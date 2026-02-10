Le Toyota Grand Highlander ne fait pas dans la demi-mesure. Plus long, plus spacieux et plus ambitieux que le Highlander classique, il vise clairement les familles qui veulent de la place sans basculer dans le monde des SUV “camions”. Avec plus de 360 ch en version hybride MAX et un gabarit dépassant les 5,10 m, le message est limpide.

Face à lui, les SUV européens à 7 places promettent beaucoup… mais tiennent rarement parole sur la troisième rangée. Ici, Toyota joue carte sur table : espace réel, confort longue distance et mécanique hybride éprouvée.

Reste une question centrale : ce SUV géant a-t-il un sens hors d’Amérique du Nord, et que vaut-il vraiment face aux références familiales européennes ?

Un gabarit hors normes pensé pour la famille

Le Toyota Grand Highlander s’adresse avant tout à ceux qui voyagent à plusieurs, souvent, et loin. Son empattement allongé permet enfin d’installer des adultes à la troisième rangée sans compromis majeur sur le confort.

Contrairement à de nombreux SUV “7 places” du marché, ici les sièges arrière ne sont pas symboliques. L’espace aux jambes est réel, l’accès correct, et la position d’assise naturelle. Même coffre chargé, le volume reste exploitable pour un usage familial.

C’est précisément là que Toyota marque des points : ce SUV n’est pas une vitrine marketing, mais un outil pensé pour les familles nombreuses, les longs trajets et les vacances sans Tetris permanent.

Une hybridation puissante et assumée

Sous le capot, Toyota décline le Grand Highlander en trois versions, mais c’est bien l’hybride qui donne le ton. La version Hybrid MAX, forte de plus de 360 ch, combine performances solides et consommation contenue pour un véhicule de ce gabarit.

Les accélérations sont franches, les reprises sécurisantes sur autoroute, et la transmission intégrale renforce la polyvalence. Ce n’est pas un SUV sportif, mais il ne donne jamais l’impression de forcer.

Toyota reste fidèle à sa philosophie : une mécanique éprouvée, fiable, orientée longévité plutôt que démonstration technologique. Et sur ce segment, c’est un argument de poids.

Confort et conduite : priorité au voyage

Sur la route, le Toyota Grand Highlander privilégie clairement le confort. Suspensions souples, insonorisation soignée et direction rassurante en font un excellent compagnon de longues distances.

En usage autoroutier, il avale les kilomètres sans fatigue, avec une stabilité remarquable malgré son gabarit. En ville, en revanche, ses dimensions imposantes rappellent qu’il n’a pas été conçu pour les centres historiques européens.

C’est un SUV qui s’exprime pleinement sur grands axes, routes larges et parkings adaptés. Dans ce contexte, il devient un véritable salon roulant.

Face aux SUV européens : un autre monde

Comparé à des modèles comme le Peugeot 5008, le Skoda Kodiaq ou même le Volvo XC90, le Grand Highlander joue une partition différente. Moins premium dans la présentation, mais plus généreux dans l’espace réel.

Là où les Européens misent sur l’image, l’efficience fiscale ou le design, Toyota assume une approche pragmatique : du volume, du confort et une hybridation convaincante.

En revanche, son gabarit et sa fiscalité potentielle le rendent peu adapté au marché européen actuel. Importé tel quel, son prix dépasserait facilement les 60 000 €, un seuil psychologique compliqué hors premium.

Un SUV brillant… mais réservé à l’Amérique du Nord

Le Toyota Grand Highlander est un excellent SUV familial, cohérent, confortable et mécaniquement abouti. Il répond parfaitement aux attentes des familles nord-américaines qui veulent de l’espace sans tomber dans l’excès d’un full-size SUV.

En Europe, son absence est logique. Trop grand, trop cher à homologuer, et mal aligné avec les contraintes fiscales locales. Toyota préfère concentrer ses efforts sur des modèles plus adaptés à nos usages.

Reste une évidence : pour qui cherche de vraies 7 places, une hybridation puissante et un confort longue distance sans compromis, le Grand Highlander est l’un des SUV familiaux les plus honnêtes du marché… à condition de vivre du bon côté de l’Atlantique