Recherche
ActualitéNissan lance l'offensive : une gamme complète de baroudeurs abordables pour concurrencer...

Nissan lance l’offensive : une gamme complète de baroudeurs abordables pour concurrencer le Land Cruiser, le 4Runner et Jeep

Publié par: Alain

Date:

Nissan gamme tout-terrains bon marché rival Land Cruiser 4Runner Jeep offensive
Nissan prépare une offensive tout-terrain massive pour défier Land Cruiser, 4Runner et Jeep à prix plus doux

Partager:

Pick-up, SUV et baroudeurs compacts : Nissan prépare une nouvelle génération de véhicules 4×4 à châssis robustes, pensée pour renouer avec l’ADN Patrol et Navara. Une offensive mondiale, mais avec un œil sur l’Europe, à condition de répondre aux normes Crit’Air et au malus.

La lignée tout-terrain de Nissan va bientôt connaître un renouveau. Finies les demi-mesures et les SUV aseptisés au look baroudeur : le constructeur japonais annonce pour 2025-2027 une véritable famille de véhicules off-road, pensée pour encaisser du vrai franchissement, du travail dur ou de la piste dégradée. Le projet est clair : redonner vie à l’héritage des Patrol, Navara, Xterra ou Terrano, des noms synonymes de solidité et d’aventure.

Nissan Frontier double cabine vue de profil avec jantes 17 pouces, marchepieds et carrosserie orange
Le Nissan Frontier affiche une silhouette robuste de pick-up double cabine, avec lignes tendues, marchepieds et jantes alliage 17 pouces © Nissan

Dans un monde automobile saturé de crossovers urbains sans transmission intégrale, cette annonce fait figure d’ovni. Nissan affirme vouloir remettre au goût du jour le vrai tout-terrain, avec un châssis dédié, des capacités mécaniques sérieuses et une vraie modularité : pick-up, SUV, silhouette compacte… L’objectif est de répondre à plusieurs usages, mais sur une base commune ultra-robuste.

Encore flou sur les versions européennes, Nissan laisse entendre que des versions adaptées aux normes CO² françaises pourraient faire leur apparition, notamment en Crit’Air 1 ou via hybridation légère. Une perspective qui redonne de l’espoir à ceux qui cherchent un 4×4 fonctionnel… sans tomber dans l’excès tarifaire d’un Land Cruiser 250 ou d’un Ineos Grenadier.

La Renault 5 fait sensation, mais cette citadine à 16 000 € fait pareil pour 5 000 € de moins et c’est la parfaite compagne de ville

Face avant du Nissan Frontier avec calandre noire en V, signature LED et pare-chocs renforcé
La face avant du Frontier combine calandre en V noire, signature LED moderne et bouclier imposant, affirmant son identité tout-terrain © Nissan

Une plateforme commune pour un trio de baroudeurs

Nissan ne prépare pas un seul modèle, mais une gamme entière articulée autour d’une nouvelle plateforme 4×4, indépendante des SUV existants. Cette base technique, probablement dérivée du châssis du Mitsubishi Triton / L200, permettra de proposer trois véhicules complémentaires :

  • un pick-up double cabine, successeur indirect du Navara, pensé pour les pros et les baroudeurs ;
  • un SUV familial 5 ou 7 places, dans la veine d’un Pathfinder à l’ancienne ;
  • un baroudeur compact, sorte de Terrano II réinventé, au gabarit ZFE-compatible.
Lire aussi  Genesis prépare sa bombe pour 2027 : ce 4x4 premium veut faire trembler le G-Class et le Defender avec essence, électrique ou hybride

Cette modularité permettra à Nissan de s’adapter aux exigences locales, tout en conservant un ADN technique fort : transmission 4×4 enclenchable, réduction courte, ponts rigides ou renforcés, garde au sol élevée… Le tout sans chercher à copier le style des SUV urbains.

La priorité est donnée à la fonctionnalité, à la durabilité et à la facilité de maintenance. À l’heure du tout numérique, Nissan revient ici aux fondamentaux : un bon 4×4, c’est d’abord un outil, pas une tablette roulante.

Benne du Nissan Frontier ouverte avec doublure plastique et crochets d’arrimage intégrés
La benne du Frontier offre un volume utile et pratique, protégée par une doublure et dotée de crochets pour le transport sécurisé © Nissan

Motorisations thermiques au lancement, hybridation ensuite

Dès le lancement, les modèles reposeront sur des motorisations thermiques classiques, avec boîte manuelle ou automatique, selon les marchés. Ce choix vise une clientèle qui a besoin de couple, de fiabilité et d’endurance, notamment pour tracter ou évoluer en conditions difficiles.

Les premiers modèles devraient proposer un diesel de 150 à 190 ch, décliné en 4×2 ou 4×4, avec ou sans boîte courte. Un bloc essence pourrait également figurer au catalogue, notamment pour des versions éthanol ou GPL destinées à réduire le malus CO².

Nissan prévoit une évolution progressive vers des versions électrifiées, mais sans sacrifier l’essence du véhicule. Plutôt qu’un SUV hybride rechargeable lourd, on attend une micro-hybridation 48V, voire une version hybride légère Crit’Air 1 pour le marché français.

La philosophie reste claire : l’électrification ne doit pas tuer les capacités 4×4. Elle les complète.

Tableau de bord Nissan Frontier avec écran tactile central 8 pouces, commandes physiques et sellerie noire surpiquée
L’intérieur du Frontier combine modernité et praticité avec écran tactile 8 pouces, commandes classiques et sellerie robuste surpiquée © Nissan

Une réponse directe au Hilux, Land Cruiser et Ranger

Cette relance n’est pas un hasard. Le succès des Toyota Hilux, Land Cruiser 250, Ford Ranger, ou même du Suzuki Jimny Pro, montre que la demande pour des vrais véhicules tout-terrain reste forte. Surtout dans les milieux agricoles, forestiers, BTP, montagne… et chez les passionnés.

Lire aussi  Le PDG de Nissan renonce à 50 % de son salaire à la suite des difficultés rencontrées par les États-Unis et la Chine

Nissan veut donc reprendre sa place historique, avec une offre plus moderne, mais moins élitiste que l’Ineos Grenadier, et moins onéreuse que le Land Cruiser. L’idée ? Proposer un véhicule fonctionnel, polyvalent, à partir de 35 000 € environ, hors malus, avec un vrai châssis séparé, un bon 4×4 et un look assumé.

Cela permettrait de toucher des professionnels, des loueurs, mais aussi des familles ou amateurs de vanlife, qui aujourd’hui bricolent avec des SUV trop civilisés ou des utilitaires aménagés.

Arrière du Nissan Frontier avec benne ouverte, feux verticaux à LED et badge 4x4 sur hayon
L’arrière du Frontier se montre fonctionnel avec une benne accessible, feux LED verticaux et badge 4×4 proéminent sur le hayon © Nissan

En France, un marché de niche… mais à fort potentiel

Même si l’Europe n’est pas le cœur de cible de cette gamme, Nissan n’exclut pas une commercialisation en France, à condition de respecter les contraintes locales. Pour cela, la marque devra soigner le niveau d’émissions, proposer une version Crit’Air 1, et contenir le malus CO² sous les 20 000 €.

La solution passerait par un bloc micro-hybride essence compatible E10 ou bioéthanol, ou un diesel optimisé. Des modèles à 5 places, sous les 2,3 tonnes, pourraient également éviter les super malus.

Car la demande existe : entre les ZFE qui s’étendent, les pros qui refusent les SUV de salon et les familles actives qui cherchent une voiture vraiment polyvalente, un vrai 4×4 moderne abordable a toute sa place.

Nissan a donc une carte à jouer. Mais elle devra la jouer intelligemment

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Mercedes fait volte-face : la future C63 AMG abandonne le 4 cylindres honni et ressuscite le V6 pour reconquérir les puristes
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

La Renault 5 fait sensation, mais cette citadine à 16 000 € fait pareil pour 5 000 € de moins et c’est la parfaite...

La BYD Dolphin Surf débarque sur le marché français avec un positionnement redoutable. Affichée à 19 990 €...

Il a la gueule d’un baroudeur mais coûte 21 345 €, ne boit que 5,2 litres et offre un coffre plus grand que le...

Avec un coffre plus vaste que le MG ZS, une approche familiale assumée et un positionnement tarifaire agressif,...

Volkswagen force sur l’électrique avec son rival du Land Cruiser, mais la réalité du terrain rattrape les ambitions : le thermique reste roi

Scout Motors n’avait pas forcément anticipé un tel scénario. Alors que la marque américaine, ressuscitée sous l’égide du...

Cette compacte électrique sportive au gabarit de Golf passe enfin sous les 35 000 € en février 2026 : la barrière psychologique tombe

Avec un prix revu à la baisse en février 2026, le Cupra Born devient enfin une alternative crédible...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.