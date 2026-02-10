Recherche
Toyota renouvelle enfin le grand frère du RAV4 qu’on mérite : 7 places, 4×4 et bien moins cher qu’un Land Cruiser

Antoine Laforge

Toyota SUV 7 places 4x4 grand frère RAV4 moins cher Land Cruiser
Ce Toyota 7 places en 4x4 comble le vide entre RAV4 et Land Cruiser avec un prix plus accessible

Toyota corrige enfin une lacune de sa gamme avec le renouvellement de ce SUV 7 places qui se positionne intelligemment entre le RAV4 et l'inaccessible Land Cruiser. Avec ses capacités 4x4 préservées et un tarif plus raisonnable, il devient le compromis idéal pour les familles nombreuses en quête d'aventure.

Le Toyota Grand Highlander ne fait pas dans la demi-mesure. Plus long, plus spacieux et plus ambitieux que le Highlander classique, il vise clairement les familles qui veulent de la place sans basculer dans le monde des SUV “camions”. Avec plus de 360 ch en version hybride MAX et un gabarit dépassant les 5,10 m, le message est limpide.

Face à lui, les SUV européens à 7 places promettent beaucoup… mais tiennent rarement parole sur la troisième rangée. Ici, Toyota joue carte sur table : espace réel, confort longue distance et mécanique hybride éprouvée.

Reste une question centrale : ce SUV géant a-t-il un sens hors d’Amérique du Nord, et que vaut-il vraiment face aux références familiales européennes ?

2026 Toyota Grand Highlander - Top Family Full-Size SUV | Affordable Luxury

Un gabarit hors normes pensé pour la famille

Le Toyota Grand Highlander s’adresse avant tout à ceux qui voyagent à plusieurs, souvent, et loin. Son empattement allongé permet enfin d’installer des adultes à la troisième rangée sans compromis majeur sur le confort.

Contrairement à de nombreux SUV “7 places” du marché, ici les sièges arrière ne sont pas symboliques. L’espace aux jambes est réel, l’accès correct, et la position d’assise naturelle. Même coffre chargé, le volume reste exploitable pour un usage familial.

C’est précisément là que Toyota marque des points : ce SUV n’est pas une vitrine marketing, mais un outil pensé pour les familles nombreuses, les longs trajets et les vacances sans Tetris permanent.

Face avant Toyota Grand Highlander avec calandre large et signature lumineuse LED
La face avant impose une présence affirmée, typiquement américaine, avec une calandre large et une signature lumineuse moderne © Toyota

Une hybridation puissante et assumée

Sous le capot, Toyota décline le Grand Highlander en trois versions, mais c’est bien l’hybride qui donne le ton. La version Hybrid MAX, forte de plus de 360 ch, combine performances solides et consommation contenue pour un véhicule de ce gabarit.

Les accélérations sont franches, les reprises sécurisantes sur autoroute, et la transmission intégrale renforce la polyvalence. Ce n’est pas un SUV sportif, mais il ne donne jamais l’impression de forcer.

Toyota reste fidèle à sa philosophie : une mécanique éprouvée, fiable, orientée longévité plutôt que démonstration technologique. Et sur ce segment, c’est un argument de poids.

Tableau de bord Toyota Grand Highlander avec écran central et instrumentation numérique
L’intérieur mise sur l’ergonomie et la durabilité, avec des commandes physiques et une présentation claire pensée pour la famille © Toyota

Confort et conduite : priorité au voyage

Sur la route, le Toyota Grand Highlander privilégie clairement le confort. Suspensions souples, insonorisation soignée et direction rassurante en font un excellent compagnon de longues distances.

En usage autoroutier, il avale les kilomètres sans fatigue, avec une stabilité remarquable malgré son gabarit. En ville, en revanche, ses dimensions imposantes rappellent qu’il n’a pas été conçu pour les centres historiques européens.

C’est un SUV qui s’exprime pleinement sur grands axes, routes larges et parkings adaptés. Dans ce contexte, il devient un véritable salon roulant.

Arrière Toyota Grand Highlander SUV hybride avec hayon large et feux horizontaux
À l’arrière, le Grand Highlander privilégie la fonctionnalité avec un hayon large et un dessin sobre orienté usage © Toyota

Face aux SUV européens : un autre monde

Comparé à des modèles comme le Peugeot 5008, le Skoda Kodiaq ou même le Volvo XC90, le Grand Highlander joue une partition différente. Moins premium dans la présentation, mais plus généreux dans l’espace réel.

Lire aussi  L'Allemagne a un sérieux problème venu de Suède : 810 km d'autonomie et 6 000 € de moins que les SUV rechargeables allemands

Là où les Européens misent sur l’image, l’efficience fiscale ou le design, Toyota assume une approche pragmatique : du volume, du confort et une hybridation convaincante.

En revanche, son gabarit et sa fiscalité potentielle le rendent peu adapté au marché européen actuel. Importé tel quel, son prix dépasserait facilement les 60 000 €, un seuil psychologique compliqué hors premium.

Deuxième et troisième rangée Toyota Grand Highlander avec espace aux jambes
Les places arrière offrent un véritable espace pour adultes, confirmant la vocation familiale assumée du SUV © Toyota

Un SUV brillant… mais réservé à l’Amérique du Nord

Le Toyota Grand Highlander est un excellent SUV familial, cohérent, confortable et mécaniquement abouti. Il répond parfaitement aux attentes des familles nord-américaines qui veulent de l’espace sans tomber dans l’excès d’un full-size SUV.

En Europe, son absence est logique. Trop grand, trop cher à homologuer, et mal aligné avec les contraintes fiscales locales. Toyota préfère concentrer ses efforts sur des modèles plus adaptés à nos usages.

Reste une évidence : pour qui cherche de vraies 7 places, une hybridation puissante et un confort longue distance sans compromis, le Grand Highlander est l’un des SUV familiaux les plus honnêtes du marché… à condition de vivre du bon côté de l’Atlantique

Antoine Laforge
