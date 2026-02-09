Recherche
Škoda Epiq : le SUV électrique urbain à moins de 25 000 € qui vise le cœur du marché français

Publié par: Julien Caron

Date:

Le Škoda Epiq débarque sous les 25 000 € : ce SUV électrique urbain a tout pour séduire
Avec l’Epiq, Škoda prépare un SUV électrique compact, pratique et surtout accessible. Annoncé sous la barre des 25 000 €, il cible directement les citadins français à la recherche d’un véhicule électrique polyvalent, sans basculer dans le premium

Le Škoda Epiq n’est pas un concept de plus destiné aux salons. Il s’agit d’un futur modèle de série, pensé dès le départ pour répondre à une équation devenue critique en France : proposer un SUV électrique réellement abordable, sans sacrifier l’espace ni la qualité perçue.

Alors que beaucoup d’électriques urbains flirtent avec les 30 000 €, Škoda entend occuper un terrain laissé presque vacant. Celui d’un SUV compact, familial dans l’esprit, mais dimensionné pour la ville et les trajets quotidiens.

Reste à savoir si cette promesse ambitieuse peut se traduire en succès commercial sur un marché français extrêmement sensible au prix.

Škoda Epiq prototype électrique vu de profil en tenue de camouflage lors de tests routiers
Vu de profil sous camouflage, le prototype du Škoda Epiq laisse deviner un gabarit compact et des proportions adaptées à un usage urbain © Škoda

Un gabarit compact parfaitement adapté à la ville

Avec une longueur d’environ 4,10 m, le Škoda Epiq se positionne clairement dans le segment des SUV urbains. Plus logeable qu’une citadine électrique classique, mais nettement plus maniable qu’un SUV compact traditionnel, il vise un usage polyvalent.

La hauteur et la position de conduite surélevée répondent à une attente forte des automobilistes français, tout comme la facilité de stationnement et la bonne visibilité. Škoda reste fidèle à sa réputation : maximiser l’espace utile dans un format contenu.

Ce positionnement place l’Epiq en concurrence directe avec des modèles comme le Citroën ë-C3 ou le futur Renault 4 E-Tech, mais avec une approche plus SUV.

Škoda Epiq prototype électrique vu de trois-quarts avant gauche avec camouflage intégral
En trois-quarts avant gauche, le Škoda Epiq camouflé révèle une posture de SUV urbain, avec une hauteur de caisse marquée et des volumes simples © Škoda

Un design simple, fonctionnel et assumé

Visuellement, l’Epiq ne cherche pas l’exubérance. Le style est anguleux, robuste, avec des lignes nettes et une identité claire. Škoda privilégie une esthétique fonctionnelle, loin des SUV coupés ou des artifices stylistiques coûteux.

La signature lumineuse moderne, les surfaces vitrées généreuses et les protections de carrosserie soulignent sa vocation urbaine et familiale. Un choix cohérent pour un modèle qui doit séduire par la raison avant l’émotion.

Ce design volontairement sobre permet aussi de maîtriser les coûts, un point clé pour tenir l’objectif de prix annoncé.

Škoda Epiq prototype électrique vu de trois-quarts avant droite en phase de développement
Cette vue trois-quarts avant droite du prototype Epiq met en évidence une face avant encore masquée, typique des phases avancées de développement © Škoda

Une plateforme électrique pensée pour l’accessibilité

Le Škoda Epiq reposera sur la plateforme MEB Entry du groupe Volkswagen, dédiée aux véhicules électriques compacts. Une base technique conçue pour optimiser les coûts, le poids et l’efficience.

Côté performances, l’objectif n’est pas la sportivité, mais l’usage réel. L’autonomie attendue devrait se situer autour de 400 km WLTP, largement suffisante pour un usage quotidien et périurbain.

La recharge, compatible avec les standards européens, permettra de répondre aux besoins des automobilistes français, sans nécessiter d’infrastructure complexe.

Škoda Epiq prototype électrique vu de trois-quarts arrière avec carrosserie camouflée
En trois-quarts arrière, le Škoda Epiq camouflé laisse entrevoir un hayon court et une architecture pensée pour maximiser l’espace intérieur © Škoda

Un intérieur pragmatique, fidèle à l’ADN Škoda

À bord, l’Epiq devrait rester fidèle à la philosophie de la marque : simplicité, rangements intelligents et ergonomie claire. Pas de démonstration technologique inutile, mais des équipements pensés pour le quotidien.

Le coffre, annoncé autour de 490 litres, constitue un argument fort pour un véhicule de ce gabarit. Un chiffre qui place le Škoda Epiq au-dessus de nombreux concurrents directs.

Pour une famille ou un couple actif, cet aspect pratique pourrait faire toute la différence face à des électriques plus petites ou moins polyvalentes.

Vue arrière du prototype Škoda Epiq électrique en tenue de camouflage lors d’essais routiers
À l’arrière, le prototype du Škoda Epiq reste entièrement camouflé, signe d’un modèle encore en phase de validation avant sa présentation officielle © Škoda

Un prix stratégique sous les 25 000 € pour la France

C’est évidemment le point central. Škoda annonce un prix de départ inférieur à 25 000 €, hors bonus écologique. En France, bonus déduit, le tarif pourrait devenir particulièrement attractif, sous certaines conditions.

À ce niveau de prix, l’Epiq viendrait combler un vide entre les citadines électriques et les SUV compacts bien plus chers. Une stratégie agressive, mais cohérente avec l’ADN de la marque.

Franchement, si Škoda parvient à tenir cette promesse sans rogner sur l’essentiel, l’Epiq pourrait bien devenir l’un des SUV électriques urbains les plus pertinents du marché français

