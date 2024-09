Il achète la Tesla d’occasion la moins chère, mais la facture explose

Nous aimons tous faire de bonnes affaires, mais dans certains cas, le bon marché peut coûter cher. C’est ce qui est arrivé à un homme qui a acheté, sans même la voir, une Tesla Model S entière pour un peu plus de 4 500 euros. Une apparente bonne affaire qui cachait un cauchemar économique.

Il y a des voitures qui se déprécient beaucoup, mais ce cas va encore plus loin qu’une dépréciation classique. On pourrait croire à une arnaque, mais c’était bien réel. Randy Shear a vu une Tesla Model S P85 de 2013 pour 5 000 dollars (4 500 euros au taux de change actuel), apparemment sans problème majeur, et il a donc décidé de l’acheter.

Cet homme promettait d’être heureux, jusqu’à ce que les choses commencent à mal tourner. Nous pourrions dire assez mal et assez rapidement, à peine deux mois après l’avoir acheté. Selon sa chaîne YouTube, le premier problème est survenu lors d’une virée shopping avec sa fiancée. Ils étaient au centre commercial et lorsqu’il est monté dans la voiture, une notification s’est affichée à l’écran, indiquant qu’elle risquait de ne pas démarrer.

Randy a éteint la voiture et l’a redémarrée. Il est rentré chez lui, l’a garée et ne l’a pas touchée jusqu’au lendemain. Lorsqu’il l’a remise en marche, l’écran a affiché des erreurs: accélération et vitesse maximale limitées, impossibilité de recharger la voiture et suspension pneumatique hors service. La voiture avait décidé de se retirer d’ elle-même.

Ce qui semblait être une panne de compresseur s’est transformé en un remplacement de moteur.

Bien que Randy soit le genre de personne qui répare ses voitures lui-même, et qu’il s’agisse même d’une partie cruciale de son contenu, il a dû cette fois-ci envoyer la Tesla en réparation. Bien qu’il ait effectué un prédiagnostic à distance, l’atelier a découvert un problème au niveau du compresseur de la climatisation, dont la réparation a coûté 1 800 dollars (1 600 euros).

Quelques jours plus tard, il s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas du compresseur d’air, mais de la transmission arrière (l’ensemble moteur et transmission), qui est beaucoup plus chère que le compresseur d’air conditionné. Le réfrigérant s’était infiltré dans l’électronique de la transmission, ce qui avait provoqué toutes sortes de défaillances. La facture est passée de 1 800 à 7 085 dollars, soit plus que le prix de la voiture. La conséquence immédiate a été de se débarrasser de la voiture et de la vendre.

Le protagoniste de cette histoire a 423 000 kilomètres au compteur, bien qu’il ait un nouveau moteur arrière et une garantie de quatre ans. Nous ne savons pas si elle posera des problèmes à son prochain propriétaire, mais avec autant de kilomètres au compteur, les risques de pannes augmentent considérablement. Randy, quant à lui, l’a remplacée par une Tesla Model S Plaid 2021 plus récente, dotée d’une puissance impressionnante de 1 020 chevaux.