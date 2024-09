Petit mais costaud : 5 raisons pour lesquelles le Kia EV3 a tout ce qu’il faut pour s’imposer

Le secteur automobile est en pleine mutation vers la mobilité électrique, et Kia se positionne comme l’une des marques leaders dans ce processus. La marque coréenne prévoit toute une famille de modèles de VE électriques, dont le plus jeune membre est la nouvelle Kia EV3.

Avec l’arrivée de la nouvelle EV3, l’entreprise coréenne franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l’électrification, et pas n’importe laquelle : il s’agit d’une déclaration d’intention, avec un SUV électrique qui peut être considéré comme une mini EV9 dans tous les sens du terme. Il s’accompagne de la promesse d’un prix très compétitif, au point de menacer le Kia e-Niro lui-même.

Mais son potentiel de réussite va bien au-delà d’un prix compétitif. Ci-dessous, nous avons rassemblé cinq clés de l’EV3 qui lui permettront d’être un succès commercial et de mettre en échec le Volvo EX30, le petit SUV électrique qui prend d’assaut le Volvo EX30.

Une technologie de pointe

Ce n’est pas parce qu’elle est la plus petite de la famille qu’elle a fait l’impasse sur la technologie, bien au contraire. L’EV3 est équipée des dernières technologies, tant en termes de connectivité que de sécurité. À l’intérieur, un double écran large de 12,3 pouces intègre le système d’infodivertissement de pointe et le tableau de bord numérique. Entre les deux se trouve un troisième écran, plus petit, pour les commandes de climatisation.

En termes de sécurité et d’aides à la conduite, l’EV3 disposera d’un système de stationnement automatique activé à distance depuis l’extérieur, d’un système de conduite autonome sophistiqué de niveau 2 combinant un régulateur de vitesse adaptatif avec maintien actif dans la voie, d’un système de détection des angles morts et d’un système de freinage d’urgence automatique, entre autres.

Il peut également être doté d’une clé numérique, c’est-à-dire que le téléphone portable peut servir de clé au véhicule et nous pouvons donner accès à des tiers de manière “numérique” afin qu’ils puissent l’ouvrir et le conduire.

Très bonne autonomie

L’EV3 est proposée en deux versions de batterie : une version standard de 58,3 kWh et une version Long Range de 81,4 kWh. Aucune autre voiture électrique de moins de 4,40 mètres de long n’offre une batterie aussi importante que celle de l’EV3 dans cette version.

La version standard offre une autonomie de 410 kilomètres, tandis que l’EV3 Long Range atteint une autonomie de 600 kilomètres, les deux chiffres étant conformes au cycle WLTP. Cela fait de l’EV3 l’un des SUV électriques ayant la plus grande autonomie sur le marché, toutes tailles et tous segments confondus. Un chiffre qui parle de lui-même.

Expérience utilisateur haut de gamme

Kia s’est donné beaucoup de mal pour offrir aux utilisateurs de l’EV3 une expérience haut de gamme dans un petit format, en créant un environnement accueillant et sophistiqué. L’intérieur est composé de matériaux de haute qualité. Tout aussi important, voire plus, est le fait qu’il s’agisse de matériaux durables. L’EV3 est équipé de tissus recyclés sur le tableau de bord et les portes, ainsi que de plastique PET recyclé dans les sièges, la garniture de toit, les accoudoirs de porte, les tapis de sol et le coffre.

Il offre un habitacle spacieux aux occupants avec une gamme complète d’équipements de série, dont la climatisation automatique, des sièges chauffants et ergonomiques, avec un mode “Relax” qui permet aux sièges de s’incliner presque complètement. À cela s’ajoutent un système audio du spécialiste Harman/Kardon et la technologie AI Assistant, qui permet d’interagir facilement avec le véhicule.

Un design et une technologie de pointe

L’EV3 arbore un design moderne et avant-gardiste, inspiré de son grand frère EV9 et héritant des lignes futuristes du concept car qui l’a précédé. Sa face avant se caractérise par une calandre “Tiger Nose” réinterprétée électriquement, flanquée de minces phares à LED pour un regard pénétrant.

La silhouette exprime la robustesse. Sur les côtés, les lignes musclées et les passages de roues évasés accentuent encore son caractère, tandis que l’arrière est parachevé par des feux LED en forme de C, très élégants. C’est un design sophistiqué, minimaliste et très moderne.

Dynamique et agréable à conduire

Les deux versions de l’EV3 sont équipées du même moteur : 204 ch (150 kW) et 283 Nm de couple. Grâce à son couple instantané, la réponse à l’accélérateur est immédiate. En outre, son centre de gravité bas et les réglages habituels de Kia garantissent un comportement dynamique et amusant. Cependant, c’est le domaine où nous ne pouvons pas encore être trop aventureux, du moins jusqu’à ce que nous ayons l’occasion de la tester.

Au final, le Kia EV3 se présente comme l’une des options les plus intéressantes pour ceux qui recherchent un petit SUV électrique compact alliant design, technologie et bonne autonomie à un prix raisonnable. Une recette grâce à laquelle l’EV3 est en passe de devenir l’une des références de sa catégorie.