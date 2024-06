L’Europe et le Japon ne savent plus comment faire face à BYD et à l’irrésistible offensive chinoise en matière de voitures électriques

La domination de la Chine dans le domaine des véhicules électriques et hybrides rechargeables devient écrasante, et ni les fabricants ni les responsables de la politique de concurrence ne parviennent à trouver une solution à ce scénario de plus en plus compliqué, en particulier pour les marques européennes et japonaises. S’il est vrai que perdre des ventes dans leur pays d’origine est un problème, le faire en Chine peut avoir des résultats bien pires.

Des constructeurs comme BYD et MG ont mis en œuvre une série de stratégies de réduction des prix auxquelles l’Europe, les États-Unis et même le Japon n’ont pas été en mesure de réagir à temps. Et bien que les mesures arrivent, sur notre continent, un changement à la baisse est déjà envisagé en termes de droits d’importation qui devraient commencer à être appliqués à toutes les voitures électriques en provenance de Chine.

La Chine préoccupe le reste du monde

Une décision qui n’a pas été du goût des responsables politiques chinois, qui menacent d’une riposte qui pourrait avoir des conséquences particulièrement négatives pour l’économie européenne. Il ne faut pas oublier que la Chine fabrique près de 80 % des batteries utilisées dans les voitures électriques du monde entier, avec BYD et CATL comme principaux producteurs.

Et le pays le plus proche, les États-Unis, produit à peine 6,2 % de ces composants, la dépendance vis-à-vis de l’Asie est donc totale. En d’autres termes, si nous voulons atteindre l’objectif espéré de décarbonisation du transport privé d’ici 2035, nous ne pouvons pas nous passer de la Chine.

L’Europe a donc accepté de négocier les taxes qu’elle avait décidé d’appliquer aux importations en provenance de Chine à partir du 4 juillet, et qui sont désormais en suspens selon les dernières informations qui ont filtré. L’Amérique du Nord s’en tient pour l’instant aux droits de douane de 100 % qu’elle a introduits relativement récemment.

Mais le problème n’est pas seulement que les voitures électriques chinoises franchissent les frontières de leur pays d’origine, mais aussi que des constructeurs comme Nissan ont une très grande part de marché en Chine, environ un tiers de leurs ventes. Les pertes de volume des véhicules vendus dans ce pays les affectent, à tel point que des rumeurs circulent selon lesquelles ils devraient fermer une usine sur le sol chinois.

Les chiffres de la Chine augmentent régulièrement

Les exportations chinoises de voitures électriques vers d’autres pays sont en constante augmentation.

D’autres constructeurs japonais se trouvent dans des positions similaires, comme Toyota et Mitsubishi, à tel point que les experts estiment que la part des géants automobiles étrangers en Chine passera de 40 % à 10 %.

D’autre part, nous constatons que la Chine a dépassé le Japon en tant que pays exportateur de véhicules pour la première fois depuis des années. Au total, les voitures chinoises (ou fabriquées dans ce pays) qui ont franchi la frontière au cours de l’année fiscale 2023 se sont élevées à 5,221 millions, soit une croissance de 57,4 % d’une année sur l’autre.

Si l’on considère les chiffres enregistrés de janvier à mai 2024, la Chine a déjà importé 2,45 millions de voitures, soit 26 % de plus qu’au cours de la même période de l’année dernière. Les principaux pays vers lesquels ils exportent sont la Russie, le Brésil et la Belgique, bien que seuls ces deux derniers reçoivent un volume important de véhicules dotés de systèmes de propulsion 100 % électriques ou hybrides rechargeables.

BYD a également le mérite d’avoir dépassé Tesla en termes de ventes de voitures électriques et de véhicules hybrides rechargeables, même s’il convient de noter qu’en ne tenant compte que des émissions zéro, l’entreprise d’Elon Musk reste en tête. En y repensant, BYD peut également être crédité d’avoir représenté 20 % des importations de voitures électriques au Japon.