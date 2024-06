Présentation de l’Alpine A290, : la marque sportive de Renault dévoile une gamme 100% électrique

Alpine, la marque sportive du Groupe Renault, entame un nouveau chapitre de son histoire. Jusqu’à présent, sa gamme se composait d’un seul véhicule, l’A110 biplace, mais dans les années à venir, elle formera une ligne de sept modèles 100% électriques qui comprendra des voitures de sport, des berlines et, sans surprise, des crossovers.

L’entreprise normande a pour objectif de devenir un constructeur premium présent dans le monde entier ; elle est d’ailleurs en train de finaliser les détails de son entrée aux États-Unis. Alpine sera en concurrence avec MINI, CUPRA et Porsche avec une offre de voitures de performance entièrement électriques.

L’A290, une petite voiture à hayon dérivée de la Renault 5 E-TECH, a été choisie pour inaugurer cette nouvelle ère. Elle est l’héritière spirituelle des R5 Cup et Turbo Cup (connues en France sous le nom de R5 Alpine et Alpine Turbo), ainsi que de la Supercinco GT Turbo, trois des hot hat les plus légendaires des années 1970 et 1980.

FCE a eu l’occasion d’assister à la présentation statique du nouveau-né, qui promet de donner du fil à retordre à la Lancia Ypsilon HF et à la MINI Cooper SE, qui deviendront ses principales rivales sur le segment B. Dans son approche, il se mesurera également aux autres modèles de la gamme. Dans son approche, elle sera également en concurrence avec la petite Abarth 500e, qui se situe dans le segment A.

Alpine A290 rend hommage à la légendaire Renault 5 Turbo

L’Alpine A290 est basée sur la plateforme AmpR Small. Elle est plus large de 6 cm que la R5, atteignant 1,82 mètre ; en outre, sa longueur (3,99 mètres) et sa hauteur (1,52 mètre) augmentent également en raison de l’utilisation de pare-chocs plus grands et de roues de 19 pouces au lieu des 18 pouces utilisés par sa sœur.

La première caractéristique marquante de l’A290 réside dans ses phares carrés avec une signature lumineuse en forme de X, qui rendent hommage à la voiture de rallye R5 Turbo. Les doubles phares lui confèrent également une allure typiquement alpine. La prise d’air avant s’inspire de la forme d’un flocon de neige, tandis que les rideaux d’air aux extrémités du pare-chocs améliorent l’aérodynamisme.

La porte arrière imite les prises d’air de la R5 Turbo susmentionnée, connue des passionnés sous le nom de “gros cul” en raison de sa voie arrière élargie. Au lieu de monter un aileron surdimensionné, Alpine a intégré une discrète “queue de canard” dans le hayon pour compléter le diffuseur. Les jantes sont de deux types, inspirées respectivement de l’A310 classique et d’un flocon de neige.

Le tableau de bord est le même que celui de la R5, mais de nombreux changements ont été introduits pour les différencier. Le volant sport à trois branches recouvert de tissu Nappa comporte plusieurs boutons dédiés : RCH (Recharge, pour régler le niveau de maintien du freinage régénératif), OV (Dépassement, pour extraire les performances maximales pendant 10 secondes, puis recharger pendant 30 secondes) et le sélecteur de mode de conduite.

Alpine A290 : jusqu’à 380 km d’autonomie

La console centrale surélevée rappelle celle de l’A110. En conséquence, le levier de vitesse disparaît de la colonne de direction, remplacé par trois boutons (R-N-D). Les sièges sont dotés de renforts latéraux pour un meilleur maintien. L’habitacle peut accueillir cinq passagers et le coffre 326 litres.

Le système d’infodivertissement Alpine Portal est basé sur Android Automotive et est relié à deux écrans (instrumentation numérique de 10,25 pouces et panneau tactile de 10,1 pouces). L’assistant vocal n’inclut pas le ChatGPT, une technologie présente sur la R5. Selon les techniciens d’Alpine, il ne s’agit pas d’une demande de la part de leurs clients.

Bien entendu, il supporte les mises à jour OTA (over-the-air) et inclut des services tels que Google Maps avec calculateur d’itinéraire intelligent ou Google Assistant, ainsi que de nombreuses autres applications disponibles sur le Play Store. La fonction Alpine Telemetrics donne accès à trois services : Live Data (données de conduite), Coaching (recommandations pour améliorer notre conduite) et Challenges (une série de défis avec une approche de type jeu vidéo basée sur trois thèmes : agilité, puissance et endurance).

Le véhicule sera disponible en deux niveaux de puissance : 180 ch (130 kW) et 220 ch (160 kW). Selon la mécanique choisie, il effectuera le 0-100 km/h en 7,4 ou 6,4 secondes, avec une vitesse de pointe de 160 et 170 km/h respectivement. Alpine souligne que le déploiement de la puissance sera progressif et dosé, contrairement à la brusquerie des autres voitures électriques, afin d’améliorer l’expérience de conduite.

La gamme Alpine A290 comprendra quatre versions.

Chacune sera équipée d’une batterie d’une capacité de 52 kWh, ce qui devrait lui conférer une autonomie d’environ 380 km WLTP. Côté charge, une pointe de 11 kW en courant alternatif et 100 kW en courant continu est annoncée, avec la possibilité de passer de 15 à 80 % en 30 minutes environ. Les freins avant seront des freins monoblocs Brembo à 4 pistons empruntés à l’A110, tandis que la suspension avec butoirs hydrauliques, l’essieu arrière multibras et les barres antiroulis dédiées sont également à noter.

L’A290 pèsera 1 479 kg, ce qui est relativement léger pour une voiture électrique. Quatre modes de conduite seront proposés (Save, Normal, Sport et Perso). Comme le couple du moteur électrique sera assez élevé (285 et 300 Nm selon la version), l’A290 sera équipée d’un système appelé Alpine Torque Technology capable d’optimiser la livraison du couple et la performance des freins pour maximiser la conduite. Il y aura également une fonction de contrôle du lancement. L’équipement standard de la gamme comprend une pompe à chaleur, des phares à LED, un régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go, des sièges chauffants, des capteurs de stationnement (à l’avant et à l’arrière) et une caméra de recul. La recharge bidirectionnelle V2L (Vehicle to Load) et V2G (Vehicle to Grid) est également disponible.

Quatre niveaux de finition seront disponibles : GT, GT Premium, GT Performance et GTS. La première sera équipée du moteur de 180 ch, tandis que les deux suivantes seront complémentaires : la Premium apportera une touche plus luxueuse et raffinée (toit noir, système audio Devialet, volant chauffant, chargeur de smartphone sans fil…) et la Performance sera plus sportive (incluant le moteur de 220 ch, les pneus Michelin Pilot Sport 5, les étriers de frein rouges…).

Le modèle phare GTS sera une combinaison des deux modèles précédents. Dans un premier temps, une édition spéciale de lancement Première Édition limitée à 1 955 exemplaires, année de naissance de la marque, sera également commercialisée. Elle sera disponible en trois versions : Beta (inspirée du prototype A290_β de 2023), La Bleue et La Grise. Bien que les prix n’aient pas encore été annoncés, Alpine a confirmé qu’ils débuteraient aux alentours de 38 000 euros hors taxes.