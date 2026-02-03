On le croyait dépassé, et pourtant ce SUV à 206 € par mois offre 510 litres de coffre et un équipement royal

Le SEAT Ateca n’a pas dit son dernier mot. En 2026, alors que la plupart de ses concurrents multiplient les déclinaisons hybrides et électriques, lui choisit la voie de la cohérence thermique. Dans sa finition FR, il revient avec un style affirmé, une motorisation 1.5 TSI de 150 ch et un prix d’attaque sous les 31 000 € en offre remisée. De quoi relancer l’intérêt pour un SUV compact, performant et sans excès.

Le design reste fidèle aux gènes de la marque : lignes tendues, calandre noire, jantes alliage 18 pouces, feux LED intégrés. Mais c’est surtout à bord que le Ateca FR surprend : finition flatteuse, sièges sport, écran tactile 9,2 pouces, compatibilité Apple CarPlay sans fil et un équipement de sécurité très complet. Le tout avec un coffre de 510 litres, idéal pour les familles.

Un design FR plus sportif sans sombrer dans le tape-à-l’œil

La finition FR du SEAT Ateca ne fait pas dans l’exubérant. Elle apporte une touche sportive juste ce qu’il faut : boucliers redessinés, entourage noir brillant, feux arrière LED dynamiques et jantes spécifiques de 18 pouces. Le badge FR trône sur la calandre et le hayon, sans ostentation excessive.

À l’intérieur, l’ambiance est plus affirmée : volant gainé cuir à méplat, inserts aluminium, pédalier sport, sellerie spécifique avec surpiqûres rouges… On se sent dans un SUV dynamique, mais sans basculer dans le clinquant. L’ergonomie reste soignée, les commandes sont intuitives, et la qualité perçue correcte pour ce niveau de gamme.

La position de conduite légèrement surélevée donne une bonne visibilité. Le système multimédia SEAT Full Link (CarPlay, Android Auto, Bluetooth) fonctionne rapidement, tandis que la climatisation automatique bizone et les sièges chauffants renforcent le confort à bord.

Un moteur essence 1.5 TSI vif et polyvalent

Sous le capot, le 1.5 TSI de 150 ch reste un excellent choix. Disponible en boîte manuelle à 6 rapports ou en boîte DSG7, il offre des performances souples et linéaires. Le 0 à 100 km/h est abattu en 8,6 secondes, pour une consommation réelle d’environ 6,5 l/100 km.

Avec son système de désactivation des cylindres, ce moteur se montre sobre sur autoroute comme en ville. Il est compatible Crit’Air 1, ce qui permet de circuler dans toutes les ZFE françaises sans contrainte, contrairement à de nombreux SUV diesel plus anciens.

Le châssis du SEAT Ateca reste une référence. La direction est précise, la suspension bien calibrée pour encaisser les imperfections sans trop de roulis. En ville comme sur route, l’ensemble est rigoureux, dynamique, sécurisant. Ceux qui aiment encore conduire y trouveront leur compte.

Tarifs remisés et options de financement attractives

Officiellement, le SEAT Ateca FR 1.5 TSI DSG7 s’affiche à 32 890 € en prix catalogue. Mais en février 2026, plusieurs mandataires et concessionnaires proposent cette version autour de 30 990 €, avec parfois pack entretien offert ou extension de garantie comprise.

Version Moteur Boîte Prix catalogue Prix remisé FR 1.0 TSI **115 ch** Manuelle **30 890 €** **27 900 €** FR 1.5 TSI **150 ch** DSG7 **32 890 €** **30 990 €**

En financement, des formules LOA dès 279 €/mois sur 49 mois avec 10 000 km/an sont accessibles, parfois avec apport réduit, selon les concessions SEAT ou mandataires comme Auto IES ou Autodiscount. Des offres de LLD sont aussi disponibles, sans option d’achat, pour ceux qui préfèrent changer régulièrement de véhicule.

Garantie, extensions et entretien

La garantie constructeur SEAT inclut :

2 ans sans limitation de kilométrage,

sans limitation de kilométrage, 3 ans pour la peinture,

pour la peinture, 12 ans contre la perforation,

contre la perforation, Et une extension possible jusqu’à 5 ans ou 150 000 km en option ou offerte dans certaines formules LOA.

Le coût d’entretien reste modéré, avec des forfaits révisés proposés dans le réseau (ex : révision intermédiaire à 249 €, vidange DSG à 299 €, etc.). Un pack entretien 3 ans/30 000 km est souvent proposé à tarif réduit lors de l’achat.

Un SUV compact thermique encore pertinent

Alors que la concurrence mise sur l’électrification massive, le SEAT Ateca FR joue la carte du SUV thermique bien né, sportif, habitable et accessible. Il ne révolutionne rien, mais il remplit parfaitement sa mission : offrir du style, de la puissance et de la praticité à prix serré.

Face aux Renault Austral mild hybrid, Peugeot 3008 e-DSC6, ou encore Kia Sportage HEV, il oppose un pragmatisme redoutable. Le choix d’une motorisation essence simple, d’un design valorisant et d’un prix sous les 31 000 € reste très cohérent pour nombre d’acheteurs.

En 2026, pour ceux qui veulent un SUV thermique bien équipé, encore abordable et fiable, l’Ateca FR est une excellente pioche