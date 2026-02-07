Ce SUV au look de Range Rover Velar “du peuple” débarque avec un hybride de 204 ch ultra-efficace : le style premium à prix de compacte

Recherche
Ce SUV au style de Range Rover Velar démocratise l'élégance premium avec son hybride de 204 ch

Le KGM Actyon HEV marque le retour d’un nom connu, mais dans un contexte totalement renouvelé. Désormais sous la bannière KG Mobility, l’ex-SsangYong change d’image et affine sa stratégie. Objectif : proposer des SUV robustes, bien équipés et surtout accessibles, à contre-courant de l’inflation généralisée du marché.

En France, où les SUV hybrides familiaux dépassent fréquemment les 35 000 €, l’Actyon HEV arrive avec une offre promotionnelle qui mérite l’attention. Pas de promesse tapageuse, mais une approche pragmatique : un gabarit généreux, une hybridation simple et des coûts d’usage contenus.

Reste à voir si cette proposition, discrète mais cohérente, peut réellement séduire face à des références solidement installées.

Profil du KGM Actyon HEV : D-SUV de 4,74 m, ligne étirée et jantes 20 pouces, inspiration premium
Silhouette tendue du KGM Actyon HEV, 4,74 m et grandes roues : l’effet visuel est immédiat, sans badge premium. © KGM

Un SUV familial au gabarit généreux

Le KGM Actyon HEV joue la carte de l’espace. Avec un gabarit de SUV compact supérieur, il vise clairement les familles qui veulent de la place sans monter en gamme. L’habitabilité est l’un de ses arguments majeurs, tant aux places arrière que dans le coffre, pensé pour un usage quotidien et les départs en vacances.

Le design, sans chercher l’exubérance, assume une silhouette robuste et statutaire. Les lignes sont tendues, les volumes équilibrés, et l’ensemble inspire davantage la solidité que la mode. Un choix assumé, qui parlera à ceux qui privilégient la fonction à l’effet de style.

À bord, l’Actyon HEV mise sur une présentation sérieuse, avec des équipements modernes et une ergonomie classique, loin des excès de tout-tactile.

Face avant du KGM Actyon HEV avec signature LED et gabarit large de 1,91 m
Face avant expressive, signature LED et largeur de 1,91 m : il remplit bien la route, surtout en finition Life Plus. © KGM

Une hybridation simple et adaptée au quotidien

Sous le capot, l’Actyon HEV adopte une motorisation hybride non rechargeable, pensée pour réduire la consommation sans compliquer l’usage. Pas de prise à brancher, pas de gestion complexe : le système fonctionne en toute transparence, notamment en milieu urbain et périurbain.

Cette solution permet de limiter les émissions de CO², d’améliorer la sobriété en ville et de conserver une autonomie totale sur longs trajets. Une philosophie proche de celle de Toyota, mais avec un positionnement tarifaire plus accessible.

Pour un public français confronté aux ZFE et à la hausse des carburants, cette hybridation apparaît comme un compromis réaliste, sans les contraintes de l’électrique pur.

Arrière du KGM Actyon HEV : hayon et feux horizontaux, style SUV coupé
Arrière travaillé et hayon motorisé : le dessin cherche la sophistication, avec une vraie présence de D-SUV familial. © KGM

Une offre tarifaire qui change la donne

C’est ici que le KGM Actyon HEV frappe fort. Grâce à une offre promotionnelle en cours, le SUV hybride se positionne à un niveau de prix nettement inférieur à celui de nombreux concurrents directs, tout en conservant un équipement complet.

À ce tarif, l’Actyon HEV vient chasser sur les terres de modèles bien plus connus, mais souvent plus chers à prestations comparables. Franchement, à ce niveau de prix, difficile de trouver un SUV hybride familial aussi spacieux et correctement équipé.

Cette politique commerciale traduit la nouvelle stratégie de KGM : regagner des parts de marché par le rapport prix/prestations, plutôt que par l’image.

Planche de bord du KGM Actyon HEV avec instrumentation numérique et écran 12,3 pouces
Ambiance techno : instrumentation numérique et écran central 12,3 pouces compatibles Apple CarPlay et Android Auto. © KGM

Face aux références du segment, une alternative crédible

Sur le marché français, l’Actyon HEV se retrouve face à des SUV hybrides comme le Toyota Corolla Cross, le Hyundai Tucson Hybrid ou le Kia Sportage Hybrid. Des modèles reconnus, mais dont les tarifs grimpent rapidement.

Le KGM ne cherche pas à les battre sur la technologie ou l’image de marque, mais sur des critères plus terre-à-terre : espace, sobriété, équipement et prix. Une stratégie qui peut séduire une clientèle pragmatique, peu sensible au badge.

Dans un marché où l’achat automobile devient de plus en plus rationnel, cette approche retrouve du sens.

Un SUV rationnel pour un marché sous tension

Le retour de l’Actyon sous forme hybride illustre une tendance de fond : le besoin de véhicules familiaux simples, efficaces et financièrement accessibles. Sans révolutionner le segment, le KGM Actyon HEV apporte une réponse cohérente aux contraintes actuelles.

Il ne s’adresse pas aux amateurs de gadgets ou de sportivité, mais à ceux qui veulent un SUV hybride fiable, spacieux et raisonnable. Et c’est précisément ce positionnement qui pourrait lui permettre de tirer son épingle du jeu en France.

