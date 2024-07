Ce SUV hybride rechargeable bénéficie d’une remise de 10 410 euros et d’un volume de coffre de 558 litres, le plus grand de sa catégorie

Le nouveau Hyundai Tucson 2024 est arrivé sur le marché il y a quelques semaines avec d’importantes nouveautés pour rester l’un des SUV compacts les plus vendus dans notre pays (et en Europe). Des retouches de design, des technologies plus nombreuses et plus performantes ? Mais si vous ne voulez pas renoncer aux dernières technologies, nous avons une bonne nouvelle : vous pouvez acheter un Tucson hybride rechargeable (PHEV) avec une remise de plus de 10 000 euros et un label Zéro.

Hyundai a encore des unités en stock du Tucson sortant, auquel il applique une promotion très juteuse. Le Tucson hybride rechargeable bénéficie d’une remise de 10.410 euros, ce qui est moins cher qu’un Tucson T-GDI micro-hybride de 150 ch.

Avec cette remise, qui sera valable au moins tout au long de ce mois (ou jusqu’à épuisement des stocks), le Tucson hybride rechargeable est à 34.590 euros en finition Maxx. Un prix difficilement égalable pour un SUV compact rechargeable. A noter qu’en plus d’être la version la plus puissante de la gamme Tucson, elle permet d’effectuer la plupart des trajets quotidiens en mode électrique, avec les économies de carburant que cela implique.

Un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 265 ch et une transmission à quatre roues motrices

La batterie a une capacité de 13,8 kWh et une autonomie de 62 kilomètres en mode électrique (WLTP), ce qui devrait être suffisant pour couvrir la plupart des trajets quotidiens en mode électrique. En tant qu’hybride rechargeable, elle a reçu le label « zéro émission » de la DGT.

Le moteur à essence développe 179 ch et 265 Nm de couple. Avec la puissance du moteur électrique, ce SUV dispose d’une puissance maximale de 265 ch et d’un couple de 350 Nm, distribués aux quatre roues via une boîte de vitesses à six rapports avec convertisseur de couple. Il est intéressant de noter que ce modèle est 13 ch plus puissant que la version hybride rechargeable du Tucson MY2024.

Contrairement à d’autres hybrides rechargeables, les quatre roues motrices du Tucson ne sont pas assurées par un deuxième moteur électrique sur l’essieu arrière, mais par une liaison mécanique entre les essieux avant et arrière.

Le plus grand coffre de sa catégorie

Sur la finition Maxx, l’équipement de série comprend un combiné d’instruments entièrement numérique (écran de 10,25 pouces), un système multimédia à écran tactile de 8 pouces, la connectivité sans fil Android Auto et Apple CarPlay, la climatisation automatique, un chargeur de téléphone portable sans fil, des capteurs de stationnement arrière avec caméra de recul, un régulateur de vitesse et un système actif de maintien de la trajectoire, des jantes de 19 pouces et bien d’autres choses encore.

Cependant, l’un des plus grands atouts du Tucson hybride rechargeable est son énorme coffre : avec 558 litres, c’est le plus grand coffre de tous les SUV compacts hybrides rechargeables. Dans certains cas, il est même de loin le plus grand. Plusieurs concurrents, comme l’Alfa Romeo Tonale PHEV ou le Ford Kuga 2.5 PHEV, n’atteignent même pas les 400 litres. En fait, le coffre du Tucson hybride rechargeable est plus grand que celui de certains concurrents à combustion, qui n’ont pas à transporter de batterie de traction.

Donc, si vous cherchez une bonne capacité de charge, un bon équipement et économiser sur le carburant en passant à l’électrique la plupart du temps au jour le jour, et ne pas renoncer aux nouveautés du Tucson 2024, cette offre laisse un SUV très intéressant à un très bon prix.