Elle a la taille du RAV4, mais elle est un peu plus puissante et 8000 euros moins chère

Le marché des SUV hybrides a explosé ces dernières années, offrant aux consommateurs des véhicules spacieux, performants et plus respectueux de l’environnement. Dans ce contexte, deux modèles se distinguent : le Hyundai Tucson Hybrid et le Toyota RAV4 Hybrid, deux des meilleures options disponibles pour ceux qui cherchent à combiner praticité et économie de carburant. Cependant, lorsque l’on compare ces deux modèles de 2025, plusieurs éléments permettent de donner un avantage décisif au Hyundai Tucson Hybrid. Dans cet article, nous analyserons en profondeur les caractéristiques des deux véhicules afin de comprendre pourquoi le Tucson se démarque face à son concurrent direct.

Design extérieur et dimensions : Un style plus moderne pour le Tucson

Le design d’un véhicule est souvent le premier élément qui attire l’attention des acheteurs, et en matière de style, le Hyundai Tucson se distingue par son aspect futuriste et audacieux. Hyundai a pris des risques en matière de design avec le Tucson, notamment grâce à sa calandre distincte avec des feux de jour intégrés qui se fondent parfaitement dans le pare-chocs avant. Ce look unique, bien que polarisant pour certains, confère au Tucson un caractère avant-gardiste.

En comparaison, le Toyota RAV4 opte pour un design plus traditionnel et robuste. Son allure est moins audacieuse et plus orientée vers un style utilitaire. Ce choix peut plaire aux conducteurs préférant un design classique et éprouvé, mais il manque l’effet “wow” que propose le Tucson.

En termes de dimensions, les deux modèles sont très proches, avec une longueur de 4,50 m pour le Tucson contre 4,60 m pour le RAV4. Le RAV4 bénéficie d’un léger avantage en termes de taille, mais le Tucson est plus compact et agile pour les environnements urbains. La différence de hauteur est également marginale, avec des lignes qui permettent aux deux modèles de se fondre aussi bien en milieu urbain que sur des routes plus escarpées. Cependant, c’est le Tucson qui se distingue visuellement par son originalité.

Intérieur et confort : Tucson, le maître de l’ergonomie

En termes de confort et d’aménagement intérieur, le Hyundai Tucson l’emporte clairement grâce à son habitacle moderne et ses matériaux de haute qualité. Hyundai a porté une attention particulière à l’agencement intérieur, offrant une expérience haut de gamme avec un tableau de bord numérique élégant, un écran tactile central de 10,25 pouces et des commandes tactiles. La qualité perçue des matériaux utilisés dans le Tucson est supérieure, avec des finitions plus raffinées, conférant une sensation de luxe.

Le Toyota RAV4, bien qu’efficace et pratique, présente un intérieur plus fonctionnel. Les matériaux sont robustes, mais l’ensemble reste moins raffiné que dans le Tucson. Les commandes du RAV4 sont plus classiques, avec des boutons physiques qui, bien que pratiques, manquent du charme moderne et high-tech du Tucson.

En termes d’espace, les deux modèles sont comparables, offrant cinq places confortables. Le Tucson, cependant, se distingue avec des sièges avant particulièrement bien conçus, offrant un meilleur maintien et des options de réglage plus nombreuses, rendant les longs trajets plus agréables. Pour les passagers arrière, les deux véhicules sont généreux en termes d’espace pour les jambes, mais le Hyundai Tucson excelle avec des sièges inclinables, ajoutant un niveau de confort supérieur pour les passagers.

Technologie et connectivité : Tucson prend de l’avance

La technologie embarquée est un autre point fort du Hyundai Tucson. Il est équipé de nombreux systèmes d’aide à la conduite et d’une interface utilisateur fluide et intuitive. L’écran tactile de 10,25 pouces de série, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, est un atout majeur. Le système d’infodivertissement du Tucson est rapide et réactif, offrant une expérience utilisateur fluide. Le système de caméra 360 degrés, présent sur certaines finitions, est également un point fort du Tucson, facilitant les manœuvres dans les espaces restreints.

Le Toyota RAV4, bien que bien équipé, ne parvient pas à rivaliser avec le niveau de technologie du Tucson. Son écran tactile est légèrement plus petit (8 pouces dans certaines finitions) et l’interface, bien qu’efficace, semble moins moderne. De plus, l’absence d’un système de caméras de qualité supérieure sur les versions de base est un désavantage par rapport au Tucson.

En matière de sécurité, les deux modèles sont bien pourvus avec des systèmes comme l’alerte de franchissement de ligne, le freinage d’urgence autonome et le régulateur de vitesse adaptatif. Cependant, le Tucson propose des aides à la conduite plus avancées, telles que l’aide au maintien dans la voie avec assistance active et un affichage tête haute, ce qui améliore encore son avantage technologique.

Motorisations et performances : des approches différentes, mais le Tucson séduit

L’un des éléments les plus importants pour un SUV hybride est, bien sûr, la motorisation. Les deux modèles se distinguent par leurs performances hybrides, mais le Hyundai Tucson parvient à offrir un meilleur compromis entre puissance et efficacité.

Le Hyundai Tucson Hybrid 2025 est équipé d’un moteur 1.6 T-GDi hybride de 215 chevaux, combinant un moteur essence turbocompressé avec une assistance électrique. Le système de transmission à traction intégrale disponible sur le Tucson garantit une adhérence maximale dans des conditions difficiles, tout en offrant une consommation de carburant modérée. Avec des performances globalement linéaires et une boîte automatique fluide, le Tucson offre une expérience de conduite plaisante.

En comparaison, le Toyota RAV4 Hybrid 2025 dispose d’un moteur 2.5 Hybride de 218 chevaux, offrant des performances solides mais avec une réponse moins vive. Bien que le système hybride de Toyota soit reconnu pour sa fiabilité et son efficacité, il manque le dynamisme offert par le Tucson. Le bruit moteur est plus présent dans le RAV4 lors des fortes accélérations, ce qui peut réduire le confort acoustique sur de longs trajets.

En termes d’économie de carburant, les deux modèles se situent dans la même gamme, avec des consommations similaires autour de 5-6 L/100 km en conditions mixtes. Cependant, le Tucson se montre plus silencieux et confortable grâce à une meilleure gestion des transitions entre le moteur thermique et électrique.

Rapport qualité-prix : Le Tucson en tête

Le prix est souvent un facteur décisif dans le choix d’un véhicule, et ici aussi, le Hyundai Tucson s’impose. Avec un prix de base autour de 45 000 €, le Tucson offre un excellent rapport qualité-prix, compte tenu de ses nombreuses options technologiques, de son design moderne et de son expérience de conduite supérieure. Pour un prix similaire, le Toyota RAV4 semble moins bien équipé et offre moins de raffinement intérieur.

En termes de garantie, Hyundai propose une garantie de 5 ans, ce qui est supérieur à la garantie de 3 ans de Toyota, offrant ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire pour les acheteurs potentiels.

Conclusion : Hyundai Tucson, le grand gagnant

En comparant le Hyundai Tucson Hybrid 2025 et le Toyota RAV4 Hybrid 2025, il devient clair que le Tucson prend l’avantage dans plusieurs domaines clés : un design plus audacieux, un intérieur plus raffiné, une technologie plus avancée, et une expérience de conduite plus fluide. Bien que le RAV4 reste une option solide, surtout pour ceux qui recherchent un SUV hybride éprouvé, il semble que le Tucson soit le meilleur choix global pour les conducteurs qui veulent un SUV hybride moderne, performant, et bien équipé.

Ainsi, si vous êtes à la recherche d’un SUV hybride qui se distingue non seulement par ses performances mais aussi par son design et ses équipements technologiques, le Hyundai Tucson Hybrid est sans aucun doute la meilleure option en 2025.