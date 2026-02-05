1 000 ch et le culot de défier Bentley et Rolls-Royce : cette voiture de luxe pourrait tout changer sur le marché du prestige

Jaguar n’avance plus masquée. Après des années d’atermoiements, la marque britannique s’apprête à opérer l’une des mutations les plus radicales de son histoire moderne. Au cœur de cette stratégie : un GT électrique inédit, actuellement en phase de mise au point, qui devra incarner à lui seul la renaissance de Jaguar dans un monde devenu 100 % électrique.

Ce futur modèle n’est pas une simple nouveauté de plus. Il est pensé comme un manifeste roulant, un point de rupture clair avec tout ce que Jaguar a produit jusqu’ici. Finies les berlines sages, les SUV consensuels ou les sportives héritières d’un passé glorieux. Jaguar veut repartir de zéro, quitte à dérouter.

Une silhouette de GT, à contre-courant des électriques actuelles

Les derniers prototypes surpris sur route lèvent déjà un coin du voile. Proportions spectaculaires, capot interminable, ligne de toit basse et étirée : ce futur Jaguar électrique revendique une silhouette de grand tourisme classique, presque provocante à l’heure des SUV et des fastbacks anonymes.

L’arrière se distingue par une signature lumineuse très fine, horizontale, presque conceptuelle. À l’avant, la disparition quasi totale de la calandre marque une rupture assumée avec l’ADN historique de la marque. Jaguar ne cherche plus à rassurer, mais à imposer une vision.

Ce choix esthétique tranche nettement avec la production électrique allemande, souvent jugée trop prudente. Ici, Jaguar joue clairement la carte de l’émotion et du caractère.

Une base technique entièrement nouvelle

Ce GT électrique inaugurera une plateforme spécifique, développée en interne, et non dérivée d’un modèle existant. L’objectif est clair : retrouver des proportions nobles, une position de conduite basse et un comportement digne d’un vrai GT, malgré les contraintes liées aux batteries.

Les premières informations évoquent une architecture moderne, probablement en 800 volts, avec des performances élevées et une autonomie qui devra dépasser les standards actuels pour séduire une clientèle haut de gamme. Jaguar promet une voiture pensée pour la route, pas uniquement pour les chiffres ou les accélérations spectaculaires.

Plus qu’une réponse à Tesla ou Porsche, ce modèle veut proposer une alternative britannique, élégante et exclusive.

Un repositionnement assumé vers l’ultra-premium

Ce futur Jaguar GT électrique ne sera pas à la portée de tous. La marque l’a confirmé : les prix dépasseront largement les 100 000 €. Jaguar abandonne volontairement les segments intermédiaires pour se concentrer sur une clientèle plus restreinte, mais plus rentable.

Ce choix stratégique implique des sacrifices. Plusieurs modèles historiques ont déjà tiré leur révérence, et la gamme actuelle vit ses dernières années. Mais pour Jaguar, c’est le prix à payer pour redevenir désirable, visible et différenciante.

Ce GT servira de vitrine avant l’arrivée d’autres modèles électriques, tous positionnés sur le même créneau haut de gamme.

Un intérieur encore secret, mais très attendu

Si l’extérieur commence à se dévoiler, l’habitacle reste jalousement gardé. Jaguar promet toutefois une approche radicalement différente : moins d’écrans omniprésents, plus de matériaux nobles, une ambiance travaillée comme un véritable objet de luxe.

La marque parle d’un intérieur pensé comme un espace de bien-être, plus proche d’un salon contemporain que d’un cockpit technologique. Une philosophie qui pourrait séduire une clientèle lassée de la surenchère numérique.

Un pari risqué, mais peut-être nécessaire

Ce GT électrique est sans doute le modèle le plus important de Jaguar depuis des décennies. S’il échoue, la marque pourrait perdre définitivement sa place dans le paysage automobile premium. S’il réussit, Jaguar pourrait redevenir une marque de désir, capable de proposer autre chose que des alternatives tardives.

La présentation officielle est attendue courant 2026. En attendant, une chose est sûre : Jaguar a choisi de ne plus jouer la sécurité. Et dans un univers automobile de plus en plus uniforme, ce choix audacieux mérite au moins une chose : qu’on s’y intéresse sérieusement