Pendant que tout le monde fonce vers l'électrique, les Français débarquent avec...

Pendant que tout le monde fonce vers l’électrique, les Français débarquent avec un SUV sans prise à 26 000 € : label ECO et 1 400 km d’autonomie

Publié par: Marc

Date:

Renault Captur GPL 2026 : le SUV à 26 400 €, 120 ch et 1 400 km d’autonomie pour rouler malin
Ce SUV à 26 400 € n'a pas de prise mais offre 1 400 km d'autonomie et le label ECO

Le Renault Captur Eco-G 120 n’est pas une nouveauté tape-à-l’œil, mais une mise à jour stratégique d’un best-seller. Le moteur GPL gagne 20 ch, le réservoir passe à 50 litres, et l’autonomie combinée (essence + GPL) dépasse désormais les 1 400 km. Le tout sans changement de prix, ni sacrifice sur l’équipement.

Plus qu’un simple Captur, cette version bi-carburation incarne une alternative rationnelle aux modèles thermiques classiques, tout en contournant les contraintes de l’électrification.

Renault Captur GPL 2026 de profil avec jantes alliage 17 pouces
Le Renault Captur 2025 affiche un profil élégant et athlétique. Ses lignes tendues, ses arches de roues prononcées et sa garde au sol surélevée expriment son caractère urbain et aventurier à la fois. Copyright : Renault Group.

Un moteur GPL plus performant et toujours aussi économique

Le nouveau bloc 1.2 turbo Eco-G 120 affiche désormais 120 ch et 200 Nm de couple, contre 100 ch auparavant. Ce gain transforme l’agrément de conduite : le Captur GPL 2026 n’est plus cantonné à la ville. Il peut enfin doubler sans angoisse et grimper sur autoroute sans hurler.

La consommation en mode GPL tourne autour de 7,2 l/100 km, contre 5,9 l/100 km en essence. Mais à moins d’1 € le litre de GPL, le coût au kilomètre reste imbattable. Surtout que le Captur peut parcourir plus de 600 km en GPL seul, puis 800 km en essence, sans refaire le plein.

Et contrairement à un hybride ou un PHEV, aucune recharge n’est nécessaire. Le passage entre les deux carburants est automatique, sans à-coups, et géré par une électronique éprouvée.

Tableau de bord Renault Captur avec écran tactile 9 pouces et instrumentation numérique
L’intérieur du Captur GPL propose un combiné digital et un écran tactile 9 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto selon les versions © Renault

Prix stable et équipement généreux

Renault a eu la bonne idée de ne pas augmenter le tarif malgré l’amélioration technique. Le Captur Eco-G 120 démarre toujours à 26 400 € en finition Evolution, déjà dotée de l’essentiel :

  • Écran tactile 7 pouces
  • Apple CarPlay / Android Auto
  • Aide au maintien dans la voie, freinage actif
  • Régulateur de vitesse, climatisation auto
  • Jantes alliage 17 pouces

En finition Techno, à 28 700 €, le Captur ajoute un écran 9 pouces, des radars avant, une caméra de recul, une planche de bord moussée et un style plus chic. Le tout, sans malus, grâce à des émissions de CO² maîtrisées.

Arrière du Renault Captur GPL avec feux LED en forme de C et sortie d’échappement masquée
L’arrière du Captur Eco-G 120 se distingue par ses feux en C, ses lignes sculptées et un bouclier arrière intégrant discrètement la sortie d’échappement © Renault

Une autonomie record de 1 400 km pour avaler la route

Le réservoir GPL de 50 litres permet au Captur de rouler bien plus longtemps qu’un hybride ou un petit diesel. En combinant GPL et essence, l’autonomie dépasse les 1 400 km, un record dans la catégorie.

Et contrairement aux hybrides non rechargeables, le Captur GPL garde son coffre de 422 litres, ne sacrifie ni les places arrière ni l’agrément. Il conserve aussi une étiquette Crit’Air 1, autorisée dans les ZFE, et reste éligible aux offres de location longue durée.

Coffre du Renault Captur GPL ouvert montrant un volume de 422 litres
Malgré l’implantation du réservoir GPL, le Captur conserve un coffre de 422 litres avec plancher modulable et banquette 1/3‑2/3 © Renault

Comparatif : Captur GPL face aux rivaux hybrides et GPL

Voici un comparatif clair face aux principaux SUV urbains à motorisation alternative :

Modèle Motorisation Puissance Autonomie combinée Prix à partir de
Renault Captur Eco-G 120 GPL / Essence 120 ch 1 400 km 26 400 €
Dacia Duster ECO-G GPL / Essence 100 ch 1 300 km 21 990 €
Hyundai Bayon Essence + MHEV 100 ch 800 km 25 300 €
Toyota Yaris Cross Hybrid Hybride 116 ch 950 km 27 900 €
Avec ses 120 ch, son autonomie record et son prix inférieur à 27 000 €, le Captur GPL écrase la concurrence sur le ratio coût/kilomètre. Même le Duster, plus rustique, n’offre pas autant de confort ou d’équipements.


L’arrière du Captur Eco-G 120 se distingue par ses feux en C, ses lignes sculptées et un bouclier arrière intégrant discrètement la sortie d’échappement © Renault

Une réponse simple, fiable et accessible à l’électrification

Alors que l’hybride devient une norme imposée, le Captur Eco-G 120 propose une solution parallèle, plus simple, sans dépendance à la recharge, sans explosion tarifaire. Il évite les malus, réduit le budget carburant, et reste agréable à vivre.

En 2026, acheter GPL redevient une vraie bonne idée. Pour les gros rouleurs, les zones rurales, les flottes ou les particuliers éco-pragmatiques, le Captur GPL est le choix rationnel. Et contrairement à un hybride, il se rembourse dès le premier plein

