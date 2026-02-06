La Renault 5 fait sensation, mais cette citadine à 16 000 € fait pareil pour 5 000 € de moins et c’est la parfaite compagne de ville

La BYD Dolphin Surf débarque sur le marché français avec un positionnement redoutable. Affichée à 19 990 € en prix catalogue, elle peut descendre autour de 15 990 € une fois le bonus écologique déduit. À ce niveau de prix, l’électrique cesse d’être un luxe.

Face à elle, les références européennes comme la Citroën ë-C3 ou la Dacia Spring tentent de défendre leur territoire. Mais BYD arrive avec un produit plus moderne, mieux équipé et surtout plus homogène sur le plan technique.

La question n’est donc plus de savoir si la Dolphin Surf est bon marché, mais si elle est capable de devenir une vraie voiture principale pour un usage quotidien en France.

Un prix français agressif mais réaliste

En France, la BYD Dolphin Surf s’affiche à partir de 19 990 € en prix catalogue dans sa version Active. Bonus écologique maximal déduit, le tarif d’accès tombe autour de 15 990 €, ce qui la place immédiatement parmi les citadines électriques les plus accessibles du marché.

La gamme se structure ensuite de manière cohérente. La finition Boost, mieux équipée et dotée d’une batterie plus généreuse, est proposée à 23 990 €, tandis que la version Comfort grimpe à 26 500 €. Des niveaux de prix maîtrisés au regard des prestations annoncées.

Franchement, à ce tarif, difficile de faire mieux sur le papier, surtout face à une Citroën ë-C3 qui dépasse rapidement les 23 000 € à équipement comparable.

Une fiche technique cohérente pour un usage quotidien

La Dolphin Surf ne cherche pas la surenchère. Elle propose deux configurations de batterie, offrant entre 220 km et 322 km d’autonomie WLTP selon les versions. Suffisant pour une utilisation urbaine et périurbaine sans stress permanent.

Le moteur développe environ 88 ch, un chiffre modeste mais parfaitement adapté au gabarit et à la vocation de la voiture. Les performances restent honnêtes, avec des accélérations suffisantes pour s’insérer en sécurité dans la circulation.

La recharge suit les standards actuels du segment, avec une charge rapide DC correcte, sans être exceptionnelle. Là encore, BYD privilégie l’équilibre plutôt que l’esbroufe.

Un intérieur plus valorisant que la moyenne

C’est l’une des bonnes surprises de cette Dolphin Surf. L’habitacle affiche une présentation moderne, avec un écran central bien intégré et une qualité perçue supérieure à celle de la Dacia Spring. Les matériaux ne sont pas premium, mais l’assemblage est sérieux.

L’équipement de série se montre généreux dès les premiers niveaux : aides à la conduite, climatisation, connectivité complète. Des éléments parfois optionnels chez certains concurrents européens.

À l’arrière, l’espace reste correct pour une citadine, et le coffre, sans battre des records, se montre suffisant pour un usage quotidien ou des courses hebdomadaires.

Face à la concurrence européenne, BYD frappe fort

La Dolphin Surf arrive pile entre deux mondes. Plus aboutie qu’une Spring, mais bien moins chère qu’une Renault 5 E-Tech, elle cible les acheteurs pragmatiques, peu sensibles au badge mais très attentifs au rapport prix/prestations.

La Citroën ë-C3 reste une alternative crédible, notamment pour son confort, mais BYD réplique avec une meilleure dotation technologique et une image de sérieux déjà bien installée sur l’électrique.

Ce n’est plus un simple coup marketing. BYD démontre qu’il est désormais capable de jouer à armes égales avec les constructeurs historiques sur le marché français

Modèle Prix catalogue France Prix après bonus écologique* Type / positionnement BYD Dolphin Surf ≈ 19 990 € ≈ 15 990 € Citadine électrique polyvalente Citroën ë-C3 ≈ 23 300 € ≈ 19 300 € Citadine électrique orientée confort Dacia Spring ≈ 18 400 € ≈ 14 400 € Micro-citadine électrique low-cost Renault 5 E-Tech ≈ 25 000 € ≈ 21 000 € Citadine électrique premium généraliste

* Bonus écologique maximal estimé à 4 000 €, selon conditions de revenus et versions (hors aides locales).

Une électrique accessible qui change la donne

Avec la Dolphin Surf, BYD ne se contente pas de proposer une citadine électrique de plus. La marque impose un nouveau standard de prix et d’équipement, forçant toute la concurrence à s’aligner.

Sans être parfaite, cette Dolphin Surf coche l’essentiel : prix maîtrisé, autonomie honnête, présentation moderne et coûts d’usage réduits. Pour de nombreux ménages français, elle pourrait bien devenir la porte d’entrée idéale vers l’électrique.

Et cette fois, chiffres français à l’appui, la menace est bien réelle