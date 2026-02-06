Recherche
ActualitéIl a la gueule d'un baroudeur mais coûte 21 345 €, ne...

Il a la gueule d’un baroudeur mais coûte 21 345 €, ne boit que 5,2 litres et offre un coffre plus grand que le MG ZS

Publié par: Maxime Lefèvre

Date:

Avec son grand coffre et sa conception pragmatique, l’Opel Frontera s’adresse à ceux qui veulent de l’espace et de la simplicité, sans se ruiner
Le SUV à grand coffre qui fait mieux que le MG ZS à prix serré

Partager:

Avec un coffre plus vaste que le MG ZS, une approche familiale assumée et un positionnement tarifaire agressif, l’Opel Frontera veut revenir au pragmatisme. Un SUV compact sans chichi, mais pensé pour la vraie vie.

Le Opel Frontera revient sur le devant de la scène avec une promesse simple : offrir plus d’espace pour moins cher. Face à l’offensive des SUV abordables venus d’Asie, Opel remet en avant un nom connu avec une proposition très concrète, axée sur le volume et la polyvalence.

Dans cette catégorie ultra-disputée, le MG ZS s’est imposé grâce à son prix et à son offre électrique. Mais dès que l’on parle d’usage familial, de valises ou de poussette, le critère du coffre devient central. Et c’est précisément là que le Frontera marque des points.

Reste à savoir si ce retour aux fondamentaux suffit à convaincre des acheteurs de plus en plus attentifs au rapport prix/prestations, dans un contexte où chaque euro compte.

Vue latérale du SUV électrique Opel Frontera Extended Range en finition Edition noire
Le profil du nouvel Opel Frontera Electric Extended Range révèle un gabarit compact, une ligne tendue et des jantes optimisées pour réduire la consommation. L’abaissement de la caisse améliore l’aérodynamisme. © Opel

Un coffre généreux pensé pour la vie de famille

Opel a clairement travaillé le sujet. Le Frontera annonce un coffre d’environ 460 litres en configuration cinq places, soit davantage que le MG ZS, qu’il soit thermique ou électrique. Cet avantage ne se limite pas à un chiffre flatteur sur une fiche technique.

La forme du coffre se montre régulière, avec un seuil de chargement bas et des parois bien droites. Résultat : charger des valises ou un gros sac de sport se fait sans gymnastique inutile. Un détail qui fait la différence à l’usage, surtout pour un SUV à vocation familiale.

Lire aussi  Seulement 4,9 litres aux 100 comme une Toyota hybride et très bien équipé : ce modèle tombe à 199 € par mois

Autre atout rare dans le segment : une version 7 places est proposée. Certes, le volume tombe alors à environ 330 litres, mais cette modularité place le Frontera à part, là où le MG ZS reste strictement cantonné à cinq places.

Face avant de l’Opel Frontera Electric Extended Range avec calandre fermée et signature LED
La face avant du Frontera affiche une calandre pleine, typique des véhicules électriques, et une signature lumineuse en LED qui souligne la modernité du design Opel. © Opel

Un positionnement plus rationnel que technologique

Là où certains multiplient les écrans et les gadgets, le Frontera joue la carte du pragmatisme. L’habitacle mise sur l’essentiel, avec une présentation simple mais fonctionnelle, pensée pour durer et limiter les coûts.

Sous le capot, Opel privilégie des motorisations sobres, dont une version hybride légère affichant une consommation annoncée autour de 5,2 l/100 km. Pas de révolution technologique, mais une cohérence globale pour un usage quotidien sans contrainte.

Face à lui, le MG ZS électrique séduit par son silence et son prix attractif, mais impose des compromis : autonomie variable, temps de recharge et coffre réduit. Deux philosophies bien distinctes, qui ne s’adressent pas au même public.

Opel Frontera 2025 : le SUV carré, hybride ou électrique, dès 23 900 €
Le Frontera revient en 2025 dans un tout nouveau rôle :
un SUV compact malin et électrifié, proposé dès 23 900 € en version mild hybrid.

Un tarif calibré pour rester compétitif

Le Frontera n’a pas vocation à être un SUV premium, et il l’assume. Son objectif est clair : proposer beaucoup d’espace à un prix contenu, sans faire exploser la facture à la moindre option.

Dans cette logique, il se positionne comme une alternative crédible aux SUV compacts généralistes, tout en restant plus accessible. Une stratégie qui rappelle que tous les acheteurs ne cherchent pas un véhicule ultra-connecté, mais avant tout un outil polyvalent.

Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux pour qui privilégie le volume et la modularité plutôt que la fiche techno.

Lire aussi  Ce SUV hybride valait vraiment l'attente : configuration modulable 5 ou 7 places à moins de 23 000 € pour exploser le marché des compacts
SUV hybride familial 5 ou 7 places à 24 500 euros parfait pour les départs en vacances avec sa grande modularité
Ce SUV hybride modulable arrive juste à temps pour transformer les trajets de vacances en moments confortables et économiques pour toute la famille

MG ZS contre Opel Frontera : deux visions du SUV abordable

Ce duel illustre parfaitement l’évolution du marché. Le MG ZS mise sur l’électrification et une image moderne pour séduire les urbains et les primo-accédants à l’électrique.

Le Frontera, lui, s’adresse à un public plus large, souvent familial, qui veut de l’espace, de la simplicité et une certaine tranquillité d’esprit à long terme. Deux réponses différentes à une même question : comment rouler en SUV sans se ruiner.

Au final, le choix dépendra moins de la marque que de l’usage réel. Ville et trajets courts ? Le MG ZS reste pertinent. Famille, vacances et coffre bien rempli ? Le Frontera prend clairement l’avantage.

Vue arrière du Frontera Electric Extended Range avec feux horizontaux et hayon large
L’arrière du Frontera se veut fonctionnel et épuré, avec un bandeau lumineux continu, un hayon droit pour maximiser le volume de coffre, et un design simple mais efficace. © Opel

Le retour assumé d’un SUV sans artifices

Avec ce Frontera, Opel ne cherche pas à réinventer le SUV compact. La marque allemande revient à une recette éprouvée : de l’espace, une conception rationnelle et un positionnement tarifaire cohérent.

Dans un marché saturé de promesses technologiques, cette approche presque old-school a quelque chose de rafraîchissant. Elle rappelle qu’un bon SUV, ce n’est pas seulement un écran géant, mais aussi un coffre capable d’absorber la vraie vie

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Volkswagen force sur l’électrique avec son rival du Land Cruiser, mais la réalité du terrain rattrape les ambitions : le thermique reste roi
Maxime Lefèvre
Maxime Lefèvre
Journaliste spécialisé dans les essais automobiles et les innovations, Maxime est un véritable passionné de voitures de sport et de compétition. Depuis son plus jeune âge, il est fasciné par la mécanique et les sensations fortes offertes par les moteurs puissants. Expert en véhicules sportifs, Maxime parcourt les routes pour tester les performances des dernières voitures et explorer les technologies de pointe. Ses articles captivants guident les lecteurs à travers l’univers des sports automobiles et les révolutions qui façonnent l’avenir de la mobilité.

Sur le même sujet

Cette compacte électrique sportive au gabarit de Golf passe enfin sous les 35 000 € en février 2026 : la barrière psychologique tombe

Avec un prix revu à la baisse en février 2026, le Cupra Born devient enfin une alternative crédible...

1 000 ch et le culot de défier Bentley et Rolls-Royce : cette voiture de luxe pourrait tout changer sur le marché du prestige

Jaguar n’avance plus masquée. Après des années d’atermoiements, la marque britannique s’apprête à opérer l’une des mutations les...

Aucune voiture aussi compacte en France n’offre cette qualité d’habitacle : ce SUV ne consomme que 4,5 L/100 km et c’est une anomalie

Avec son format urbain, sa motorisation hybride et une finition premium assumée, le Lexus LBX occupe une place...

Même gabarit qu’un Captur, même niveau d’équipement, mais 6 000 € de moins : ce SUV essence est l’affaire du moment

À moins de 18 000 €, avec un équipement riche et une garantie longue durée, l’EVO 4 frappe...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.