ActualitéMercedes jette l'éponge sur la conduite autonome avancée au moment où Tesla...

Mercedes jette l’éponge sur la conduite autonome avancée au moment où Tesla en fait une obsession

Publié par: Marc

Date:

Mercedes retire son système de conduite autonome de niveau 3
Mercedes abandonne le Drive Pilot : la conduite autonome à 10 000 € qui ne séduit pas

Partager:

Le Drive Pilot devait incarner l’avenir de la conduite premium. Proposé à près de 10 000 €, ce système de conduite autonome de niveau 3 permettait de rouler sans les mains… ni les yeux. Mais en ce début 2026, Mercedes fait machine arrière. Le dispositif disparaît des Classe S et EQS restylées, laissant un vide dans la promesse technologique du constructeur.

Un coup d’arrêt brutal à une technologie pourtant homologuée et pionnière en Europe. Officiellement, Mercedes évoque un repositionnement. En réalité, c’est l’aveu que le niveau 3 ne fonctionne pas sur le terrain, ni sur le plan technique, ni commercial. Trop cher, trop limité, trop complexe.

Ce retrait soulève une vraie question : la voiture autonome haut de gamme est-elle vraiment attendue par les clients ? Ou ne reste-t-elle qu’un fantasme d’ingénieur, déconnecté des besoins concrets des conducteurs ?

Schéma du fonctionnement du système Mercedes Drive Pilot avec capteurs, lidar et couverture radar
Le système Drive Pilot repose sur un ensemble de capteurs lidar, caméras, radars et cartes HD pour gérer automatiquement la conduite sur autoroute dans des conditions précises © Mercedes-Benz

Le Drive Pilot : une innovation inaboutie

Lancé en grande pompe en 2022, le Drive Pilot de Mercedes devait révolutionner la conduite. Certifié niveau 3, il permettait à l’automobiliste de lâcher le volant ET de détourner les yeux, dans des conditions précises : embouteillages, autoroutes homologuées, temps sec, vitesse limitée à 60 km/h.

Hyundai n’a plus peur de BMW et le prouve en créant sa propre M5 : 525 ch et pas une seule trace d’électrification

Sur le papier, l’idée était brillante. Sur la route, l’usage s’est révélé extrêmement contraint :

  • activation uniquement sur autoroutes cartographiées,
  • obligation de rouler derrière un véhicule,
  • indisponibilité en cas de pluie ou de nuit,
  • et surtout, aucune garantie d’activation pendant un trajet.
Lire aussi  Peugeot électrifie sa gamme : nouvelle motorisation hybride 195 ch labellisée Zéro émission pour quatre modèles phares

Résultat : peu de clients ont coché l’option, malgré la communication officielle. Le système coûtait jusqu’à 12 000 € sur certains marchés. À ce tarif, impossible de justifier une technologie qui ne fonctionne qu’1 % du temps.

Concept de robot-taxi Mercedes sans volant avec habitacle lounge et conduite autonome complète
Mercedes explore le futur de la mobilité autonome avec ses concepts de robot-taxi sans conducteur, intégrant une conduite 100 % autonome de niveau 5 et un habitacle repensé comme un salon mobile © Mercedes-Benz

Un retrait discret mais stratégique

Mercedes a choisi de retirer discrètement le Drive Pilot du configurateur 2026. Ni la nouvelle Classe S restylée, ni la berline EQS ne proposeront ce système à l’avenir. Les modèles déjà livrés continueront d’être supportés, mais aucun développement supplémentaire n’est prévu à court terme.

C’est un recul stratégique important, que Mercedes tente de minimiser. Officiellement, la marque dit vouloir “recentrer ses priorités sur des systèmes plus adaptés à la réalité d’usage”. Une manière polie de dire que le marché n’était pas prêt — ou que la technologie ne l’était pas non plus.

Pression, usure, adhérence : pourquoi l’entretien des pneumatiques est un geste vital pour votre sécurité

Le plus frappant, c’est que Mercedes était pourtant la première marque au monde à avoir obtenu l’homologation de niveau 3. Aujourd’hui, ce leadership est suspendu.

Mercedes Classe S 2026 vue de profil, finition AMG Line sur route
La Mercedes Classe S 2026 conserve son élégance fluide et ses proportions de grande routière, avec un style inchangé © Mercedes-Benz

Une page tournée pour le niveau 3

Avec le Drive Pilot, Mercedes pensait ouvrir la voie à une nouvelle génération de voitures intelligentes. En réalité, elle a buté sur la complexité réglementaire, le coût industriel, et l’absence de demande réelle.

La promesse du niveau 3 — la délégation complète dans certaines situations — se heurte encore à des freins majeurs :

  • responsabilité juridique floue en cas d’accident,
  • infrastructures routières trop hétérogènes,
  • besoin d’un matériel embarqué très coûteux (lidar, caméras redondantes, calculateur haute puissance),
  • et surtout, aucun gain concret pour l’usager sur l’ensemble de ses trajets.
Lire aussi  À 179 €/mois : Ce SUV turbo de 135 CV écrase le T-Cross avec 10 000 € d'économie

Résultat : personne ne suit Mercedes sur ce terrain. Ni BMW, ni Audi, ni même Tesla n’ont mis sur le marché une conduite autonome véritablement “mains libres et yeux fermés”.

Places arrière Classe S avec sièges Executive et écrans HD
À l’arrière, les passagers profitent de sièges chauffants et inclinables, de tablettes et d’un confort de première classe © Mercedes-Benz

Mercedes pivote vers des aides avancées de niveau 2+

Plutôt que d’insister sur le niveau 3, Mercedes préfère se recentrer sur un niveau 2 amélioré, plus simple, plus réaliste et surtout, plus compatible avec les attentes actuelles.

Sur les Classe S et EQS restylées, on retrouve un nouveau système baptisé MB.Drive Assist Pro. Il propose une conduite semi-autonome évoluée, avec :

  • maintien actif dans la voie,
  • changement de file automatisé,
  • régulation adaptative,
  • gestion du trafic et des feux en zone urbaine.

C’est le maximum de ce qu’un client accepte aujourd’hui : déléguer partiellement, mais rester responsable. Le niveau 2+ est donc devenu la norme de compromis dans le haut de gamme.

Tableau de bord Mercedes Classe S 2026 avec écran OLED
Le nouveau système MBUX OLED intègre une navigation en réalité augmentée et une interface plus fluide © Mercedes-Benz

Un virage qui n’est pas un abandon

Mercedes ne ferme pas la porte à la conduite autonome. La recherche continue, les partenariats avec NVIDIA ou Luminar restent actifs, et une nouvelle génération de plateforme MB.OS pourrait intégrer un système plus performant d’ici 2028.

Mais pour l’heure, le message est clair : le client premium ne veut pas lâcher le volant pour quelques kilomètres d’autoroute en file. Il préfère une assistance efficace, fiable, intuitive — pas un gadget expérimental.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
La Citroën C4 passe sous les 21 000 € en février 2026 et envoie un message clair à la Peugeot 308
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

L’Europe panique face à l’invasion des voitures chinoises et pourrait bien vous faire payer l’addition sur votre prochaine auto

Longtemps cantonnées aux pages d’actualité ou aux salons asiatiques, les voitures chinoises sont désormais bien présentes en Europe....

Hyundai n’a plus peur de BMW et le prouve en créant sa propre M5 : 525 ch et pas une seule trace d’électrification

La Genesis G80 Magma ne joue pas dans la nuance. Avec ses 525 ch, ses ailes élargies, son...

Pression, usure, adhérence : pourquoi l’entretien des pneumatiques est un geste vital pour votre sécurité

Les pneumatiques sont les seuls éléments qui relient une voiture à la route. Pourtant, trop d'automobilistes continuent de...

Le 4×4 électrique le plus cool de Chery arrive en Europe avec un look néo-rétro et un prix canon : Land Cruiser, Bronco et...

Le iCaur V27 arrive avec une promesse forte : un vrai SUV 5 m, carré, musclé et branché....

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.