Un micro-électrique comme un scooter à toit : le LIUX Big veut avaler la ville et relancer une vraie production espagnole

Avec ses batteries modulaires de 15 kWh ou 20 kWh et jusqu’à 230 km annoncés, l’Espagnol joue la carte de l’électrique simple, léger et pensé pour se garer là où les autres renoncent.

On ne va pas se mentir : en ville, la voiture moderne ressemble de plus en plus à un gros manteau d’hiver en plein mois d’août. Trop large, trop lourde, trop chère à stationner, et parfois même trop stressante à conduire dans les rues étroites. Le LIUX Big, lui, arrive avec une idée presque insolente : redevenir petit, malin, et taillé pour le quotidien urbain, sans singer une compacte.

Le projet intrigue d’autant plus qu’il ne sort pas d’un grand groupe. LIUX, jeune marque espagnole, annonce la fabrication de son premier véhicule électrique et l’ouverture d’une première usine à Azuqueca de Henares, près de Guadalajara. Une implantation industrielle qui, sur le papier, a de la gueule : une production locale, de la R&D, et une ambition affichée de remettre un peu de fabrication automobile “maison” sur la carte.

Reste l’essentiel : le produit. Un engin classé L7e, strictement biplace, long de seulement 2,7 m, pensé pour slalomer entre les bouchons et se faufiler dans les créneaux. Autant dire qu’on n’est pas là pour traverser la France par la nationale, mais pour reprendre la main sur la ville, là où l’automobile classique fatigue plus qu’elle ne libère.

Un format L7e qui assume la ville

Le LIUX Big ne cherche pas à plaire à tout le monde, et tant mieux. Son terrain, ce sont les centres-villes congestionnés, les périph’ saturés aux heures de pointe, et la chasse au stationnement qui finit trop souvent en demi-tour rageur. Avec 2,7 m de long, on parle d’un gabarit qui change la vie au quotidien : demi-tour plus facile, insertion plus sereine, et surtout cette sensation de pouvoir “respirer” dans des rues où une citadine moderne paraît déjà encombrante.

Le choix de la catégorie L7e donne aussi la couleur. On n’attend pas le confort d’une berline ni la polyvalence d’un petit SUV électrique. On vise plutôt une alternative crédible entre le deux-roues (pratique mais exposé) et la voiture (protectrice mais parfois disproportionnée). En clair : un objet de mobilité, pas une voiture qui se déguise en gadget.

À ce stade, la promesse la plus excitante tient dans la cohérence globale. Deux places, d’accord, mais deux places pensées pour un usage urbain réel : aller au travail, faire deux courses, traverser la ville sans se poser la question d’une ZFE. Et sur ce point, un électrique part avec un avantage évident : Crit’Air 0, accès facilité aux zones réglementées, silence à basse vitesse. Pour ceux qui vivent la ville au quotidien, ce détail n’en est plus un.

Évidemment, la médaille a son revers. Un biplace impose des concessions : pas de départ en week-end à quatre, pas de “je prends les enfants à l’école” si on n’a qu’une voiture au foyer. Le LIUX Big s’adresse plutôt à un couple urbain, à un actif solo, ou comme deuxième véhicule. Reconnaissons-le : en 2026, ce positionnement devient presque logique.

Batteries modulaires et autonomie cohérente

Sur la technique, LIUX annonce deux configurations de batterie : 15 kWh ou 20 kWh. On reste sur des capacités modestes, mais parfaitement dans le thème. En ville, ce qui compte, ce n’est pas d’afficher une énorme batterie, c’est d’optimiser la consommation, de limiter le poids, et de recharger facilement. Avec 175 km annoncés pour la petite batterie et jusqu’à 230 km pour la plus grosse, le discours colle à l’usage : trajets courts, multiples arrêts, et une recharge qui s’intègre à la routine.

Dans la vraie vie, on le sait, l’autonomie dépendra de tout : température, chauffage, style de conduite, relief, pression des pneus. Mais avec un véhicule compact et a priori léger, on peut espérer une sobriété intéressante en kWh/100 km, précisément là où certaines électriques plus lourdes finissent par consommer comme des thermiques. Disons-le : la ville récompense les petits formats, et l’électrique adore ça.

Autre point mis en avant : les batteries modulaires. L’idée, c’est de réduire l’empreinte carbone et d’ouvrir la porte à une maintenance plus simple, voire à une évolution du pack dans le temps. Attention, on attendra de voir ce que cela signifie concrètement pour l’utilisateur, mais l’intention mérite d’être saluée. Aujourd’hui, beaucoup de citadins hésitent encore à cause d’une peur diffuse : la batterie, sa durée de vie, son coût, son remplacement. Une approche modulaire pourrait rassurer, à condition d’être réellement industrialisée.

Sur la recharge, aucune puissance de charge DC ni temps de 10-80% n’a été communiqué à ce stade. Pour un usage urbain, ce n’est pas forcément dramatique : une recharge lente et régulière, à domicile ou sur borne de quartier, peut suffire. Reste qu’en 2026, même une micro-électrique gagne à proposer une solution claire pour les utilisateurs sans prise privée. Les réseaux TotalEnergies, Electra, Ionity ou Fastned ne servent pas qu’aux grands trajets, ils deviennent aussi des filets de sécurité au quotidien.

Une carrosserie en fibre de lin qui intrigue

Le LIUX Big ne se contente pas d’un discours “petit et électrique”. La marque met en avant une carrosserie en fibre de lin recyclable. Sur le plan industriel, c’est un choix audacieux, et franchement rafraîchissant dans un monde où beaucoup de projets se contentent de repeindre en vert des solutions classiques. Le lin, matériau biosourcé, peut offrir un bon compromis entre rigidité, masse et impact environnemental, à condition de maîtriser la fabrication et la réparabilité.

Et c’est là que l’on attend LIUX au tournant : un matériau différent doit rester compatible avec la vie réelle. Une aile frottée sur un poteau, un pare-chocs accroché dans un parking, une petite réparation après un accrochage à 20 km/h. En ville, ça arrive. Souvent. Si la fibre de lin impose des process exotiques ou des coûts élevés, le charme retombe vite. À l’inverse, si la marque parvient à proposer des éléments facilement remplaçables, on tient une idée brillante pour une micro-urbaine.

Cette recherche de sobriété matérielle s’accorde avec le format. Moins de masse, moins de batterie, moins de matières premières, et potentiellement moins d’énergie consommée à l’usage. L’électrique n’a pas besoin d’être gigantesque pour être pertinent. Le LIUX Big rappelle une évidence qu’on avait presque oubliée : en ville, l’efficience prime sur la puissance.

On aimerait aussi en savoir plus sur l’ambiance à bord : qualité perçue, assise, visibilité, rayon de braquage, insonorisation. Sur un L7e, ces détails font la différence entre un engin qu’on subit et un véhicule qu’on adopte. Pour l’instant, le projet séduit par son intention et ses choix techniques, mais la validation se fera au contact de la route… et des pavés.

Une usine espagnole et un pari industriel

Le volet industriel donne presque autant envie que le véhicule. LIUX annonce une première usine à Azuqueca de Henares, avec une surface de 6 000 m² intégrant production, R&D et bureaux. L’Espagne reste un grand pays automobile, mais voir une jeune structure se lancer dans une aventure industrielle de ce type, en partant d’une feuille blanche, mérite qu’on s’y attarde. Surtout quand la marque parle de relocalisation et d’innovation plutôt que de simple assemblage.

Les chiffres annoncés donnent la mesure du pari : une capacité visée de 15 000 voitures par an à l’horizon 2028, et une dynamique économique locale avec environ 500 emplois évoqués. Pour la région, l’impact paraît évident. Pour le projet automobile, cela signifie surtout une chose : il faudra industrialiser vite, bien, et avec une qualité constante. Le passage du prototype à la série, on le sait, a brisé plus d’un rêve.

En attendant, le LIUX Big pose une question simple et presque réjouissante : et si la mobilité électrique urbaine redevenait légère, futée, et industrialisée près de chez nous, plutôt que toujours plus lourde et toujours plus chère ? Si la marque tient ses promesses, on risque de croiser bientôt en ville un petit engin qui redonne le sourire… et qui rend le stationnement presque amusant.