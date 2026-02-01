Recherche
La nouvelle Citroën C3 débarque à 15 990 € avec un moteur turbo de 100 ch et dynamite le marché des citadines

Publié par: Marc

Nouvelle Citroën C3 citadine moteur 1.2 turbo 100 ch prix 15440 euros
La nouvelle Citroën C3 et son 1.2 turbo de 100 ch s'affichent dès 15 440 € pour bousculer le segment

La Citroën C3 Turbo revient dans la course à la voiture compacte abordable avec un tarif canon : 15 440 € pour une version équipée du moteur 1.2 PureTech 100 ch. Une citadine 5 portes, au look musclé, au gabarit contenu (4,01 m) et au tempérament vif, qui casse les codes tarifaires habituels.

Face à la Peugeot 208 à 20 000 € ou à la Clio TCe 90 affichée au-dessus des 18 000 €, la C3 frappe fort. Elle capitalise sur son look de mini crossover, son moteur turbo 3 cylindres dynamique, et un intérieur modernisé avec écran tactile, aides à la conduite et même régulateur adaptatif sur les versions hautes.

Mais peut-on encore vendre une citadine thermique “moderne” en 2026 pour moins de 16 000 € ? La réponse de Citroën est aussi simple que radicale.

Citroën C3 Turbo 100 ch vue de profil avec jantes 16 pouces et teinte biton
La Citroën C3 Turbo 2026 adopte un profil dynamique avec une garde au sol surélevée, des jantes alliage et une carrosserie bi-ton distinctive © Citroën

Un design retravaillé dans l’esprit SUV urbain

Visuellement, la nouvelle C3 Turbo abandonne les rondeurs anciennes pour un style plus tendu, inspiré du concept Citroën Oli. Elle conserve des proportions compactes (4,01 m de long, 1,76 m de large) mais adopte des codes de SUV urbain : garde au sol surélevée, arches de roue marquées, signature lumineuse en Y et capot horizontal.

Les versions supérieures reçoivent des jantes de 16 à 17 pouces, des inserts contrastés et des feux à LED. En entrée de gamme, le style reste simple mais soigné. L’ensemble conserve l’esprit décalé de Citroën, tout en s’inscrivant dans les attentes actuelles.

Résultat : une citadine surélevée à la silhouette affirmée, bien dans son époque.

Face avant de la Citroën C3 2026 avec sa signature lumineuse double étage
CLa face avant de la C3 Turbo affiche une nouvelle signature lumineuse en Y, et un capot plat à l’inspiration SUV © Citroën

Un moteur 1.2 turbo de 100 ch plein de nerf

Sous le capot, la C3 Turbo embarque le bien connu 1.2 PureTech 100 ch, associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Ce bloc 3 cylindres suralimenté délivre 205 Nm de couple, avec une consommation mixte annoncée à 5,7 l/100 km et des rejets de CO² de 122 g/km, donc sans malus.

Ce moteur, éprouvé chez Peugeot et Citroën, permet des performances très correctes pour une citadine : 0 à 100 km/h en 10,6 s, relances toniques, et un comportement sain en ville comme sur route. Pas de boîte automatique pour l’instant, ni d’hybridation légère.

Le positionnement est clair : un moteur simple, efficace et abordable. À l’heure où l’électrification devient obligatoire sur beaucoup de modèles concurrents, Citroën fait ici le choix de la sobriété budgétaire.

Planche de bord Citroën C3 Turbo avec écran tactile central et volant multifonction
L’intérieur de la C3 Turbo mise sur un design épuré avec écran central, aérateurs horizontaux, volant compact et commandes intuitives © Citroën

Une dotation revue selon les finitions

La gamme de la C3 Turbo 100 ch s’articule autour de trois finitions :

  • YOU (à partir de 15 440 €) : climatisation, régulateur de vitesse, freinage d’urgence, écran de bord.
  • PLUS (~17 340 €) : écran tactile, compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, jantes 16 pouces.
  • MAX (~18 990 €) : aides avancées à la conduite, jantes 17 pouces, phares LED, clim auto.

Même en entrée de gamme, la dotation reste cohérente, avec les éléments essentiels pour une utilisation quotidienne. Pas de superflu, mais pas de mesquinerie non plus : Citroën a ciblé juste.

Les équipements comme l’aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux ou le régulateur de vitesse adaptatif apparaissent dès la version MAX, ce qui reste rare à ce niveau de prix.

Coffre Citroën C3 Turbo ouvert avec volume utile de 310 litres modulable
Le coffre de la Citroën C3 Turbo affiche 310 litres, extensible grâce à une banquette rabattable 2/3-1/3, pratique pour le quotidien © Citroën

Une vraie concurrente face à Clio, 208 et Sandero

Avec ses 100 ch, son prix sous les 16 000 € et son style dynamique, la C3 Turbo se positionne face aux références du marché. Comparée à une Renault Clio TCe 90 ou une Peugeot 208 PureTech 100, elle offre un meilleur rapport prix/puissance.

Quant à la Dacia Sandero Stepway TCe 100 ECO-G, elle reste très proche en tarif (sous les 15 000 €) mais propose un moteur GPL moins vif, et un équipement souvent plus basique. La C3 Turbo, elle, garde le dynamisme du turbo-essence, tout en soignant son style et sa dotation.

Pour les automobilistes qui veulent encore une voiture thermique neuve, bien motorisée, facile à entretenir et à budget contenu, la nouvelle Citroën C3 Turbo coche les cases les plus concrètes.

Arrière de la Citroën C3 Turbo avec feux LED, diffuseur et plaque centrale
L’arrière de la C3 Turbo se distingue par ses feux LED géométriques, un bandeau noir mat et un diffuseur intégré au bouclier © Citroën

Comparatif : Citroën C3 Turbo vs Renault Clio TCe 90

Modèle Prix Puissance Longueur Émission CO² Boîte
Citroën C3 Turbo 15 440 € 100 ch 4,01 m 122 g/km Manuelle 6
Renault Clio TCe 90 18 400 € 90 ch 4,05 m 123 g/km Manuelle 6

La Citroën C3 Turbo conserve une vraie logique tarifaire : moins chère, plus puissante, tout aussi compacte et légèrement plus légère que la Clio. Un bon choix pour ceux qui veulent une voiture simple, nerveuse et économique à l’achat.

Face aux citadines plus électrifiées (et plus chères), elle joue la carte du thermique bien calibré. Une réponse claire à la montée des prix, sans sacrifier l’essentiel

Équipement complet, 4 L/100 km et seulement 21 300 € : cet hybride brillant pourrait bien être la meilleure affaire de 2026

La Toyota Yaris Trendy arrive avec une motorisation hybride 116 ch, un équipement complet et une consommation moyenne...

Ce 4×4 coréen inconnu ressemble à un Mercedes GLE mais rivalise avec le Land Cruiser : le monde du tout-terrain n’avait pas vu venir...

Le Genesis GV70 se transforme en baroudeur chic avec le concept Outdoors. Jantes noires, pneus tout-terrain, galerie de...

La nouvelle Dacia Jogger Hybrid débarque avec 155 ch et le label ECO à un prix que même les constructeurs chinois ne peuvent pas...

Avec un look affiné, une version hybride de 155 ch et un prix d’appel de 25 600 €,...

Tesla Model S et Model X tirent leur révérence : place à Optimus et l’intelligence artificielle

Tesla stoppe la production des Model S et Model X pour libérer de l’espace en usine. Objectif ? Construire...

