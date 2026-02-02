Mercedes jette l’éponge sur la conduite autonome avancée au moment où Tesla en fait une obsession

Le Drive Pilot devait incarner l’avenir de la conduite premium. Proposé à près de 10 000 €, ce système de conduite autonome de niveau 3 permettait de rouler sans les mains… ni les yeux. Mais en ce début 2026, Mercedes fait machine arrière. Le dispositif disparaît des Classe S et EQS restylées, laissant un vide dans la promesse technologique du constructeur.

Un coup d’arrêt brutal à une technologie pourtant homologuée et pionnière en Europe. Officiellement, Mercedes évoque un repositionnement. En réalité, c’est l’aveu que le niveau 3 ne fonctionne pas sur le terrain, ni sur le plan technique, ni commercial. Trop cher, trop limité, trop complexe.

Ce retrait soulève une vraie question : la voiture autonome haut de gamme est-elle vraiment attendue par les clients ? Ou ne reste-t-elle qu’un fantasme d’ingénieur, déconnecté des besoins concrets des conducteurs ?

Le Drive Pilot : une innovation inaboutie

Lancé en grande pompe en 2022, le Drive Pilot de Mercedes devait révolutionner la conduite. Certifié niveau 3, il permettait à l’automobiliste de lâcher le volant ET de détourner les yeux, dans des conditions précises : embouteillages, autoroutes homologuées, temps sec, vitesse limitée à 60 km/h.

Sur le papier, l’idée était brillante. Sur la route, l’usage s’est révélé extrêmement contraint :

activation uniquement sur autoroutes cartographiées,

obligation de rouler derrière un véhicule,

indisponibilité en cas de pluie ou de nuit,

et surtout, aucune garantie d’activation pendant un trajet.

Résultat : peu de clients ont coché l’option, malgré la communication officielle. Le système coûtait jusqu’à 12 000 € sur certains marchés. À ce tarif, impossible de justifier une technologie qui ne fonctionne qu’1 % du temps.

Un retrait discret mais stratégique

Mercedes a choisi de retirer discrètement le Drive Pilot du configurateur 2026. Ni la nouvelle Classe S restylée, ni la berline EQS ne proposeront ce système à l’avenir. Les modèles déjà livrés continueront d’être supportés, mais aucun développement supplémentaire n’est prévu à court terme.

C’est un recul stratégique important, que Mercedes tente de minimiser. Officiellement, la marque dit vouloir “recentrer ses priorités sur des systèmes plus adaptés à la réalité d’usage”. Une manière polie de dire que le marché n’était pas prêt — ou que la technologie ne l’était pas non plus.

Le plus frappant, c’est que Mercedes était pourtant la première marque au monde à avoir obtenu l’homologation de niveau 3. Aujourd’hui, ce leadership est suspendu.

Une page tournée pour le niveau 3

Avec le Drive Pilot, Mercedes pensait ouvrir la voie à une nouvelle génération de voitures intelligentes. En réalité, elle a buté sur la complexité réglementaire, le coût industriel, et l’absence de demande réelle.

La promesse du niveau 3 — la délégation complète dans certaines situations — se heurte encore à des freins majeurs :

responsabilité juridique floue en cas d’accident,

infrastructures routières trop hétérogènes,

besoin d’un matériel embarqué très coûteux (lidar, caméras redondantes, calculateur haute puissance),

(lidar, caméras redondantes, calculateur haute puissance), et surtout, aucun gain concret pour l’usager sur l’ensemble de ses trajets.

Résultat : personne ne suit Mercedes sur ce terrain. Ni BMW, ni Audi, ni même Tesla n’ont mis sur le marché une conduite autonome véritablement “mains libres et yeux fermés”.

Mercedes pivote vers des aides avancées de niveau 2+

Plutôt que d’insister sur le niveau 3, Mercedes préfère se recentrer sur un niveau 2 amélioré, plus simple, plus réaliste et surtout, plus compatible avec les attentes actuelles.

Sur les Classe S et EQS restylées, on retrouve un nouveau système baptisé MB.Drive Assist Pro. Il propose une conduite semi-autonome évoluée, avec :

maintien actif dans la voie,

changement de file automatisé,

régulation adaptative,

gestion du trafic et des feux en zone urbaine.

C’est le maximum de ce qu’un client accepte aujourd’hui : déléguer partiellement, mais rester responsable. Le niveau 2+ est donc devenu la norme de compromis dans le haut de gamme.

Un virage qui n’est pas un abandon

Mercedes ne ferme pas la porte à la conduite autonome. La recherche continue, les partenariats avec NVIDIA ou Luminar restent actifs, et une nouvelle génération de plateforme MB.OS pourrait intégrer un système plus performant d’ici 2028.

Mais pour l’heure, le message est clair : le client premium ne veut pas lâcher le volant pour quelques kilomètres d’autoroute en file. Il préfère une assistance efficace, fiable, intuitive — pas un gadget expérimental.