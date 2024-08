Toyota GR Corolla 2025, maintenant aussi avec une transmission automatique

L’une des voitures que nous aimerions le plus conduire en Europe est la Toyota GR Corolla. Il est vrai que la Toyota GR Yaris (test) est vendue ici, une voiture que nous avons même possédée ici à Motoring Journalism, mais il s’agit d’une voiture utilitaire, alors que la Corolla est une voiture compacte qui gagne en attrait et en fonctionnalité. Elle serait sans aucun doute un best-seller dans son segment.

En attendant que Toyota donne aux Européens la possibilité d’acheter la voiture de sport compacte, la société japonaise a présenté la Toyota GR Corolla 2025, une mise à jour du modèle qui introduit d’importantes nouveautés dans plusieurs domaines du véhicule, la plus importante étant qu’elle est désormais également disponible avec une boîte de vitesses automatique.

Quelles sont les nouveautés de la Toyota GR Corolla 2025 ?

La nouvelle GR Corolla est désormais équipée d’une boîte de vitesses automatique à huit rapports Gazoo Racing direct, la même que celle qui a été ajoutée à la GR Yaris lors de son restylage présenté plus tôt cette année. L’une des principales différences entre cette boîte de vitesses et celle qui équipe la Toyota GR Supra et la Toyota GR86 est que, plutôt que de baser les changements de vitesse sur la force G de la décélération et la vitesse, la boîte de vitesses détecte les signaux de freinage et d’accélération pour changer de vitesse au moment opportun.

La boîte de vitesses automatique présente également des rapports très similaires à ceux de la boîte de vitesses manuelle à six rapports et dispose de son propre radiateur. Toyota proposera également un radiateur supplémentaire en option sur les modèles Premium, et il fera partie de l’équipement standard sur les versions Premium Plus.

Une autre amélioration apportée à la GR Corolla 2025 est le moteur trois cylindres turbocompressé de 1,6 litre. Ce moteur développe désormais un couple de 400 Nm, contre 370 Nm auparavant, tandis que la puissance reste de 304 ch. Le Launch Control fait partie de l’équipement standard des modèles à transmission automatique, ce qui améliore incontestablement l’accélération de la compacte sportive.

Les ingénieurs de Toyota ont également amélioré la tenue de route de la Corolla la plus sportive de la gamme. Pour ce faire, de nouveaux ressorts ont été ajoutés aux deux essieux et un travail a été effectué sur les stabilisateurs arrière, tandis que les différentiels à glissement limité Torsen à l’avant et à l’arrière deviendront un équipement standard sur toutes les versions du modèle 2025.

Les changements de design sont mineurs, mais comprennent un pare-chocs avant redessiné pour améliorer le refroidissement du moteur, des prises d’air pour les freins, des bouches d’air pour extraire l’air du haut du passage de roue, et un intérieur où la grande nouveauté réside dans les nouvelles moulures.