Il a la gueule d’un baroudeur mais coûte 21 345 €, ne boit que 5,2 litres et offre un coffre plus grand que le MG ZS

Avec un coffre plus vaste que le MG ZS, une approche familiale assumée et un positionnement tarifaire agressif, l’Opel Frontera veut revenir au pragmatisme. Un SUV compact sans chichi, mais pensé pour la vraie vie.

Le Opel Frontera revient sur le devant de la scène avec une promesse simple : offrir plus d’espace pour moins cher. Face à l’offensive des SUV abordables venus d’Asie, Opel remet en avant un nom connu avec une proposition très concrète, axée sur le volume et la polyvalence.

Dans cette catégorie ultra-disputée, le MG ZS s’est imposé grâce à son prix et à son offre électrique. Mais dès que l’on parle d’usage familial, de valises ou de poussette, le critère du coffre devient central. Et c’est précisément là que le Frontera marque des points.

Reste à savoir si ce retour aux fondamentaux suffit à convaincre des acheteurs de plus en plus attentifs au rapport prix/prestations, dans un contexte où chaque euro compte.

Un coffre généreux pensé pour la vie de famille

Opel a clairement travaillé le sujet. Le Frontera annonce un coffre d’environ 460 litres en configuration cinq places, soit davantage que le MG ZS, qu’il soit thermique ou électrique. Cet avantage ne se limite pas à un chiffre flatteur sur une fiche technique.

La forme du coffre se montre régulière, avec un seuil de chargement bas et des parois bien droites. Résultat : charger des valises ou un gros sac de sport se fait sans gymnastique inutile. Un détail qui fait la différence à l’usage, surtout pour un SUV à vocation familiale.

Autre atout rare dans le segment : une version 7 places est proposée. Certes, le volume tombe alors à environ 330 litres, mais cette modularité place le Frontera à part, là où le MG ZS reste strictement cantonné à cinq places.

Un positionnement plus rationnel que technologique

Là où certains multiplient les écrans et les gadgets, le Frontera joue la carte du pragmatisme. L’habitacle mise sur l’essentiel, avec une présentation simple mais fonctionnelle, pensée pour durer et limiter les coûts.

Sous le capot, Opel privilégie des motorisations sobres, dont une version hybride légère affichant une consommation annoncée autour de 5,2 l/100 km. Pas de révolution technologique, mais une cohérence globale pour un usage quotidien sans contrainte.

Face à lui, le MG ZS électrique séduit par son silence et son prix attractif, mais impose des compromis : autonomie variable, temps de recharge et coffre réduit. Deux philosophies bien distinctes, qui ne s’adressent pas au même public.

Un tarif calibré pour rester compétitif

Le Frontera n’a pas vocation à être un SUV premium, et il l’assume. Son objectif est clair : proposer beaucoup d’espace à un prix contenu, sans faire exploser la facture à la moindre option.

Dans cette logique, il se positionne comme une alternative crédible aux SUV compacts généralistes, tout en restant plus accessible. Une stratégie qui rappelle que tous les acheteurs ne cherchent pas un véhicule ultra-connecté, mais avant tout un outil polyvalent.

Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux pour qui privilégie le volume et la modularité plutôt que la fiche techno.

MG ZS contre Opel Frontera : deux visions du SUV abordable

Ce duel illustre parfaitement l’évolution du marché. Le MG ZS mise sur l’électrification et une image moderne pour séduire les urbains et les primo-accédants à l’électrique.

Le Frontera, lui, s’adresse à un public plus large, souvent familial, qui veut de l’espace, de la simplicité et une certaine tranquillité d’esprit à long terme. Deux réponses différentes à une même question : comment rouler en SUV sans se ruiner.

Au final, le choix dépendra moins de la marque que de l’usage réel. Ville et trajets courts ? Le MG ZS reste pertinent. Famille, vacances et coffre bien rempli ? Le Frontera prend clairement l’avantage.

Le retour assumé d’un SUV sans artifices

Avec ce Frontera, Opel ne cherche pas à réinventer le SUV compact. La marque allemande revient à une recette éprouvée : de l’espace, une conception rationnelle et un positionnement tarifaire cohérent.

Dans un marché saturé de promesses technologiques, cette approche presque old-school a quelque chose de rafraîchissant. Elle rappelle qu’un bon SUV, ce n’est pas seulement un écran géant, mais aussi un coffre capable d’absorber la vraie vie