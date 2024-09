Le Renault Rafale E-Tech 4×4 est déjà commercialisé : 18 000 euros de moins qu’un Audi Q5 équipé du même moteur

Situé dans le segment des coupés D-SUV en raison de ses dimensions et de son format de carrosserie, le Renault Rafale appartient à une catégorie dans laquelle les seuls concurrents qu’il doit affronter proviennent de marques premium, ce qui signifie qu’ils ont un prix de départ élevé. Cela signifie qu’à équipement et motorisation égaux, le modèle français est beaucoup plus attractif que ses concurrents en termes de prix, ce qui se vérifie une fois de plus dans la dernière version du modèle que Renault a lancée en Espagne.

Il s’agit de la Renault Rafale E-Tech 4×4, sa variante hybride rechargeable, qui, comme l’a confirmé la division espagnole de l’entreprise, a un prix de départ en Espagne de 52 100 euros dans sa version de base.

Cela fait de la Rafale E-Tech une alternative directe à l’Audi Q5 Sportback 50 TFSIe et à la Mercedes GLC Coupé 300 e, dont les prix de départ avec des moteurs hybrides rechargeables se situent dans la fourchette des 70 000 euros. Un autre modèle qui peut être considéré comme un rival direct du Rafale hybride rechargeable, bien que théoriquement une classe en dessous, est le Peugeot 3008 hybride rechargeable, bien qu’à partir de 43 860 euros il soit environ 7 000 euros moins cher, ainsi que beaucoup moins puissant (il a 197 ch).

Cette variante du Rafale augmente son prix de 8 000 euros par rapport à la version hybride conventionnelle, qui débute à 41 807 euros.

Cette différence est due non seulement au système de propulsion lui-même, mais aussi au fait que le Rafale E-Tech 4×4 n’est disponible qu’avec les deux niveaux de finition supérieurs, alors que l’hybride conventionnel est disponible dans la version Techno, plus simple.

Le modèle sera donc disponible en Sprit Alpine, à partir de 52 100 euros, et en Atelier Alpine, à partir de 57 100 euros, premier modèle de la marque à arborer cette dernière finition. Cette nouvelle ligne vise à pousser plus loin les niveaux de personnalisation et de configuration au sein de la marque, se rapprochant ainsi des marques de luxe. À cet égard, avec ses lignes de coupé et ses 4,71 mètres de long, il a peu de rivaux sur le marché.

Mécaniquement, le Rafale hybride rechargeable reprend la mécanique de l’hybride classique, mais utilise une batterie de 22 kWh au lieu de 2 kWh et ajoute un moteur électrique de 136 ch sur l’essieu arrière pour bénéficier d’une transmission intégrale. En outre, la puissance du moteur à essence, un trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre, passe de 131 à 150 ch. Cela porte sa puissance totale à 300 ch et son autonomie électrique à 105 kilomètres.

Grâce à ce système, il passe de 0 à 100 kilomètres par heure en 6,4 secondes, tandis qu’en mode électrique, sa vitesse maximale peut atteindre 135 kilomètres par heure, ce qui permet à de nombreux utilisateurs de passer des journées entières sans avoir recours au moteur à combustion interne.

La consommation de carburant lorsque la batterie est déchargée estun problème majeur pour les véhicules hybrides rechargeables. Renault affirme que le Rafale consommera en moyenne 6,4 litres aux 100 kilomètres. Bien que la consommation soit supérieure à celle de l’hybride conventionnel, elle reste dans la fourchette habituelle pour un modèle de cette taille et de ce poids, comparable à celle d’un hybride conventionnel.