Recherche
ActualitéLa nouvelle Dacia Jogger Hybrid débarque avec 155 ch et le label...

La nouvelle Dacia Jogger Hybrid débarque avec 155 ch et le label ECO à un prix que même les constructeurs chinois ne peuvent pas égaler

Publié par: Maxime Lefèvre

Date:

Nouvelle Dacia Jogger Hybrid 155 ch label ECO prix imbattable anti chinois
La Dacia Jogger Hybrid et ses 155 ch veulent faire oublier les constructeurs chinois grâce à un prix imbattable

Partager:

Avec un look affiné, une version hybride de 155 ch et un prix d’appel de 25 600 €, le Jogger 2026 reste imbattable en rapport prix/places. Dacia muscle son ludospace familial avec plus de techno, sans renier son ADN.

Le Dacia Jogger poursuit sa montée en gamme face aux Renault Grand Kangoo, Toyota Corolla Touring Sports ou Kia Carens. Il reste unique avec sa configuration 7 places, sa motorisation Hybrid 155, et des tarifs entre 25 600 € et 28 600 € selon finitions.

Reste à savoir si cette nouvelle version hybride peut convaincre au-delà du prix. L’habitabilité et la vignette Crit’Air 1 suffiront-elles à séduire les familles urbaines ?

Dacia Jogger Hybrid 2026 gris en vue de profil avec jantes noires et stickers Extreme
Le Dacia Jogger 2026 affiche un style modernisé avec sa calandre noire, ses jantes 16 pouces et ses inserts cuivrés spécifiques à la finition Extreme © Dacia

Un design plus affirmé pour un Jogger qui monte en gamme

Le restylage du Dacia Jogger 2026 apporte une face avant plus moderne avec une calandre élargie, un logo Dacia Link, et des boucliers redessinés. Les finitions Extreme et Journey ajoutent des touches cuivrées, des jantes noires de 16 pouces, et des skis de protection avant/arrière.

Tesla Model S et Model X tirent leur révérence : place à Optimus et l’intelligence artificielle

À l’intérieur, l’ambiance progresse grâce à une planche de bord modernisée, un écran tactile 8 pouces et des tissus plus valorisants. Malgré un positionnement prix serré, le Jogger 2026 adopte un style plus statutaire et soigné.

Lire aussi  Sacrilège automobile : quand Ford ose mélanger muscle car et 4x4 avec succès
Face avant du Dacia Jogger 2026 avec nouvelle signature lumineuse
La face avant du Jogger restylé adopte le logo Dacia Link et des optiques plus fines intégrées dans un bouclier redessiné © Dacia”

Une motorisation Hybrid 155 plus réactive et Crit’Air 1

Le Jogger troque son ancien bloc Hybrid 140 pour un nouveau système de 155 ch, issu des Renault Captur et Austral. Il associe un 1.6 essence à deux moteurs électriques via une boîte automatique multimode, sans embrayage.

Ce système permet de rouler en électrique jusqu’à 80 % du temps en ville, tout en affichant une consommation moyenne autour de 4,6 l/100 km. La vitesse maxi atteint 180 km/h et le tout reste Crit’Air 1, idéal pour circuler en ZFE.

Présentation mondiale fixée au 8 février 2026 à Dubaï : ce SUV hybride d’exception prépare son offensive sur le marché européen

Places arrière Dacia Jogger Hybrid 7 places avec banquette rabattue
La version 7 places permet de rabattre et extraire individuellement les deux sièges du 3e rang pour optimiser le volume intérieur © Dacia

Toujours 7 vraies places… à prix imbattable

C’est simple : aucun autre véhicule hybride 7 places n’offre autant d’espace à ce tarif. Avec ses 4,55 m, le Jogger propose une habitabilité record, un coffre de 708 litres en 5 places, et jusqu’à 1 819 litres en configuration 2 places.

Les versions Extreme et Journey Hybrid 155 7 places sont proposées à 27 800 € et 28 600 €. Des prix défiant toute concurrence, là où un Peugeot 5008 Hybrid ou un Renault Grand Scenic réclament 35 000 € à 40 000 € minimum.

Tableau de bord Jogger 2026 avec écran 8 pouces et volant multifonction
L’habitacle du Jogger restylé intègre un écran tactile central, une climatisation automatique et un nouveau volant multifonction plus qualitatif © Dacia

Tarifs et équipements : l’hybride devient populaire

La version Expression Hybrid 155 ouvre la gamme à 25 600 € en 5 places. En 7 places, il faut compter 26 500 €, avec la climatisation auto, le régulateur de vitesse, l’écran tactile et le freinage d’urgence autonome.

Les versions Extreme et Journey ajoutent la caméra de recul, le chargeur induction, les barres de toit modulables et les selleries spécifiques. Un Jogger GPL Eco-G 120 avec boîte automatique arrivera en complément courant 2026.

Lire aussi  La nouvelle Peugeot E-408, la version électrique tant attendue de la berline aux allures de SUV, est dévoilée
Arrière du Dacia Jogger 2026 avec feux verticaux et hayon ouvert
Le hayon du Jogger 2026 conserve sa grande ouverture verticale, idéale pour charger le coffre même en version 7 places © Dacia

Le Jogger reste l’alternative futée aux SUV compacts

Face aux SUV familiaux comme le Renault Austral, le Kia Sportage ou le Peugeot 3008, le Jogger conserve une longueur d’avance sur le prix, la capacité d’accueil et les coûts d’usage. Le tout, sans malus et avec un hybride auto-rechargeable.

Pour une famille en zone ZFE, ce 7 places Crit’Air 1 est aujourd’hui le choix le plus rationnel. Il n’a peut-être pas le look ou les gadgets d’un SUV allemand, mais il offre plus d’espace, moins de taxes, et désormais une vraie hybridation moderne.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Tesla Model S et Model X tirent leur révérence : place à Optimus et l’intelligence artificielle
Maxime Lefèvre
Maxime Lefèvre
Journaliste spécialisé dans les essais automobiles et les innovations, Maxime est un véritable passionné de voitures de sport et de compétition. Depuis son plus jeune âge, il est fasciné par la mécanique et les sensations fortes offertes par les moteurs puissants. Expert en véhicules sportifs, Maxime parcourt les routes pour tester les performances des dernières voitures et explorer les technologies de pointe. Ses articles captivants guident les lecteurs à travers l’univers des sports automobiles et les révolutions qui façonnent l’avenir de la mobilité.

Sur le même sujet

Italdesign veut sauver l’honneur de la Honda NSX moderne en lui redonnant l’âme de l’originale que tout le monde adorait

Avec une silhouette redessinée par Italdesign, la Honda NSX de seconde génération s’offre une renaissance visuelle spectaculaire. Une...

La nouvelle BMW M5 perd 41 ch sur son V8 à cause de l’Euro 7, mais son système hybride compense et personne ne verra...

La BMW M5 version 2026 entame un tournant technique et réglementaire : pour répondre aux exigences de la...

Tesla n’est plus intouchable : la berline électrique Xiaomi dépasse le Model 3 en Chine et donne une leçon à toute l’industrie

Un design affûté, une technologie maison, et un positionnement agressif : Xiaomi réussit son entrée dans l’automobile avec...

Présentation mondiale fixée au 8 février 2026 à Dubaï : ce SUV hybride d’exception prépare son offensive sur le marché européen

Le style d’un Land Rover, la techno d’un Tesla, et une fiche technique inédite pour un tout-terrain chinois....

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.