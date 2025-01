Avec une autonomie de 794 km, cette voiture électrique consomme l’équivalent de 1,1 litre de diesel tous les 100 km

Volkswagen a lancé l’ID.7 en tant que véhicule électrique avancé, cherchant à concurrencer des modèles tels que la Tesla Model S. Bien que son arrivée chez les concessionnaires ait été retardée et que les commandes soient encore lentes, le constructeur a décidé d’améliorer l’ID.7 en mettant en œuvre une nouvelle batterie avec une capacité et une autonomie accrues sur l’ensemble de la gamme.

Avec une capacité de batterie de 86 kWh, l’équipe de Volkswagen Suisse, dirigée par Felix Egolf, expert en conduite longue distance avec des véhicules électriques, a réussi à parcourir 794 kilomètres avec une seule charge de batterie en 15 heures et 42 minutes. Ce résultat dépasse largement l’autonomie maximale du modèle selon la norme WLTP, qui est de 709 kilomètres. Le trajet s’est déroulé sur des routes publiques, dans des conditions de circulation normales, pendant toute la journée.

Un très long voyage sans arrêt de recharge

Le véhicule a parcouru un circuit d’environ 81 kilomètres dans l’agglomération de Zoug, près de Zurich, adapté à la conduite quotidienne avec des routes principales, des tronçons d’autoroute et des routes de montagne.

Huit conducteurs ont parcouru un total de 794 kilomètres en un jour avec une seule charge de batterie, ce qui équivaut à la distance entre Bâle et Emden, où l’ID.7 est fabriquée. La consommation moyenne d’énergie a été remarquablement basse, à 10,3 kWh/100 km, alors que la valeur WLTP la plus basse du modèle est de 13,6 kWh/100 km, ce qui équivaut à environ 1,1 litre de diesel aux 100 km.

L’autonomie de 794 km a été atteinte dans des conditions de circulation normales à une vitesse moyenne de 51 km/h. Le véhicule est arrivé à destination avec seulement deux kilomètres d’autonomie restante. Il est important de noter que l’unité Volkswagen ID.7 Pro utilisée n’était pas la version la plus efficace en termes d’autonomie. Selon le cycle d’homologation WLTP, si des équipements optionnels tels que le pack Confort, le pack de systèmes d’assistance IQ.DRIVE, le pack Extérieur Plus et une pompe à chaleur étaient ajoutés, elle aurait atteint une autonomie WLTP de 700 km.

En 2020 et 2021, Felix Egolf a battu deux records de conduite avec l’ID.3. Il a dépassé son autonomie théorique en allant de Zwickau en Saxe (Allemagne) à Schaffhausen (Suisse) sur une distance de 531 km. Lors de la deuxième tentative de record, avec une batterie plus grande, l’ID.3 Pro S, il a parcouru 602 km en une seule charge dans des conditions défavorables, franchissant 15 cols de montagne dans les Alpes et 13 000 mètres de dénivelé.

Depuis son lancement sur le marché, Volkswagen a tenu à souligner l’efficacité de l’ID.7 Pro S. Le nouveau système d’entraînement et l’aérodynamisme soigneusement conçu, avec un coefficient de traînée de 0,23, contribuent à atteindre cet objectif.

Selon l’équipement, sa consommation d’énergie WLTP varie entre 16,2 et 13,6 kWh/100 km, pour une autonomie homologuée allant jusqu’à 709 km. En outre, les temps de charge sont courts : en 10 minutes seulement, il est possible de charger suffisamment d’énergie pour parcourir environ 244 km, et de 10 à 80 % de l’autonomie est rechargée en 26 minutes environ.

L’ID.7 est également équipée d’un calculateur d’itinéraire pour véhicule électrique qui optimise le trajet en fonction de la charge de la batterie et des stations de recharge disponibles, et qui prend en compte les données du trafic en temps réel pour proposer l’itinéraire le plus efficace.