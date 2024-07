Il développe 199 ch et a la taille d’un BMW X1, mais avec 4,5 litres, c’est le SUV compact le plus économe en carburant

Avec la flambée des prix de l’immobilier et l’inflation qui rend la vie plus chère que jamais, il est aujourd’hui plus important que jamais que la première voiture d’une personne ou d’un ménage soit aussi économe en carburant que possible. Le diesel s’est avéré être la meilleure option si vous ne vouliez pas dépenser beaucoup d’argent en carburant à la fin du mois. Le diesel étant désormais en voie d’extinction, ce sont les voitures hybrides qui prennent le relais dans cette demande de voitures économes en carburant.

Lire aussi :

En parcourant le marché, Hybrids & Electrics a mis en évidence plusieurs voitures qui sont les meilleures de leur catégorie dans ce domaine. La Toyota Yaris est la citadine la plus frugale, tandis que la Corolla et la Lexus LBX sont respectivement la compacte et le B-SUV les plus économes en carburant vendus en Espagne. Cependant, le segment qui se distingue vraiment en termes de ventes sur le marché est celui des SUV compacts, car ces voitures sont capables de sortir de la ville avec des garanties dans tous les domaines et ont de grandes capacités pratiques et familiales.

Dans ce segment, contrairement aux trois voitures que nous avons présentées jusqu’à présent, le modèle qui affiche la plus faible consommation de carburant à la vente n’est pas Toyota. Il s’agit du Renault Austral, un SUV de 4,54 mètres dont le système hybride E-roof est sa meilleure arme commerciale.

Le modèle français affiche une consommation moyenne d’au moins 4,5 litres dans sa version Evolution, qui est celle dont les roues sont les plus petites de la gamme. Les lignes Techno et Iconic portent ce chiffre à 4,6 et 4,7 litres, une plage où il est possible de trouver la consommation de certains autres C-SUV, comme la Toyota Corolla Cross.

Quoi qu’il en soit, ces chiffres sont plus typiques d’une petite voiture que d’un SUV de plus de quatre mètres et demi de long avec une garde au sol de 18 centimètres. Par exemple, la MG3 Hybrid+ est la voiture hybride la moins chère d’Espagne et affiche une consommation moyenne de 4,4 litres, tandis que la Toyota Yaris affiche un minimum de 3,9 litres aux 100 km, bien que la plupart des versions se situent entre 4,2 et 4,3 litres.

La clé de la bonne efficacité de la Renault Austral réside dans le fonctionnement raffiné de son système hybride. Elle se compose d’un moteur turbo trois cylindres de 1,5 litre développant 131 ch, assisté ou remplacé par deux moteurs électriques de 34 et 68 ch. Au total, la puissance est de 199 ch. Le moteur électrique le moins puissant fait office d’embrayage et de synchroniseur de boîte de vitesses, car la boîte de vitesses, qui comporte des rapports spécifiques pour le moteur à essence et le moteur électrique le plus puissant, n’est pas équipée d’un embrayage.

Ces groupes motopropulseurs fonctionnent en tandem avec une batterie d’une capacité de 2 kWh, chiffre élevé pour un hybride, qui permet à l’Austral de fonctionner plus longtemps en mode électrique que n’importe quel autre système, ce qui se traduit au final par une réduction de la consommation de carburant.

Chez Hybrids and Electrics, nous avons déjà pu tester en profondeur la Renault Austral avec ce groupe motopropulseur, et la vérité est que dans des conditions réelles de conduite en ville, il est possible d’obtenir des chiffres de l’ordre de 4,7 et 4,9 litres, tandis que dans l’environnement des grandes villes, en conduisant avec une faible charge sur l’accélérateur et en profitant des pentes, il est possible d’obtenir moins de 4,5 litres, bien que seulement dans ces circonstances. En revanche, sur route ouverte à 120 kilomètres par heure, avec une seule personne à bord, la consommation sera de l’ordre de 6 litres, ce qui est en fait un chiffre qu’un moteur diesel atteindrait également.

L’économie de carburant n’est pas le seul point fort de l’Austral, puisqu’elle offre également une réponse à l’accélérateur beaucoup plus forte que celle des voitures hybrides de Toyota, par exemple. À cela s’ajoutent un intérieur beaucoup plus technologique, un bon système d’exploitation et un volume de coffre de 430 litres, qui ne figure pas parmi les meilleurs du segment, loin s’en faut, mais qui convient à l’usage quotidien d’une famille de quatre personnes.