Ce pick-up électrique de 237 ch arrive en Europe avec la vignette ZÉRO et un tarif qui fait passer le Hilux pour un dinosaure

Publié par: Alain

Date:

Pick-up électrique Europe label ZÉRO 237 ch rival Toyota Hilux prix surprenant
Ce pick-up à vignette ZÉRO et 237 ch arrive en Europe pour détrôner le Hilux à prix surprenant

Premier pick-up électrique abordable d’Europe, le KGM Musso EVX s’affiche dès 44 165 € avec 237 ch et jusqu’à 400 km d’autonomie. En 2WD ou 4×4, il vise les pros comme les familles.

Concurrence frontale pour les stars du thermique : le Maxus T90 EV, le Ford Ranger ou le Isuzu D-Max doivent compter avec ce Musso modernisé. Une batterie généreuse, un style musclé, une gamme claire.

Électrique, costaud et moins cher que ses rivaux, le Musso EVX veut conquérir la France. Mais un pick-up électrique à moins de 45 000 € est-il vraiment prêt à affronter le quotidien ?

KGM Musso EVX pick-up électrique vu de profil avec benne ouverte et jantes 18 pouces
Le Musso EVX conserve un profil utilitaire classique avec sa benne de 1,61 m, ses jantes 18 pouces et sa signature électrique discrète © KGM

Une ligne moderne pour une mission utilitaire

Le KGM Musso EVX reprend la silhouette robuste du Musso thermique, mais avec des détails modernisés : calandre pleine, signature LED, jantes 18 pouces et badges spécifiques. Le style reste celui d’un véritable pick-up double cabine, avec une benne classique de 1,61 m et des lignes tendues.

À bord, pas de gadget inutile. Le Musso électrique propose un intérieur moderne, un écran tactile central de 12,3 pouces, un volant multifonction et une instrumentation numérique. Le tout, avec une qualité perçue en nette hausse par rapport aux anciens SsangYong.

Malgré sa transformation électrique, le Musso EVX conserve les fondamentaux d’un pick-up : cabine spacieuse, coffre ouvert, capacité de remorquage, et garde au sol de 21 cm. Il ne se contente pas de paraître musclé, il l’est vraiment.

Avant du KGM Musso EVX avec calandre pleine, optiques LED et pare-chocs redessiné
La face avant du Musso EVX se distingue par une calandre fermée spécifique aux modèles électriques, des feux LED et un look robuste © KGM

Deux puissances, deux transmissions, une autonomie convaincante

Sous le capot, le Musso EVX offre deux configurations :

  • une version 2WD avec 207 ch, pour ceux qui roulent surtout sur route,
  • et une version 4WD avec 237 ch et un couple musclé pour les pros ou les zones rurales.

La batterie de 81,4 kWh garantit une autonomie réelle de 350 à 400 km, selon l’usage et les versions. Ce qui le rend crédible pour des tournées quotidiennes ou des trajets interurbains.

Côté recharge, le pick-up accepte jusqu’à 100 kW en courant continu, pour passer de 20 à 80 % en moins de 45 minutes. En courant alternatif, le chargeur embarqué de 11 kW permet une recharge complète en 7 h.

Tableau de bord Musso EVX avec écran central 12,3 pouces et instrumentation numérique
L’intérieur du Musso EVX progresse nettement avec un grand écran tactile, une instrumentation numérique et une finition modernisée © KGM

Un tarif choc sous la barre des 45 000 €

C’est le vrai point fort du Musso EVX : son prix d’attaque de 44 165 € en version Pro AT 2WD, avec déjà 207 ch et tout l’équipement essentiel. La version 4WD grimpe à 47 795 €, tandis que la finition Limited culmine à 51 425 €.

Pour comparaison :

  • un Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4×4 débute à 44 500 €
  • un Maxus T90 EV dépasse 49 990 €
  • un Isuzu D-Max reste autour de 48 000 € en 4×4
Le Musso EVX devient donc le premier pick-up électrique à moins de 45 000 € réellement disponible en France. D’autant que des remises de lancement peuvent faire tomber le prix autour de 35 500 € avec financement constructeur.

Banquette arrière du KGM Musso EVX en configuration double cabine avec sellerie tissu
Les places arrière du Musso EVX accueillent trois passagers adultes avec un bon espace aux jambes et des dossiers inclinés © KGM

Comparatif clair face aux références

Modèle Motorisation Puissance Autonomie Transmission Prix
KGM Musso EVX Pro 2WD Électrique 207 ch 400 km Propulsion 44 165 €
KGM Musso EVX 4WD Électrique 237 ch 380 km 4×4 47 795 €
Maxus T90 EV Électrique 177 ch ≈ 330 km Propulsion 49 990 €
Ford Ranger 2.0 4×4 Diesel 205 ch 4×4 44 500 €

 

Vue arrière du KGM Musso EVX avec feux verticaux et hayon estampillé EVX
À l’arrière, le Musso EVX conserve une benne fonctionnelle et un hayon siglé EVX, preuve de son passage à l’électrique © KGM

Un pick-up électrique enfin crédible pour la France

Le KGM Musso EVX arrive avec une promesse simple : proposer un véhicule utilitaire 100 % électrique, puissant, autonome et abordable. Il coche toutes les cases du professionnel ou de l’exploitant rural qui veut passer à l’électrique sans sacrifier l’usage.

Sa benne de 1,61 m, son PTAC de 3,2 tonnes et sa charge utile de plus de 1000 kg lui assurent une polyvalence rare sur ce créneau. En zone ZFE, il devient un allié évident, tout en offrant les capacités d’un vrai 4×4 si besoin.

