soient réservées à des niches de marché plus petites et plus spécifiques, alors que le Ford Explorer a pour objectif d’être un best-seller.

Le design de ce SUV zéro émission maintient l’essence et les gènes du nom original dans certaines nuances, car il cherche à paraître plus grand et plus présent qu’il ne l’est en réalité.

Nous parlons d’un ensemble qui mesure 4,47 mètres de long, 2,06 mètres de large et 1,63 mètre de haut, ce qui donne un coffre de 470 litres dans des conditions normales, auquel peut s’ajouter un petit compartiment supplémentaire sous le plancher du coffre, dans lequel le câble de recharge ou d’autres petits objets peuvent être rangés.

L’espace est plus que suffisant pour les bagages normaux d’une famille, et l’ouverture de chargement est de taille adéquate pour l’accès, de sorte que le fait d’être un peu en retrait par rapport à la concurrence en termes de volume n’est pas quelque chose qui nuit à l’Explorer à cet égard.

Intérieur du nouvel Explorer

L’habitacle est tout aussi spacieux. L’air et la sensation d’espace sont essentiels au plaisir de voyager dans cette voiture, qui offre beaucoup d’espace pour les épaules, la tête et les jambes de ses occupants.

Le siège du conducteur a été conçu pour donner une impression d’enveloppement dans l’habitacle, avec tout à portée de main, mais avec la sensation que l’on peut attendre d’une voiture de cette catégorie.

En termes de finition, les aspirations premium sont claires, et tout est bien pensé et assemblé, mêlant des pièces en plastique à d’autres plus souples et des détails qui cherchent à imiter la fibre de carbone à l’état brut. Le volant a une allure sportive et est aplati en haut et en bas.

La partie technologique est résolue avec un tableau de bord de 5 pouces et un écran de 14,6 pouces du système d’ infodivertissement en position verticale orientable à 30º, de sorte qu’il peut être adapté au goût ou aux besoins du conducteur, ainsi qu’aux éventuelles réflexions sur celui-ci. On pourrait penser que l’instrumentation est petite, mais elle n’a pas besoin de plus pour afficher les informations qui intéressent l’utilisateur, et l’affichage tête haute (qui reflète les informations sur le pare-brise) peut de toute façon compenser le manque de taille.

Impressions au volant de la version testée

Dans l’ensemble, il s’agit d’un ensemble très bien réalisé, et certainement d’une réinterprétation du Ford Explorer original, ce qui n’est pas facile à amener à une taille plus compacte et à un segment tel que celui des SUV électriques.

Lors de la présentation à laquelle nous avons assisté à l’invitation de Ford, nous avons été autorisés à tester des unités dotées du groupe motopropulseur de 286 ch, c’est-à-dire la version à propulsion arrière avec le pack de batteries NMC d’une capacité de 77 kWh.

C’est logique, car c’est celle que l’on espère vendre le plus, étant donné que cette variante est celle qui offre la plus grande autonomie, à savoir 602 kilomètres par charge complète. Il s’agit de la version de base, car si nous choisissons la version supérieure (Premium), l’utilisation de la batterie tombe à 572 kilomètres, toujours en cycle mixte WLTP.

Lors de notre essai, nous avons eu un total d’environ six heures d’utilisation du véhicule réparties sur deux jours, avec des trajets n’excédant pas 150 kilomètres, mêlant zones urbaines à faible vitesse, routes nationales et portions d’autoroute.

Suffisant pour un premier contact avec l’Explorer, et pour vérifier qu’il y a une gestion de la réponse de l’accélérateur qui recherche plus de confort et d’expérience similaire à un véhicule à combustion, plutôt que ce « kick » caractéristique des voitures électriques qui vous laisse collé au siège, et dont je ne vois pas vraiment l’intérêt, surtout dans un modèle de ce type.

Quoi qu’il en soit, pour ceux qui veulent des données, le temps de 0 à 60 km/heure est de 6,3 secondes, ce que la version à traction intégrale de 340 ch améliore en atteignant ce temps en 5,3 secondes.

En ville, il est doux et très confortable à conduire, et étonnamment bon dans les rues très étroites, tandis que sur la route, il a une suspension rigide, mais juste assez pour éviter un roulis inconfortable.

La voiture électrique Ford Explorer a un toucher de route décisif et rappelle la Volkswagen ID.4, dont elle hérite de la plateforme de construction MEB du constructeur allemand. Mais le constructeur à l’ovale bleu a su mettre tous les atouts de son côté pour bien se différencier et faire valoir ses gènes américains, qui se reflètent dans cette voiture.

C’est une voiture vraiment confortable et facile à conduire, où tout est bien réglé et équilibré pour ne pas en faire trop, mais ne pas en manquer non plus, ce qui pourrait être un succès face à la concurrence, mais l’avenir nous le dira.

Autonomie réelle réalisable

En parlant d’autonomie réelle, il faudrait avoir le véhicule pendant quelques jours et le tester dans des environnements plus quotidiens, mais je peux vous dire que les 600 kilomètres sont réalisables sur des trajets essentiellement urbains. Si vous conduisez davantage sur route, j’estimerais 450/500 kilomètres (en recherchant une conduite efficace) sur la base des tests effectués, qui, comme je l’ai dit, sont insuffisants pour pouvoir affiner ce chiffre.

Pour la variante la plus puissante (340 ch), je ne peux vous communiquer que les données officielles fournies par la marque, car il n’y avait pas d’unités d’essai lors de l’événement, mais il convient de noter que l’autonomie atteint 566 kilomètres, 532 kilomètres si vous avez la finition Premium.

La batterie est également de NMC, mais avec une capacité de 79 kWh, mais la construction et les composants ne sont pas exactement les mêmes, d’après ce qui nous a été dit, et il ne s’agit donc pas simplement d’ajouter 2 kWh. De plus, ce pack se charge jusqu’à une puissance maximale de 185 kW et en 26 minutes (de 10 à 80 % de la pleine capacité), tandis que le pack de 77 kWh se charge jusqu’à 135 kW et en 28 minutes, respectivement.

Les deux versions susmentionnées sont déjà en vente depuis plusieurs semaines en Espagne, et les premières unités sont d’ailleurs déjà livrées, mais dans cette présentation, ils ont également voulu nous dire qu’à partir du 1er décembre 2024 (on nous a dit lors de l’événement que ce serait à la mi-octobre), ils lanceront une option avec une nouvelle batterie, qui est également de type NMC, mais avec une capacité de 52 kWh.

Il s’agit d’un Ford Explorer à propulsion arrière, d’une puissance de 170 ch, qui sera donc la nouvelle version d’entrée de gamme du SUV électrique, dans tous les sens du terme. L’autonomie est de 378 kilomètres en version standard et de 357 kilomètres en version supérieure. La puissance de recharge maximale supportée par ce pack est de 145 kW, et peut être effectuée en 25 minutes, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

Interrogé sur l’arrivée de cette variante, Ford a confirmé qu’il s’agissait d’une stratégie visant à réduire autant que possible le prix du modèle et à atteindre la barrière budgétaire de certains clients potentiels. Cependant, Ford est conscient que la version de milieu de gamme sera la vedette dans les concessions, principalement parce qu’elle offre la plus grande autonomie.

Prix du Ford Explorer 100 % électrique

Les prix justifient donc une telle manœuvre, puisque le Ford Explorer de 170 ch sera commercialisé en décembre à partir de 41 800 euros (44 800 euros en version Premium), ce qui, avec le plan Moves III et les 7 000 euros qu’il est possible d’obtenir, le placerait à 34 800 euros, en dessous d’une barrière de prix non négligeable.

En ce qui concerne la version que nous avons testée, la version 286 ch déjà disponible, le prix est de 46 550 euros pour l’option standard, et de 49 550 euros pour l’option supérieure, également avec la possibilité de soustraire l’aide de l’État. Cela signifie qu’il y a une différence de moins de 5 000 euros entre la version la plus économique et la version intermédiaire, ce qui est peut-être judicieux, compte tenu des avantages en termes d’autonomie.

En l’absence de plan Moves III, et également en vente dès maintenant, nous trouvons dans la gamme la version la plus élevée, avec 340 ch et la seule à quatre roues motrices, qui se vend au prix de 55 850 et 58 850 euros, selon que l’on choisit la version de base ou la version Premium.

En ce qui concerne cette dernière, il convient de noter que le pack supérieur augmente la taille des jantes à 20 pouces (contre 19 pouces), qu’il dispose de phares LED matriciels au lieu des Full LED de l’option de base, qu’il ajoute le hayon électrique mains libres et un système audio de meilleure qualité signé B&O, et qu’il recourt à un revêtement de siège entièrement en cuir.

Autres options intéressantes

En ce qui concerne les prix mentionnés ci-dessus, je pense qu’il est important de noter qu’il y a plusieurs options pour lesquelles il faut payer un supplément, et elles sont intéressantes. Tout d’abord, les sièges AGR qui remplacent les sièges standard d’une seule pièce, pour ceux qui recherchent un point de confort supplémentaire, et qui ne coûtent que 610 euros.

La pompe à chaleur est également intéressante dans les villes froides, car pour 1 300 euros supplémentaires, vous disposez d’un système capable de chauffer l’habitacle sans affecter considérablement l’autonomie de la batterie. Les jantes de 21 pouces sont également disponibles en option, pour un supplément de 1 200 euros pour la version de base, et d’environ 600 euros pour la version Premium.