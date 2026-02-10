Recherche
ActualitéIl n'est pas un foudre de guerre, mais ce SUV à 19...

Il n’est pas un foudre de guerre, mais ce SUV à 19 990 €, compense largement par son espace et son coffre généreux

Publié par: Julien Caron

Date:

SUV 19900 euros lent mais spacieux coffre généreux bon rapport qualité prix
Ce SUV à 1990 € compense sa lenteur par un espace et un coffre exceptionnels pour le prix

Partager:

Sous la barre des 20 000 €, ce SUV remet sur la table une recette simple : un SUV compact, 113 ch, et une batterie de 44 kWh taillée pour le quotidien.

Le Citroën ë-C3 Aircross revient à l’attaque avec une offre choc : 19 990 € en France, prime CEE déduite, pour un SUV électrique annoncé jusqu’à 300 km d’autonomie. Oui, on parle bien d’un modèle familial, pas d’une micro-citadine “pour aller chercher le pain”.

En face, les références du genre ne sont pas toutes électriques, mais elles occupent le terrain des SUV urbains à prix serré : Renault Captur et Peugeot 2008 en tête, avec des offres thermiques/hybrides agressives… et des mensualités souvent plus digestes que le prix catalogue. Sauf qu’ici, Citroën veut faire basculer l’équation : électrique, spacieux, et (presque) au prix d’un essence bien équipé.

Reste le vrai sujet : cette proposition très “budget” tient-elle la route au-delà du tarif d’appel ? Entre équipement, performances et coût de recharge, l’ë-C3 Aircross joue une partition intéressante… à condition de bien lire les petites lignes.

Citroën ë-C3 Aircross 2026 électrique vue de profil, SUV compact sur route, garde au sol et jantes visibles
Profil de l’ë-C3 Aircross : gabarit compact et posture de SUV familial, pensé pour maximiser l’espace sans viser le style premium © Citroën

Une offre à 19 990 € qui repose sur une aide bien précise

Le chiffre est réel : 19 990 € pour un Citroën ë-C3 Aircross en finition YOU, avec la prime CEE annoncée à 5 700 € déjà déduite dans la communication de Stellantis. Dit autrement, le prix “avant coup de pouce” est plus élevé, mais l’effort est concret si vous êtes éligible et si l’offre est disponible dans le réseau au moment de signer.

Une Smart de 5 mètres, ça existe : voici la #6 hybride et ses 1 810 km d’autonomie qui roule déjà sur nos routes

Ce repositionnement s’explique aussi par le retour de la version dite “Autonomie Confort”. Fin 2025, l’ë-C3 Aircross avait surtout été mis en avant avec la grosse batterie ; début 2026, Citroën remet la 44 kWh au menu… et c’est elle qui permet d’afficher un prix plus bas.

Lire aussi  Porsche veut simuler les sensations d'une boîte manuelle dans ses futures électriques : la révolution douce inspirée par Hyundai

Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux sur le papier… mais il faut accepter le principe : vous achetez une version d’accès, pensée pour frapper fort en vitrine, pas une configuration “full options”.

Une lecture rapide des éléments clés permet de situer l’offre et sa logique “petite batterie”.

Élément Donnée
Prix affiché (avec aide) 19 990 €
Puissance 113 ch (83 kW)
Batterie offre “Autonomie Confort” 44 kWh
Autonomie annoncée Jusqu’à 300 km WLTP
Alternative “Autonomie Étendue” 54 kWh, jusqu’à 400 km WLTP

 

Face avant Citroën ë-C3 Aircross 2026, signature lumineuse et bouclier, SUV électrique en finition d’accès
La face avant affiche une identité Citroën moderne, avec une présentation simple mais expressive, cohérente avec le positionnement budget © Citroën

113 ch et 44 kWh : un choix cohérent pour rouler tous les jours

Sous le capot, Citroën annonce 113 ch (83 kW) et deux tailles de batterie : 44 kWh pour jusqu’à 300 km WLTP, et 54 kWh pour jusqu’à 400 km WLTP. La bonne nouvelle, c’est la clarté de l’offre : petite batterie pour la ville et le périurbain, grosse batterie si vous faites davantage de route.

Dans la vraie vie, “jusqu’à” dépendra évidemment de la vitesse, de la température et du relief. Mais l’idée est saine : une batterie plus petite, c’est un prix plus doux, des recharges souvent plus rapides à usage égal… et moins d’argent immobilisé dans des kWh dont vous n’avez pas forcément besoin.

Et si vous hésitez entre les deux : l’offre à 19 990 € vise clairement la 44 kWh. C’est elle qui rend l’ë-C3 Aircross intéressant pour un foyer qui veut un véhicule principal “raisonnable”, ou un second véhicule familial qui ne coûte pas le prix d’un premium.

Tableau de bord Citroën ë-C3 Aircross 2026, écran central et poste de conduite, ambiance claire orientée confort
Planche de bord épurée : l’accent est mis sur la simplicité et le confort, avec une ergonomie conçue pour le quotidien © Citroën

Recharge et usage : l’ë-C3 Aircross joue la simplicité plus que la performance

Citroën met en avant un SUV électrique “facile” : pas besoin d’être expert pour comprendre où l’on met les pieds. Sur la route, on n’attend pas une sportive : le message (y compris dans la presse étrangère) est clair, ce n’est pas le plus vif du segment. En revanche, l’intérêt est ailleurs : espace, polyvalence, et budget contenu.

Lire aussi  Oubliez le cliché du low-cost : Ce SUV hybride à 22 990€ défie Toyota avec une technologie impressionnante

Pour la recharge, l’approche est là aussi pragmatique : l’objectif est de couvrir une grosse partie des usages avec une recharge à domicile ou au travail, et de garder la recharge rapide pour les départs. Ce genre de voiture est d’autant plus logique si vous avez une solution de charge régulière.

Le point à surveiller, comme toujours sur une offre “prix canon”, c’est l’écosystème : conditions de l’aide, disponibilité, délais, et contenu exact de la finition YOU. Un prix d’appel n’a de sens que si la configuration reste vivable au quotidien.

Banquette arrière Citroën ë-C3 Aircross 2026, espace aux jambes, assises et modularité pour passagers
Aux places arrière, l’ë-C3 Aircross vise la famille : accès facile et espace correct pour deux adultes, pratique en usage quotidien © Citroën

Habitabilité : l’argument “famille” est au cœur de l’histoire

Là où Citroën veut marquer des points, c’est sur l’aspect familial. L’ë-C3 Aircross est pensé comme un SUV compact capable d’offrir une vraie polyvalence (et, selon les versions de gamme, une approche orientée “grande tribu”). Certains distributeurs mettent notamment en avant des configurations 5 ou 7 places sur la famille C3 Aircross, avec des volumes de coffre qui varient fortement selon l’implantation.

C’est typiquement le genre d’auto que beaucoup de gens veulent : une position de conduite haute, un accès facile, et suffisamment de place pour les poussettes, les courses et les week-ends. Sur le terrain, c’est souvent plus décisif que le 0 à 100 km/h.

Et c’est là que l’offre prend du sens : si vous comparez le coût d’accès à un SUV thermique équivalent (type Renault Captur ou Peugeot 2008) correctement équipé, l’écart peut se resserrer très vite, surtout si vous roulez beaucoup en ville et que vous rechargez à un tarif domestique.

rrière Citroën ë-C3 Aircross 2026, hayon et feux arrière, SUV électrique compact stationné en ville
À l’arrière, l’ë-C3 Aircross mise sur un dessin robuste et pratique, avec un hayon haut pensé pour un usage familial © Citroën

Face aux rivaux : l’attaque par le prix, pas par l’image

Soyons clairs : l’ë-C3 Aircross ne va pas “faire premium” comme certains concurrents. Citroën assume plutôt un positionnement malin : du confort, du pratique, un style sympa, et une addition contenue. Et en 2026, avec la pression des ZFE et la hausse générale des coûts d’usage, cette logique parle à beaucoup de foyers.

Lire aussi  La voiture " de Decathlon " a la taille d'une Renault Clio mais accueille six personnes grâce à des sièges inspirés de la mythique 2CV

Le match n’est pas seulement contre l’électrique : il est aussi contre le thermique/hybride au sens large, car c’est là que se trouvent les volumes. Une offre agressive à 19 990 € est un moyen de faire hésiter ceux qui, par réflexe, iraient signer un SUV essence “en promo”.

La bonne stratégie, si vous êtes tenté : comparer à équipement comparable, chiffrer votre coût de recharge réel, et vérifier les conditions exactes de l’aide appliquée. À ce jeu-là, le Citroën ë-C3 Aircross peut devenir l’un des dossiers les plus rationnels du moment.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Škoda Epiq : le SUV électrique urbain à moins de 25 000 € qui vise le cœur du marché français
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

Renault relance le GPL avec un nouveau moteur inédit dans le Captur : l’essence à prix cassé fait son grand retour

Le Renault Captur accueille un nouveau moteur essence compatible GPL, et l'info mérite mieux qu'un simple haussement d'épaules....

Les premières images de la Ferrari électrique nous laissent sur notre faim, mais on connaît enfin son nom : la frustration est à son...

Chez Ferrari, chaque fuite visuelle est scrutée à la loupe. Et celles du projet baptisé Luce n’échappent pas...

C’est votre dernière chance d’acheter une vraie voiture simple, fiable et lente pour moins de 14 000 € : après, ce sera fini à...

La Hyundai i10 fait partie de ces voitures que l’on croyait presque condamnées. Dans un marché où les...

Le RAV4 en costume Suzuki : l’Across hybride rechargeable joue les gros bras avec 304 ch et une étiquette propre

Le Suzuki Across revient pour un deuxième tour, et il ne fait pas semblant : un hybride rechargeable...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.