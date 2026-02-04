Ce pick-up électrique de 237 ch arrive en Europe avec la vignette ZÉRO et un tarif qui fait passer le Hilux pour un dinosaure

Premier pick-up électrique abordable d’Europe, le KGM Musso EVX s’affiche dès 44 165 € avec 237 ch et jusqu’à 400 km d’autonomie. En 2WD ou 4×4, il vise les pros comme les familles.

Concurrence frontale pour les stars du thermique : le Maxus T90 EV, le Ford Ranger ou le Isuzu D-Max doivent compter avec ce Musso modernisé. Une batterie généreuse, un style musclé, une gamme claire.

Électrique, costaud et moins cher que ses rivaux, le Musso EVX veut conquérir la France. Mais un pick-up électrique à moins de 45 000 € est-il vraiment prêt à affronter le quotidien ?

Une ligne moderne pour une mission utilitaire

Le KGM Musso EVX reprend la silhouette robuste du Musso thermique, mais avec des détails modernisés : calandre pleine, signature LED, jantes 18 pouces et badges spécifiques. Le style reste celui d’un véritable pick-up double cabine, avec une benne classique de 1,61 m et des lignes tendues.

À bord, pas de gadget inutile. Le Musso électrique propose un intérieur moderne, un écran tactile central de 12,3 pouces, un volant multifonction et une instrumentation numérique. Le tout, avec une qualité perçue en nette hausse par rapport aux anciens SsangYong.

Malgré sa transformation électrique, le Musso EVX conserve les fondamentaux d’un pick-up : cabine spacieuse, coffre ouvert, capacité de remorquage, et garde au sol de 21 cm. Il ne se contente pas de paraître musclé, il l’est vraiment.

Deux puissances, deux transmissions, une autonomie convaincante

Sous le capot, le Musso EVX offre deux configurations :

une version 2WD avec 207 ch , pour ceux qui roulent surtout sur route,

avec , pour ceux qui roulent surtout sur route, et une version 4WD avec 237 ch et un couple musclé pour les pros ou les zones rurales.

La batterie de 81,4 kWh garantit une autonomie réelle de 350 à 400 km, selon l’usage et les versions. Ce qui le rend crédible pour des tournées quotidiennes ou des trajets interurbains.

Côté recharge, le pick-up accepte jusqu’à 100 kW en courant continu, pour passer de 20 à 80 % en moins de 45 minutes. En courant alternatif, le chargeur embarqué de 11 kW permet une recharge complète en 7 h.

Un tarif choc sous la barre des 45 000 €

C’est le vrai point fort du Musso EVX : son prix d’attaque de 44 165 € en version Pro AT 2WD, avec déjà 207 ch et tout l’équipement essentiel. La version 4WD grimpe à 47 795 €, tandis que la finition Limited culmine à 51 425 €.

Pour comparaison :

un Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4×4 débute à 44 500 €

débute à un Maxus T90 EV dépasse 49 990 €

dépasse un Isuzu D-Max reste autour de 48 000 € en 4×4

Le Musso EVX devient donc le premier pick-up électrique à moins de 45 000 € réellement disponible en France. D’autant que des remises de lancement peuvent faire tomber le prix autour de 35 500 € avec financement constructeur.

Comparatif clair face aux références

Modèle Motorisation Puissance Autonomie Transmission Prix KGM Musso EVX Pro 2WD Électrique 207 ch 400 km Propulsion 44 165 € KGM Musso EVX 4WD Électrique 237 ch 380 km 4×4 47 795 € Maxus T90 EV Électrique 177 ch ≈ 330 km Propulsion 49 990 € Ford Ranger 2.0 4×4 Diesel 205 ch – 4×4 44 500 €

Un pick-up électrique enfin crédible pour la France

Le KGM Musso EVX arrive avec une promesse simple : proposer un véhicule utilitaire 100 % électrique, puissant, autonome et abordable. Il coche toutes les cases du professionnel ou de l’exploitant rural qui veut passer à l’électrique sans sacrifier l’usage.

Sa benne de 1,61 m, son PTAC de 3,2 tonnes et sa charge utile de plus de 1000 kg lui assurent une polyvalence rare sur ce créneau. En zone ZFE, il devient un allié évident, tout en offrant les capacités d’un vrai 4×4 si besoin.