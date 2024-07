Remplaçant la voiture la plus vendue, le nouveau SUV bon marché de Dacia est prêt à prendre le marché d’assaut

Une nouvelle star est en train de naître. Nous n’en doutons pas, car avec le projet de Dacia qui vient avec la promesse de remplacer son best-seller, la Sandero Stepway, et avec la promesse d’un prix très économique qui le place dans la gamme inférieure au Duster, les ingrédients du succès sont écrits d’avance.

Ces dernières heures, nous avons appris que Dacia commençait déjà à développer un nouveau SUV utilitaire, à bas prix, pour bousculer le segment B, actuellement l’un des plus populaires et à la croissance la plus rapide du marché. Ce que nous n’attendions pas, c’est qu’il naisse avec l’objectif de remplacer la Sandero Stepway dans les mois à venir. Mais Dacia est bien consciente de la tendance du secteur et se prépare à un avenir où le SUV sera pratiquement le seul type de véhicule disponible dans les concessions.

Le nouveau SUV de Dacia sera positionné en dessous du Duster

Positionné en dessous de l’actuel Duster en tant que modèle d’entrée de gamme de sa gamme SUV, ce nouveau modèle, dont le nom n’est pas encore connu, devrait entrer en production à la fin de l’année 2026 et devrait faire ses débuts dans les concessions dès 2027. Si la Sandero Stepway représente actuellement jusqu’à deux tiers des ventes de Sandero, selon les chiffres de la marque, on peut imaginer les prévisions de ventes d’un modèle à la carrosserie SUV beaucoup plus prononcée.

Avec la croissance actuelle du nouveau Duster, qui mesure déjà 4,34 mètres et se rapproche presque du segment des SUV compacts, Dacia a laissé beaucoup d’espace en dessous pour lancer un nouveau SUV qui devrait avoir une longueur d’environ 4,15 mètres. Ainsi, alors que le nouveau Bigster viendra compléter la gamme SUV de la marque au-dessus du Duster en 2025, ce nouveau modèle le fera en dessous un peu plus d’un an plus tard.

Parallèlement, avec ce changement de stratégie, Dacia entend également se positionner sur le marché en croissance des nouveaux petits SUV, qui voit déjà arriver des modèles comme la Citroën C3 ou la Fiat Grande Panda en tant que crossover à prix très économique.

Nouveau look, plus SUV, plus aventurier

En termes d’image, les prévisions indiquent que ce nouveau SUV suivra la tendance actuelle de la marque, avec un nouveau langage visuel qui témoigne déjà de ses dernières créations et notamment du concept Manifesto exposé il y a quelques mois. Avec une carrosserie plus haute, cette voiture promet également plus d’espace intérieur que la Sandero Stepway, ainsi qu’un esprit vraiment plus aventureux, grâce à sa garde au sol plus élevée et à de nouveaux habillages de protection en plastique autour de la carrosserie.

Probablement basé sur l’architecture CMF-B du Groupe Renault, dont sont déjà issues les dernières Sandero et Duster, le modèle suivra la stratégie d’économie d’échelle de la marque, qui lui permet de développer plusieurs modèles sur une même plateforme tout en conservant un rapport qualité/prix toujours optimal.

En ce qui concerne les systèmes de propulsion, les premières informations suggèrent que ce nouveau SUV aura des moteurs à combustion comme élément mécanique principal, mais mis en œuvre dans des versions GPL, micro-hybride et même hybride complet, comme c’est le cas aujourd’hui avec le nouveau Duster, qui est déjà vendu uniquement dans des variantes avec le label ECO.

Les sources de la marque n’excluent pas la possibilité d’une version 100 % électrique, puisque la rumeur court depuis des mois que la nouvelle génération de Sandero, prévue pour 2028, pourrait arriver sous la forme d’un véhicule utilitaire 100 % électrique. Une variante à transmission intégrale n’est pas non plus exclue, ce qui serait certainement une valeur ajoutée dans une catégorie où les versions à 4 roues motrices sont pratiquement inexistantes. Nous en saurons bientôt plus sur l’un des produits phares des prochaines années.