La version la plus radicale de la Renault 5 arrive avec 220 CV

Renault fait sensation en dévoilant la version la plus radicale de la Renault 5, un modèle emblématique qui a marqué des générations. Avec 220 chevaux sous le capot, cette petite voiture sportive promet de combiner nostalgie et performance moderne. Le prix de cette nouvelle Renault 5 a été annoncé, suscitant un grand intérêt parmi les amateurs de voitures.

Cette version, appelée GT, est la première d’une série de quatre avec différentes configurations de puissance et d’équipement. Au-dessus, la seule gamme disponible avec la même puissance de 180 ch est la GT Premium, dont le prix est de 41 900 euros. Les GT Performance, GTS et GTS Premiere Edition portent la puissance à 220 ch et les prix à 41 900, 44 700 et 46 200 euros.

Un design iconique revisité

Il convient de noter que toutes les versions de l’Alpine A290 se situent, en termes de prix, dans les limites du plan Moves III afin d’être éligibles aux subventions de ce plan. De plus, comme l’a indiqué Alpine, les personnes qui achètent l’Alpine A290 en finançant leur achat avec Mobilize Financial Services recevront l’avance de l’incitation fiscale correspondant au programme d’incitation de l’État, de sorte qu’elles n’auront pas à avancer le montant de 4 500 ou 7 000 euros, selon qu’elles achètent ou non une voiture lors de l’opération d’achat.

Avec une longueur de 3,99 mètres et un volume de coffre de 326 litres, l’Alpine A290 n’aura qu’une seule concurrente relativement directe sur le marché, l’Abarth 500e (bien qu’elle appartienne au segment A), même si elle n’est pas aussi puissante et n’a pas autant d’autonomie que le modèle français. La voiture italienne est vendue à partir de 35.696 euros et offre 155 ch et une autonomie de 266 kilomètres au mieux.

La version de départ de l’A290 est déjà équipée de série de jantes de 19 pouces équipées de pneus Michelin Sport EV, d’un chargeur CA bidirectionnel de 11 kW, d’un habillage intérieur bleu avec volant sport en cuir Nappa, de sièges avant chauffants, de vitres teintées, d’une climatisation automatique, d’un éclairage d’ambiance, d’Android Automotive incluant Google Automotive Services, d’un écran haute résolution de 10,1 pouces, d’un régulateur de vitesse adaptatif et d’une caméra de recul.

Toutes les versions de l’Alpine A290 sont alimentées par une batterie d’une capacité de 52 kWh, la même que celle que l’on trouve dans la Renault 5 conventionnelle, ce qui explique pourquoi les variantes de 220 ch réduisent leur autonomie de 379 kilomètres avec une charge complète sur la version la plus simple à 362 kilomètres. La puissance de charge maximale est la même pour toutes les versions, à savoir 100 kW.

La différence de performances entre les deux versions est évidente au niveau du 0-60. La version 180 ch réussit à franchir ce cap en seulement 7,4 secondes, tandis que la version 220 ch arrête le chrono une seconde plus tôt, en 6,4 secondes. La vitesse maximale est de 170 km/h dans la version la plus sportive, l’A290 GT Performance, dont les pneus sont remplacés par des Michelin Pilot Sport 5, qui offrent une meilleure adhérence.

L’avenir de Renault et la stratégie de renouvellement de sa gamme

Le lancement de la nouvelle Renault 5 s’inscrit dans une stratégie plus large de renouvellement de la gamme de Renault. La marque vise à renforcer sa position sur le marché des véhicules compacts et sportifs tout en répondant aux attentes croissantes en matière de durabilité et de technologie. Les modèles futurs devraient continuer à s’inspirer du riche patrimoine de Renault tout en intégrant des innovations modernes.

La réintroduction de la Renault 5 avec une version de 220 CV est une étape marquante pour Renault. En combinant des éléments de design classique avec des technologies de pointe, Renault réussit à créer un véhicule qui attire à la fois les nostalgiques et les amateurs de performance. Le succès de ce modèle pourrait bien influencer les futures décisions de la marque et consolider sa position sur le marché international.