Recherche
Actualité1 000 ch et le culot de défier Bentley et Rolls-Royce :...

1 000 ch et le culot de défier Bentley et Rolls-Royce : cette voiture de luxe pourrait tout changer sur le marché du prestige

Publié par: Antoine Laforge

Date:

Voiture ultra-luxe 1000 ch rivale Bentley Rolls-Royce nouveau concurrent prestige
Cette voiture de plus de 1 000 ch ose défier Bentley et Rolls-Royce sur le terrain du luxe absolu

Partager:

Jaguar n’avance plus masquée. Après des années d’atermoiements, la marque britannique s’apprête à opérer l’une des mutations les plus radicales de son histoire moderne. Au cœur de cette stratégie : un GT électrique inédit, actuellement en phase de mise au point, qui devra incarner à lui seul la renaissance de Jaguar dans un monde devenu 100 % électrique.

Ce futur modèle n’est pas une simple nouveauté de plus. Il est pensé comme un manifeste roulant, un point de rupture clair avec tout ce que Jaguar a produit jusqu’ici. Finies les berlines sages, les SUV consensuels ou les sportives héritières d’un passé glorieux. Jaguar veut repartir de zéro, quitte à dérouter.

Jaguar GT électrique prototype vue de profil avec silhouette de grand tourisme et proportions basses
Le futur GT électrique Jaguar affiche une silhouette longue et basse de grand tourisme, marquant une rupture nette avec les SUV et berlines actuels © Jaguar

Une silhouette de GT, à contre-courant des électriques actuelles

Les derniers prototypes surpris sur route lèvent déjà un coin du voile. Proportions spectaculaires, capot interminable, ligne de toit basse et étirée : ce futur Jaguar électrique revendique une silhouette de grand tourisme classique, presque provocante à l’heure des SUV et des fastbacks anonymes.

L’arrière se distingue par une signature lumineuse très fine, horizontale, presque conceptuelle. À l’avant, la disparition quasi totale de la calandre marque une rupture assumée avec l’ADN historique de la marque. Jaguar ne cherche plus à rassurer, mais à imposer une vision.

Aucune voiture aussi compacte en France n’offre cette qualité d’habitacle : ce SUV ne consomme que 4,5 L/100 km et c’est une anomalie

Ce choix esthétique tranche nettement avec la production électrique allemande, souvent jugée trop prudente. Ici, Jaguar joue clairement la carte de l’émotion et du caractère.

Face avant du futur Jaguar GT électrique avec design épuré et signature lumineuse fine
La face avant du GT électrique Jaguar abandonne la calandre traditionnelle au profit d’un dessin lisse et très conceptuel © Jaguar

Une base technique entièrement nouvelle

Ce GT électrique inaugurera une plateforme spécifique, développée en interne, et non dérivée d’un modèle existant. L’objectif est clair : retrouver des proportions nobles, une position de conduite basse et un comportement digne d’un vrai GT, malgré les contraintes liées aux batteries.

Lire aussi  La nouvelle Dacia Jogger Hybrid débarque avec 155 ch et le label ECO à un prix que même les constructeurs chinois ne peuvent pas égaler

Les premières informations évoquent une architecture moderne, probablement en 800 volts, avec des performances élevées et une autonomie qui devra dépasser les standards actuels pour séduire une clientèle haut de gamme. Jaguar promet une voiture pensée pour la route, pas uniquement pour les chiffres ou les accélérations spectaculaires.

Même gabarit qu’un Captur, même niveau d’équipement, mais 6 000 € de moins : ce SUV essence est l’affaire du moment

Plus qu’une réponse à Tesla ou Porsche, ce modèle veut proposer une alternative britannique, élégante et exclusive.

Jaguar GT électrique vue trois-quarts avant roulant sur piste enneigée lors d’essais hivernaux
Lors des essais hivernaux, le futur GT électrique Jaguar dévoile son gabarit et sa prestance en trois-quarts avant sur piste enneigée © Jaguar

Un repositionnement assumé vers l’ultra-premium

Ce futur Jaguar GT électrique ne sera pas à la portée de tous. La marque l’a confirmé : les prix dépasseront largement les 100 000 €. Jaguar abandonne volontairement les segments intermédiaires pour se concentrer sur une clientèle plus restreinte, mais plus rentable.

Ce choix stratégique implique des sacrifices. Plusieurs modèles historiques ont déjà tiré leur révérence, et la gamme actuelle vit ses dernières années. Mais pour Jaguar, c’est le prix à payer pour redevenir désirable, visible et différenciante.

Ce GT servira de vitrine avant l’arrivée d’autres modèles électriques, tous positionnés sur le même créneau haut de gamme.

Jaguar GT électrique vue trois-quarts arrière roulant sur piste enneigée pendant des tests grand froid
En trois-quarts arrière sur piste enneigée, le GT électrique Jaguar confirme sa stabilité et son caractère de grand tourisme même en conditions extrêmes © Jaguar

Un intérieur encore secret, mais très attendu

Si l’extérieur commence à se dévoiler, l’habitacle reste jalousement gardé. Jaguar promet toutefois une approche radicalement différente : moins d’écrans omniprésents, plus de matériaux nobles, une ambiance travaillée comme un véritable objet de luxe.

La marque parle d’un intérieur pensé comme un espace de bien-être, plus proche d’un salon contemporain que d’un cockpit technologique. Une philosophie qui pourrait séduire une clientèle lassée de la surenchère numérique.

Lire aussi  Aucune voiture aussi compacte en France n'offre cette qualité d'habitacle : ce SUV ne consomme que 4,5 L/100 km et c'est une anomalie
Vue arrière du Jaguar GT électrique avec signature lumineuse horizontale très fine
À l’arrière, le futur Jaguar GT électrique se distingue par une signature lumineuse horizontale minimaliste et immédiatement identifiable © Jaguar

Un pari risqué, mais peut-être nécessaire

Ce GT électrique est sans doute le modèle le plus important de Jaguar depuis des décennies. S’il échoue, la marque pourrait perdre définitivement sa place dans le paysage automobile premium. S’il réussit, Jaguar pourrait redevenir une marque de désir, capable de proposer autre chose que des alternatives tardives.

La présentation officielle est attendue courant 2026. En attendant, une chose est sûre : Jaguar a choisi de ne plus jouer la sécurité. Et dans un univers automobile de plus en plus uniforme, ce choix audacieux mérite au moins une chose : qu’on s’y intéresse sérieusement

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Aucune voiture aussi compacte en France n’offre cette qualité d’habitacle : ce SUV ne consomme que 4,5 L/100 km et c’est une anomalie
Antoine Laforge
Antoine Laforge
Rédacteur en chef, actualité automobile - Avec un œil critique et une plume affûtée, Antoine décrypte l'actualité automobile au quotidien. De l'économie de l'auto aux mouvements écologiques, il analyse les tendances et les enjeux du secteur avec une perspective globale. Son expertise fait de lui la voix de référence pour comprendre les dynamiques qui façonnent le monde automobile.

Sur le même sujet

Même gabarit qu’un Captur, même niveau d’équipement, mais 6 000 € de moins : ce SUV essence est l’affaire du moment

À moins de 18 000 €, avec un équipement riche et une garantie longue durée, l’EVO 4 frappe...

Hybride, spacieux comme un RAV4 et made in France : ce SUV à 26 790 € est l’arme idéale face à l’invasion chinoise

Avec une remise massive en février 2026, le Citroën C5 Aircross revient sur le devant de la scène....

Avant d’acheter une Tesla Model Y, jetez un œil à ce SUV déjà disponible en France : il charge à 382 kW et change...

Avec un prix sous les 42 000 €, 252 ch et une autonomie proche des 435 km, le...

Ce pick-up électrique de 237 ch arrive en Europe avec la vignette ZÉRO et un tarif qui fait passer le Hilux pour un dinosaure

Premier pick-up électrique abordable d’Europe, le KGM Musso EVX s'affiche dès 44 165 € avec 237 ch et...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.