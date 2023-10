Les voitures françaises d’occasion : zoom sur trois marques populaires

Selon les statistiques publiées par le service des immatriculations en France, le marché de la seconde main représente 77 % des acquisitions de voitures particulières. En 2022, le nombre de véhicules d’occasion s’élevait à 5,3 millions. L’engouement pour les automobiles d’occasion est expliqué par leurs multiples avantages : économique, réparations plus accessibles, etc. Les particuliers qui font ce choix ont surtout accès à une large gamme de modèles de marques françaises. Allons à la découverte de celles qui sont les plus prisées sur le marché de la seconde main.

Les Citroën d’occasion : quels modèles privilégier ?

Le parc automobile français de l’occasion regorge de modèles fiables fabriqués par des constructeurs auto reconnus. Si vous êtes à la recherche d’un véhicule d’occasion de qualité à un prix abordable, optez pour une Citroën C3 par exemple.

Lancée en 2002 à l’occasion du Mondial de l’Automobile à Paris, cette citadine a rapidement conquis les utilisateurs. L’une de ses premières qualités est sa grande polyvalence. La Citroën C3 s’adresse aussi bien aux conducteurs professionnels qu’aux familles nombreuses. Elle propose également un habitacle confortable et une expérience de conduite agréable.

Le modèle C4 Space Tourer de la marque est un choix idéal si vous recherchez une voiture spacieuse. Ce monospace est pratique, lumineux, confortable et modulable. Si vous voulez acheter un véhicule tout terrain, le modèle Citroën C5 Aircross est idéal. Avec cette voiture, vous pourrez conduire, chargé ou à vide, sur les routes, en ville ou sur les autoroutes. Excepté ses belles performances, c’est une auto qui allie modernité, confort et élégance.

La fiabilité des Peugeot d’occasion

Vous recherchez un véhicule sophistiqué et fiable ? Tournez-vous vers la marque Peugeot. Fondée il y a plus de deux siècles, c’est l’un des premiers constructeurs automobiles français et l’un des plus imposants sur le marché.

Cette marque a acquis une solide réputation grâce à la qualité de ses voitures ainsi que ses multiples innovations en termes de technologie et de design. Les véhicules Peugeot sont réputés pour avoir une longue durée de vie et bien résister à l’usure. Ils sont donc indiqués pour une utilisation sur le long terme.

Opter pour une Peugeot réduit donc considérablement les risques de panne ou de surprises désagréables liés aux automobiles d’occasion. En fonction de vos besoins, vous avez le choix entre différents modèles.

Si vous souhaitez acquérir une voiture familiale, le modèle 5008 est celui qu’il vous faut. Vous circulez en ville et ne transportez pas beaucoup de passagers ? Misez sur la Peugeot 208.

Renault, une valeur sûre parmi les voitures françaises

Parmi les marques automobiles qui ont comptabilisé le plus de ventes en 2020, Renault s’est hissé en tête de liste. Depuis sa création, la marque offre une belle performance et ses véhicules, notamment le Scénic, sont des valeurs sûres.

Le constructeur s’est positionné sur le segment des voitures familiales et tient ses promesses envers sa clientèle. Alors, si vous recherchez une voiture d’occasion familiale, durable avec un grand niveau de finition, optez pour un modèle Renault. Cette marque est également très appréciée pour l’excellent rapport qualité-prix de ses automobiles.