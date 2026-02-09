Le frère plus malin de la Renault 5 débarque à 24 990 € : avec 3 ans de recharge gratuite : l’électrique enfin pratique

On l’attendait au tournant : avec la Renault 4 E-Tech, Renault tente un numéro d’équilibriste. Garder la bouille néo-rétro qui a remis la Renault 5 E-Tech sur le devant de la scène, tout en répondant à la critique la plus terre-à-terre du segment : « sympa, mais je mets quoi derrière ? ». Le ticket d’entrée annoncé à 24 990 € (côté Renault 5 E-Tech en finition Five) donne le ton : pas question de partir dans le premium, l’idée reste d’élargir la base.

Le contexte, lui, ne pardonne rien. Les citadines électriques se battent à coups de tarifs, de mensualités et de compromis. La Citroën ë-C3 a rappelé récemment qu’un prix d’attaque agressif peut suffire à voler la vedette, même face à une nouveauté ultra désirable. En face, une Peugeot e-208 joue la carte de la polyvalence routière, pendant qu’une Fiat 600e et une Jeep Avenger électrique attirent ceux qui veulent « un peu plus grand » sans basculer dans le SUV compact.

Reste l’enjeu principal : la Renault 4 E-Tech peut-elle devenir la voiture électrique « unique » du foyer, celle qui remplace une Clio ou un Captur sans obliger à garder un thermique à côté ? Autrement dit, est-ce vraiment le chaînon manquant entre la R5 coup de cœur et les contraintes du quotidien ?

Une silhouette plus maligne que nostalgique

À première vue, la Renault 4 E-Tech joue la même corde sensible que la Renault 5 E-Tech : proportions simples, signatures lumineuses qui claquent, détails « clin d’œil » sans tomber dans le déguisement. Sauf qu’ici, la mission n’est pas de faire tourner les têtes à la terrasse d’un café. On sent une recherche de volume utile, de hauteur de pavillon, d’accès à bord. Pour ceux qui ont aimé la R5 mais qui ont grimacé en ouvrant le coffre ou en installant un siège enfant, le message est limpide.

Dans cette idée de « frère pratique », Renault vise un usage plus large : plus de place à l’arrière, un hayon qui sert vraiment, et une posture un peu plus haute qui facilite la vie en ville. On n’est pas sur un grand SUV, et tant mieux : les gabarits XXL finissent par coûter cher en stationnement, en pneus, en assurance. La Renault 4 E-Tech doit rester une citadine au sens large, celle qui sait aussi sortir de la ville sans donner l’impression de partir en expédition.

Franchement, c’est une approche qu’on attendait. Beaucoup de citadines électriques « lookées » se contentent d’un style fort et laissent la polyvalence aux modèles plus chers. Ici, Renault tente de garder l’accessibilité en prix tout en ajoutant de la praticité. Le risque, on le connaît : à force de vouloir contenter tout le monde, on finit avec une voiture plus lourde, moins vive, et pas forcément plus sobre. Sur une électrique, le poids, ça se paie vite en autonomie et en sensations.

Versions et tarifs, le nerf de l’achat

Pour acheter juste, il faut déjà comprendre la logique de gamme autour du duo Renault 5 E-Tech et Renault 4 E-Tech. La R5 sert de base émotionnelle, la R4 doit élargir. Renault a déjà posé des jalons clairs avec la Renault 5 E-Tech : une entrée de gamme à 24 990 € en Five, puis des finitions plus équipées, jusqu’à la série Roland-Garros à 36 490 €. Dans la vraie vie, l’écart entre une version d’appel et une version « agréable au quotidien » se compte en milliers d’euros, pas en options isolées.

Ce qui compte, c’est la cohérence : si la Renault 4 E-Tech se positionne comme la plus pratique, elle doit éviter de devenir mécaniquement plus chère à équipement équivalent. Sinon, l’acheteur hésitera avec une Peugeot e-208 mieux finie, ou se dira qu’une Citroën ë-C3 suffit largement pour les trajets du quotidien. Et dans ce segment, une différence de 2 000 € n’a rien d’anodin, surtout quand on parle LOA.

Les repères de gamme de la Renault 5 E-Tech aident à y voir clair :

Les versions et prix de la gamme :

Modèle / version Batterie Puissance Prix Renault 5 E-Tech Five 40 kWh 95 ch 24 990 € Renault 5 E-Tech (Autonomie Urbaine) 40 kWh 120 ch 27 990 € Renault 5 E-Tech (Autonomie Confort) 52 kWh 150 ch 31 490 € Renault 5 E-Tech Roland-Garros 52 kWh 150 ch 36 490 €

On le voit : l’entrée de gamme sert à afficher un prix, mais la zone « cœur de marché » se situe plutôt autour des versions intermédiaires. À l’achat, on a tout intérêt à se demander quel usage domine : ville pure, périurbain, ou routes rapides régulières. La batterie 40 kWh peut suffire, mais dès que les kilomètres s’accumulent, la 52 kWh apporte un confort mental, surtout l’hiver.

Renault annonce jusqu’à 410 km d’autonomie sur la Renault 5 E-Tech. Dans la vraie vie, la question n’est pas « combien sur la fiche », mais « combien quand il fait froid et qu’on roule à 110 ». Si la Renault 4 E-Tech reprend des choix techniques proches, la hiérarchie restera la même : petite batterie pour les trajets répétitifs, grosse batterie pour réduire la fréquence des recharges et garder de la marge.

Habitacle et coffre, la vraie différence

C’est ici que la promesse « pratique » doit se vérifier. Une Renault 5 E-Tech séduit par son style et son ambiance, mais elle reste une citadine. La Renault 4 E-Tech est attendue sur des points très concrets : accès aux places arrière, modularité, et coffre qui accepte autre chose qu’un sac de sport et deux cabas. Sur ce terrain, une Fiat 600e ou une Jeep Avenger électrique ont déjà montré qu’un gabarit légèrement supérieur change la vie, surtout pour les familles avec un enfant.

Côté ergonomie, on espère que Renault gardera ce que la R5 fait bien : une position de conduite naturelle, une instrumentation lisible, et des commandes qui ne demandent pas un doctorat en menus. Les citadines électriques ont parfois tendance à « tout mettre dans l’écran » au nom de la modernité. Résultat, on cherche la ventilation en roulant, on perd du temps, on s’agace. À ce niveau de prix, on est en droit d’attendre des solutions simples et robustes.

Les points à vérifier avant de signer, surtout si la Renault 4 E-Tech remplit le rôle de voiture principale :

Volume de coffre annoncé et forme utile (seuil, profondeur, largeur)

Banquette arrière et modularité (dossier fractionnable, plancher plat ou non)

Confort à l’arrière pour adultes sur 30 km (assise, garde au toit)

Nombre de rangements et taille des bacs de porte

Visibilité arrière et aide au stationnement selon finition

Diamètre de braquage pour la ville et les parkings étroits

Disons-le : une citadine électrique convaincante en 2026 ne se juge plus seulement sur son 0 à 100. Elle se juge sur la facilité à vivre, à charger, à transporter. Si la Renault 4 E-Tech apporte un vrai gain de volume sans faire exploser le tarif par rapport à une Renault 5 E-Tech équivalente, Renault tient une carte sérieuse.

Autonomie, recharge et choix de batterie

Le sujet fâche souvent, parce qu’il mélange technique et usage. Renault met en avant une autonomie pouvant grimper à 410 km sur la Renault 5 E-Tech, et une vitesse maxi de 150 km/h. Très bien, mais l’acheteur doit surtout regarder la cohérence batterie/usage. Une petite batterie, si elle recharge vite et si la voiture reste efficiente, peut suffire à 90 % des trajets. À l’inverse, une grosse batterie sur une auto plus haute et plus lourde peut finir par ne pas faire beaucoup mieux en réel.

On surveillera aussi l’arrivée du mode One Pedal annoncée pour janvier 2026 sur la Renault 5 E-Tech. En ville, ce type de conduite change le quotidien : moins de frein, plus de fluidité, et souvent une consommation mieux maîtrisée. Si la Renault 4 E-Tech s’aligne, tant mieux. Dans le cas contraire, l’écart d’agrément au quotidien pourrait surprendre, surtout pour ceux qui découvrent l’électrique et cherchent une voiture facile.

Face à des rivales comme la Peugeot e-208 (très homogène sur route) ou la Citroën ë-C3 (plus orientée budget), Renault doit trouver le bon curseur : proposer une recharge et une autonomie crédibles, sans transformer la facture en escalier interminable de finitions. Le meilleur conseil reste d’acheter en fonction de son point de charge principal. À domicile en prise renforcée ou wallbox, la batterie 40 kWh garde du sens. Sans recharge à la maison, la 52 kWh devient presque une assurance tranquillité.

Au fond, la promesse de la Renault 4 E-Tech tient en une phrase : garder le charme d’une Renault 5 E-Tech tout en rendant la vie plus simple. Si Renault réussit ce grand écart sans faire grimper la note, beaucoup d’acheteurs n’auront plus besoin d’hésiter entre coup de cœur et voiture utile.