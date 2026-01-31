La nouvelle Dacia Jogger Hybrid débarque avec 155 ch et le label ECO à un prix que même les constructeurs chinois ne peuvent pas égaler

Avec un look affiné, une version hybride de 155 ch et un prix d’appel de 25 600 €, le Jogger 2026 reste imbattable en rapport prix/places. Dacia muscle son ludospace familial avec plus de techno, sans renier son ADN.

Le Dacia Jogger poursuit sa montée en gamme face aux Renault Grand Kangoo, Toyota Corolla Touring Sports ou Kia Carens. Il reste unique avec sa configuration 7 places, sa motorisation Hybrid 155, et des tarifs entre 25 600 € et 28 600 € selon finitions.

Reste à savoir si cette nouvelle version hybride peut convaincre au-delà du prix. L’habitabilité et la vignette Crit’Air 1 suffiront-elles à séduire les familles urbaines ?

Un design plus affirmé pour un Jogger qui monte en gamme

Le restylage du Dacia Jogger 2026 apporte une face avant plus moderne avec une calandre élargie, un logo Dacia Link, et des boucliers redessinés. Les finitions Extreme et Journey ajoutent des touches cuivrées, des jantes noires de 16 pouces, et des skis de protection avant/arrière.

À l’intérieur, l’ambiance progresse grâce à une planche de bord modernisée, un écran tactile 8 pouces et des tissus plus valorisants. Malgré un positionnement prix serré, le Jogger 2026 adopte un style plus statutaire et soigné.

Une motorisation Hybrid 155 plus réactive et Crit’Air 1

Le Jogger troque son ancien bloc Hybrid 140 pour un nouveau système de 155 ch, issu des Renault Captur et Austral. Il associe un 1.6 essence à deux moteurs électriques via une boîte automatique multimode, sans embrayage.

Ce système permet de rouler en électrique jusqu’à 80 % du temps en ville, tout en affichant une consommation moyenne autour de 4,6 l/100 km. La vitesse maxi atteint 180 km/h et le tout reste Crit’Air 1, idéal pour circuler en ZFE.

Toujours 7 vraies places… à prix imbattable

C’est simple : aucun autre véhicule hybride 7 places n’offre autant d’espace à ce tarif. Avec ses 4,55 m, le Jogger propose une habitabilité record, un coffre de 708 litres en 5 places, et jusqu’à 1 819 litres en configuration 2 places.

Les versions Extreme et Journey Hybrid 155 7 places sont proposées à 27 800 € et 28 600 €. Des prix défiant toute concurrence, là où un Peugeot 5008 Hybrid ou un Renault Grand Scenic réclament 35 000 € à 40 000 € minimum.

Tarifs et équipements : l’hybride devient populaire

La version Expression Hybrid 155 ouvre la gamme à 25 600 € en 5 places. En 7 places, il faut compter 26 500 €, avec la climatisation auto, le régulateur de vitesse, l’écran tactile et le freinage d’urgence autonome.

Les versions Extreme et Journey ajoutent la caméra de recul, le chargeur induction, les barres de toit modulables et les selleries spécifiques. Un Jogger GPL Eco-G 120 avec boîte automatique arrivera en complément courant 2026.

Le Jogger reste l’alternative futée aux SUV compacts

Face aux SUV familiaux comme le Renault Austral, le Kia Sportage ou le Peugeot 3008, le Jogger conserve une longueur d’avance sur le prix, la capacité d’accueil et les coûts d’usage. Le tout, sans malus et avec un hybride auto-rechargeable.

Pour une famille en zone ZFE, ce 7 places Crit’Air 1 est aujourd’hui le choix le plus rationnel. Il n’a peut-être pas le look ou les gadgets d’un SUV allemand, mais il offre plus d’espace, moins de taxes, et désormais une vraie hybridation moderne.