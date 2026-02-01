Ce SUV 7 places au look irrésistible et au moteur turbo essence arrive à prix cassé pour défier les Kodiaq et 5008

Le Sportequipe 8 GT arrive avec des arguments solides : 37 900 €, 185 ch, boîte DCT à 7 rapports et un gabarit de 4,72 m pour 7 places. Fabriqué par DR Automobiles, ce clone du Chery Tiggo 8 Pro veut séduire ceux qui en ont assez de payer plus pour moins.

Face aux stars du segment comme le Skoda Kodiaq, le Peugeot 5008 ou le nouveau Ebro S800, le 8 GT tire son épingle du jeu avec un rapport prix/équipement difficile à battre. Surtout avec sa version GPL affichant une étiquette Crit’Air 1 et une consommation contenue.

Mais ce SUV sino-italien a-t-il les arguments pour séduire les familles françaises ? Matériaux, agrément de conduite, fiabilité perçue : que vaut vraiment ce géant à prix réduit ?

Un design massif et valorisant

Le Sportequipe 8 GT n’a rien d’un SUV low-cost visuellement. Avec sa calandre verticale, ses optiques LED étirées et ses jantes de 19 pouces, il en impose sur la route. Long de 4,72 m, large de 1,86 m, il joue clairement dans la cour des grands SUV européens, avec un style plus valorisant qu’un Dacia Jogger ou un Hyundai Santa Fe de base.

Le profil est tendu, musclé, et la poupe se distingue par une signature lumineuse horizontale qui évoque certains modèles premium. Le badge Sportequipe reste encore inconnu du grand public, mais le style, lui, est parfaitement abouti.

L’impression générale ? Un SUV statutaire, plus valorisant que son prix ne le laisse penser.

Un habitacle techno et généreusement doté

À bord, le Sportequipe 8 GT mise sur le confort et la technologie. La planche de bord est moderne, dominée par deux grands écrans : un combiné numérique de 12,3 pouces et un système multimédia 10,25 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto. La finition se veut flatteuse avec des inserts façon aluminium et une sellerie en similicuir de série.

La dotation est pléthorique : caméra 360°, sièges avant chauffants et ventilés, climatisation automatique bi-zone, hayon électrique, toit ouvrant panoramique… Une liste digne de SUV bien plus chers.

À l’arrière, l’espace est généreux pour deux adultes. La 3e rangée, elle, conviendra surtout à des enfants, comme dans un Peugeot 5008. Le coffre varie entre 193 litres en 7 places, et jusqu’à 889 litres en configuration 5 places.

Un moteur 1.6 turbo essence (ou GPL) de 185 ch

Sous le capot, on retrouve un 1.6 turbo essence développant 185 ch et 275 Nm de couple. Il est associé à une boîte automatique DCT à 7 rapports et à une traction avant (pas de version 4×4).

Le bloc est volontaire, même si les 1 620 kg de l’engin demandent un pied droit motivé pour les relances. La version GPL, légèrement moins puissante (177 ch), reste une bonne affaire : elle offre une autonomie de plus de 1 000 km en combiné essence/GPL, pour un surcoût d’environ 2 000 €.

La consommation mixte est annoncée à 9,0 l/100 km en essence et 11,7 l/100 km en GPL. Le SUV respecte la norme Euro 6E et affiche un CO² de 204 g/km (essence) ou 189 g/km (GPL), sans malus jusqu’à fin 2026.

Un équipement de sécurité au niveau

Sur le plan des aides à la conduite, le Sportequipe 8 GT est loin d’être à la traîne. Il intègre :

Aide au maintien dans la voie

Surveillance d’angle mort

Reconnaissance des panneaux

Régulateur de vitesse adaptatif

Caméra 360°

Le tout livré de série, sans passer par des packs onéreux. Un vrai atout face à des rivaux comme le Volkswagen Tiguan Allspace ou le Renault Espace où ces équipements sont souvent en option.

L’ensemble fonctionne correctement, même si les alertes sont parfois intrusives. Mais pour le prix, difficile de faire la fine bouche.

Une alternative familiale crédible aux généralistes

En résumé, le Sportequipe 8 GT n’est pas qu’un SUV bon marché. C’est une vraie alternative aux modèles traditionnels, avec 7 places, 185 ch, un look valorisant et un prix de 37 900 € bien placé.

Certes, la marque reste peu connue, et la revente pourrait s’avérer plus difficile que chez les généralistes. Mais pour les familles à la recherche d’un grand SUV tout équipé sans exploser le budget, c’est une proposition à considérer sérieusement.

Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux.

Comparatif : Sportequipe 8 GT vs Skoda Kodiaq

Une comparaison directe permet de situer ce nouvel arrivant face à un rival établi.

Modèle Prix Puissance Longueur Places Volume coffre (5pl) Sportequipe 8 GT 37 900 € 185 ch 4,72 m 7 889 litres Skoda Kodiaq 1.5 TSI DSG 41 750 € 150 ch 4,70 m 7 835 litres

Deux paragraphes de fin obligatoires :

La fiche technique du Sportequipe 8 GT parle pour lui : plus long, plus puissant, plus logeable, et 3 850 € moins cher que son rival tchèque à équipement comparable. Une différence non négligeable pour une famille nombreuse.

Reste à voir si DR Automobiles pourra convaincre sur la durée en termes de fiabilité, SAV et image de marque. Mais en attendant, l’attaque tarifaire est bien réelle