Nissan lance l’offensive : une gamme complète de baroudeurs abordables pour concurrencer le Land Cruiser, le 4Runner et Jeep

Pick-up, SUV et baroudeurs compacts : Nissan prépare une nouvelle génération de véhicules 4×4 à châssis robustes, pensée pour renouer avec l’ADN Patrol et Navara. Une offensive mondiale, mais avec un œil sur l’Europe, à condition de répondre aux normes Crit’Air et au malus.

La lignée tout-terrain de Nissan va bientôt connaître un renouveau. Finies les demi-mesures et les SUV aseptisés au look baroudeur : le constructeur japonais annonce pour 2025-2027 une véritable famille de véhicules off-road, pensée pour encaisser du vrai franchissement, du travail dur ou de la piste dégradée. Le projet est clair : redonner vie à l’héritage des Patrol, Navara, Xterra ou Terrano, des noms synonymes de solidité et d’aventure.

Dans un monde automobile saturé de crossovers urbains sans transmission intégrale, cette annonce fait figure d’ovni. Nissan affirme vouloir remettre au goût du jour le vrai tout-terrain, avec un châssis dédié, des capacités mécaniques sérieuses et une vraie modularité : pick-up, SUV, silhouette compacte… L’objectif est de répondre à plusieurs usages, mais sur une base commune ultra-robuste.

Encore flou sur les versions européennes, Nissan laisse entendre que des versions adaptées aux normes CO² françaises pourraient faire leur apparition, notamment en Crit’Air 1 ou via hybridation légère. Une perspective qui redonne de l’espoir à ceux qui cherchent un 4×4 fonctionnel… sans tomber dans l’excès tarifaire d’un Land Cruiser 250 ou d’un Ineos Grenadier.

Une plateforme commune pour un trio de baroudeurs

Nissan ne prépare pas un seul modèle, mais une gamme entière articulée autour d’une nouvelle plateforme 4×4, indépendante des SUV existants. Cette base technique, probablement dérivée du châssis du Mitsubishi Triton / L200, permettra de proposer trois véhicules complémentaires :

un pick-up double cabine , successeur indirect du Navara , pensé pour les pros et les baroudeurs ;

, successeur indirect du , pensé pour les pros et les baroudeurs ; un SUV familial 5 ou 7 places , dans la veine d’un Pathfinder à l’ancienne ;

, dans la veine d’un ; un baroudeur compact, sorte de Terrano II réinventé, au gabarit ZFE-compatible.

Cette modularité permettra à Nissan de s’adapter aux exigences locales, tout en conservant un ADN technique fort : transmission 4×4 enclenchable, réduction courte, ponts rigides ou renforcés, garde au sol élevée… Le tout sans chercher à copier le style des SUV urbains.

La priorité est donnée à la fonctionnalité, à la durabilité et à la facilité de maintenance. À l’heure du tout numérique, Nissan revient ici aux fondamentaux : un bon 4×4, c’est d’abord un outil, pas une tablette roulante.

Motorisations thermiques au lancement, hybridation ensuite

Dès le lancement, les modèles reposeront sur des motorisations thermiques classiques, avec boîte manuelle ou automatique, selon les marchés. Ce choix vise une clientèle qui a besoin de couple, de fiabilité et d’endurance, notamment pour tracter ou évoluer en conditions difficiles.

Les premiers modèles devraient proposer un diesel de 150 à 190 ch, décliné en 4×2 ou 4×4, avec ou sans boîte courte. Un bloc essence pourrait également figurer au catalogue, notamment pour des versions éthanol ou GPL destinées à réduire le malus CO².

Nissan prévoit une évolution progressive vers des versions électrifiées, mais sans sacrifier l’essence du véhicule. Plutôt qu’un SUV hybride rechargeable lourd, on attend une micro-hybridation 48V, voire une version hybride légère Crit’Air 1 pour le marché français.

La philosophie reste claire : l’électrification ne doit pas tuer les capacités 4×4. Elle les complète.

Une réponse directe au Hilux, Land Cruiser et Ranger

Cette relance n’est pas un hasard. Le succès des Toyota Hilux, Land Cruiser 250, Ford Ranger, ou même du Suzuki Jimny Pro, montre que la demande pour des vrais véhicules tout-terrain reste forte. Surtout dans les milieux agricoles, forestiers, BTP, montagne… et chez les passionnés.

Nissan veut donc reprendre sa place historique, avec une offre plus moderne, mais moins élitiste que l’Ineos Grenadier, et moins onéreuse que le Land Cruiser. L’idée ? Proposer un véhicule fonctionnel, polyvalent, à partir de 35 000 € environ, hors malus, avec un vrai châssis séparé, un bon 4×4 et un look assumé.

Cela permettrait de toucher des professionnels, des loueurs, mais aussi des familles ou amateurs de vanlife, qui aujourd’hui bricolent avec des SUV trop civilisés ou des utilitaires aménagés.

En France, un marché de niche… mais à fort potentiel

Même si l’Europe n’est pas le cœur de cible de cette gamme, Nissan n’exclut pas une commercialisation en France, à condition de respecter les contraintes locales. Pour cela, la marque devra soigner le niveau d’émissions, proposer une version Crit’Air 1, et contenir le malus CO² sous les 20 000 €.

La solution passerait par un bloc micro-hybride essence compatible E10 ou bioéthanol, ou un diesel optimisé. Des modèles à 5 places, sous les 2,3 tonnes, pourraient également éviter les super malus.

Car la demande existe : entre les ZFE qui s’étendent, les pros qui refusent les SUV de salon et les familles actives qui cherchent une voiture vraiment polyvalente, un vrai 4×4 moderne abordable a toute sa place.

Nissan a donc une carte à jouer. Mais elle devra la jouer intelligemment