Ni Toyota, ni Nissan : le SUV japonais qui offre le plus haut niveau de technologie et de confort.

Sur le marché des SUV, de plus en plus concurrentiel, Toyota et Nissan dominent depuis des années avec leurs modèles innovants et fiables. Cependant, un autre constructeur japonais gagne rapidement du terrain en mettant l’accent sur la technologie de pointe et le confort : Mitsubishi. Et le tout nouveau ASX surprend tout le monde avec sa combinaison inégalée de performances, d’équipements haut de gamme et bien plus encore.

Innovation et technologie de pointe, les clés du tout nouveau Mitsubishi ASX

Le Mitsubishi ASX 2025 arrive avec un restylage qui non seulement améliore son apparence, mais intègre également les dernières innovations technologiques pour offrir un confort et une expérience de conduite ultimes. Il partage une plateforme et plusieurs composants avec le Renault Captur et, en fait, il est produit dans les mêmes installations à Castilla y León, ce qui lui confère une plus grande fiabilité et garantit des normes élevées de qualité et de fiabilité.

À cet égard, la gamme de moteurs du SUV de la société japonaise pour le marché espagnol comprend des options allant de l’économique 1.0 TCe de 91 ch avec boîte de vitesses manuelle à six rapports au puissant 1.6 HEV de 145 ch. Il conserve la même essence, mais avec des options différentes pour satisfaire davantage de besoins et, par conséquent, atteindre un public beaucoup plus large.

Ces options mécaniques comprennent également le 1.3 TCe en version 140 ch et 160 ch, disponible avec une boîte de vitesses manuelle et une boîte à double embrayage. Il est intéressant de noter qu’à l’exception de la version de base qui porte le label environnemental C de la DGT, les autres variantes portent le label “ECO”. Ce n’est peut-être pas un détail si important, mais il est plus attrayant pour ceux qui recherchent une option plus verte et plus économique.

Confort et luxe dans les moindres détails

Le Mitsubishi ASX 2025 va au-delà du design et de la motorisation. Son niveau élevé de confort et d’équipement, qui se manifeste dans l’intérieur et la conduite, ne peut être négligé. Dès la version d’entrée de gamme, appelée Motion, il est équipé de :

Phares à LED

Alerte et assistance de trajectoire

Lecteur de feux de circulation

Détection de la fatigue et des piétons

Caméra arrière

Capteur de stationnement arrière

Climatisation automatique

Système multimédia avec écran de 10,4 pouces

Connectivité complète

Les modèles Kaiteki et Kaiteki+, plus complets, ajoutent des équipements de luxe tels que le système de vision à 360°, les capteurs de stationnement avant, les sièges chauffants, le toit ouvrant coulissant, l’instrumentation numérique configurable et le système audio Hi-Fi Harman Kardon, entre autres accessoires.

Prix et disponibilité du SUV

Pour l’instant, le nouveau Mitsubishi ASX n’est disponible qu’en Espagne, et sur réservation, car les premières unités arriveront dans quelques mois chez les concessionnaires. En fonction du niveau d’équipement, de la mécanique et de la puissance, il existe au total six versions :

1.0 TCe 91 ch 6MT Motion : $22928

1.3 TCe 140 ch 6MT MHEV Motion : 24536

Kaiteki : 27752

EDC MHEV Kaiteki : 29681

1.6 HEV 145 PS AT Kaiteki : 31289

Kaiteki+ : 35041

En raison de sa ressemblance avec le Captur, le nouvel ASX ou B-SUV sera en concurrence directe sur le marché européen avec le Fiat 500X, le Citroën C3 Aircross, le Volkswagen T-Cross, l’Opel Crossland et l’EVO 4.