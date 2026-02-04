La Chine ne se contente plus de construire des voitures sûres : elle vient de mettre fin à une mode automobile aussi dangereuse qu’absurde

À partir du 1ᵉʳ janvier 2027, la Chine va interdire les poignées de porte escamotables et cachées sur toutes les voitures neuves vendues dans le pays, à l’exception du hayon. Une mesure prise pour éviter que les occupants ne restent coincés en cas d’accident ou de panne.

Populaires sur de nombreux SUV électriques ou hybrides modernes — notamment ceux de Tesla, Xiaomi ou autres constructeurs — ces poignées minimalistes, souvent électriques, sont désormais jugées trop impraticables en urgence. La nouvelle réglementation impose des poignées mécaniques visibles, accessibles et fonctionnelles.

C’est une première mondiale : un des plus grands marchés automobiles au monde impose une règle contraignante sur un détail de sécurité qui touche directement le design des voitures.

Une sécurité mise à mal par le design

Le gouvernement chinois a tranché. À compter du 1ᵉʳ janvier 2027, toutes les voitures neuves vendues dans le pays devront intégrer des poignées de porte extérieures manuelles. Les modèles existants bénéficieront d’un délai jusqu’en 2029 pour se mettre en conformité.

Cette décision fait suite à plusieurs accidents graves où les victimes — ou les secours — n’ont pas pu ouvrir les portes des véhicules, les systèmes électriques ayant été rendus inopérants après un choc. Dans ces cas extrêmes, l’absence de poignées mécaniques accessibles a pu coûter des vies.

Désormais, chaque porte (hors hayon) devra comporter un mécanisme d’ouverture manuel, identifiable à l’œil et utilisable à la main, même en l’absence de courant. Un changement qui pourrait marquer la fin des poignées affleurantes, intégrées dans la carrosserie.

Une mode dictée par l’électrique

Les poignées escamotables sont devenues un symbole du design moderne des voitures électriques. Tesla les a popularisées sur ses Model 3 et Model Y, bientôt imité par de nombreuses marques chinoises comme Xpeng, Nio ou Leapmotor. Même des constructeurs européens comme Mercedes ou Jaguar les ont adoptées.

Avantages ? Un look épuré, une meilleure aérodynamique, et un effet technologique qui séduit en showroom. Mais cette sophistication a un coût : une dépendance totale à l’électronique, qui devient un point faible en situation d’urgence.

La Chine, premier marché mondial de l’automobile, estime qu’aucune avancée stylistique ne doit prendre le pas sur la sécurité passive. Et en imposant ce changement, elle envoie un signal fort à l’industrie mondiale.

Une onde de choc pour les constructeurs

Cette mesure va contraindre les marques à revoir profondément leurs modèles :

Intégrer des poignées fixes ou semi-retractables mécaniques

ou semi-retractables mécaniques Adapter le design des portières pour accueillir ces dispositifs

pour accueillir ces dispositifs Garantir une ouverture fonctionnelle en cas de panne électrique ou de choc

Les premiers touchés seront les marques chinoises qui ont misé sur un design ultra-futuriste : Avatr, Zeekr, Xiaomi, Nio… Mais les véhicules américains et européens seront aussi concernés s’ils veulent rester compétitifs en Chine.

La question se pose déjà : ces modifications seront-elles réservées au marché chinois ou généralisées ? Pour des raisons industrielles, les constructeurs pourraient choisir de standardiser leurs poignées à l’échelle mondiale.

Une réglementation pionnière… bientôt imitée ?

Cette décision inédite pourrait faire des émules. En Europe, plusieurs organismes de sécurité automobile appellent à une étude des risques liés aux poignées électroniques, notamment après plusieurs incidents recensés en Norvège et en Allemagne.

Aux États-Unis, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) a lancé une enquête technique après qu’un conducteur ait été coincé dans une Tesla accidentée sans pouvoir en sortir à temps.

Si ces initiatives aboutissent, la poignée mécanique pourrait bien faire son retour sur l’ensemble du parc automobile mondial. Non pas comme un retour en arrière, mais comme une mesure de bon sens.