Recherche
ActualitéItaldesign veut sauver l'honneur de la Honda NSX moderne en lui redonnant...

Italdesign veut sauver l’honneur de la Honda NSX moderne en lui redonnant l’âme de l’originale que tout le monde adorait

Publié par: Antoine Laforge

Date:

Honda NSX moderne Italdesign rapprochement modèle original seconde chance
Italdesign veut réconcilier la Honda NSX moderne avec l'esprit de la légendaire originale

Partager:

Avec une silhouette redessinée par Italdesign, la Honda NSX de seconde génération s’offre une renaissance visuelle spectaculaire. Une série ultra-limitée qui rend hommage à l’originale, sans toucher à la technologie hybride V6.

Pas de nouveau moteur, mais un tout nouveau look : toit redessiné, optiques inspirées des phares escamotables, et lignes plus proches de la NSX de 1990. Le tout validé par Honda, et réservé à quelques collectionneurs fortunés.

Entre hommage et métamorphose, cette NSX revisitée questionne l’héritage des sportives modernes. Le style suffit-il à raviver la flamme d’un mythe dont la carrière a peiné à décoller ?

Honda NSX Italdesign profil complet avec lignes redessinées et jantes spécifiques
La Honda NSX Italdesign adopte une silhouette plus anguleuse et tendue, avec des jantes spécifiques et des détails néo-rétro inspirés de la NSX originale © Italdesign

Une silhouette transformée pour renouer avec le passé

Oubliez les rondeurs légèrement fades de la NSX deuxième génération. Italdesign a offert au coupé japonais un restylage intégral, sans rien toucher à la base technique. Le coup de crayon fait immédiatement mouche : calandre affûtée, flancs plus marqués, ligne de toit sculptée et aileron arrière intégré évoquent la NSX originelle de 1990.

La nouvelle BMW M5 perd 41 ch sur son V8 à cause de l’Euro 7, mais son système hybride compense et personne ne verra la différence

Le travail est subtil mais assumé. Les optiques avant adoptent une découpe qui rappelle l’époque des phares escamotables, tout en conservant une signature lumineuse moderne. À l’arrière, le bandeau lumineux pleine largeur s’intègre désormais dans une poupe plus horizontale. Italdesign n’a pas simplement posé un kit carrosserie : il a réinterprété l’ADN stylistique.

Lire aussi  L'Audi TT s'offre un restylage subtil
Face avant Honda NSX Italdesign avec calandre fine et phares affûtés
La face avant intègre une nouvelle calandre affinée, des phares LED redessinés et un capot plus horizontal rappelant la NSX de 1990 © Italdesign

Une base inchangée mais toujours impressionnante

Sous cette carrosserie révisée, on retrouve la plateforme de la NSX 2, avec son V6 3.5 biturbo hybride développant 581 ch grâce à trois moteurs électriques. Une transmission intégrale ultra sophistiquée, un 0 à 100 km/h en 3,0 secondes, et une boîte à double embrayage à 9 rapports. Rien n’a été modifié sur le plan mécanique, Honda souhaitant maintenir l’homologation du modèle initial.

Côté gabarit, la supercar conserve ses 4,49 m de long pour 1,94 m de large. L’amortissement adaptatif, le châssis en aluminium et carbone, ainsi que la répartition du poids avant/arrière parfaitement équilibrée garantissent un comportement toujours redoutable sur piste comme sur route.

Présentation mondiale fixée au 8 février 2026 à Dubaï : ce SUV hybride d’exception prépare son offensive sur le marché européen

Planche de bord Honda NSX Italdesign avec inserts exclusifs
“L’intérieur conserve l’architecture de la NSX moderne, mais reçoit des inserts personnalisés et des matériaux nobles choisis par le client © Italdesign

Une production ultra-limitée pour collectionneurs avertis

Le projet n’est pas un délire de designer. Il s’agit d’une initiative validée par Honda Japon, confiée à Italdesign, désormais propriété du groupe Volkswagen. Cette NSX néo-rétro ne sera produite qu’à 5 exemplaires dans le monde, tous avec volant à droite — une manière de souligner ses origines nippones.

Le tarif reste non communiqué à ce jour, mais on évoque des prix dépassant les 500 000 €, transformation incluse. Chaque modèle sera personnalisé selon les désirs du client, avec un travail poussé sur la sellerie, les teintes, et les matériaux de l’habitacle. De quoi s’inscrire dans la tendance actuelle des restomod haut de gamme, comme la Porsche 911 Singer ou les Aston Martin DB5 Continuation.

Honda NSX 1990 rouge en vue de profil sur route de montagne avec phares escamotables
La Honda NSX de 1990, première supercar japonaise à moteur V6 central, se distingue par ses phares escamotables, sa ligne fluide et son châssis affûté mis au point avec Ayrton Senna © Honda

Un hommage à la première NSX, pionnière des supercars fiables

La NSX de 1990 reste dans toutes les mémoires comme la première supercar accessible et utilisable au quotidien, pensée avec la rigueur Honda… et mise au point avec Ayrton Senna lui-même. Sa ligne sobre, son V6 atmosphérique en position centrale, son équilibre parfait et sa boîte manuelle ultra précise ont marqué toute une génération de passionnés.

Lire aussi  Les usines automobiles américaines font face à des fermetures en raison de pénurie de puces

C’est cette essence que tente de raviver Italdesign : un coup de projecteur nostalgique, sans tomber dans le pastiche. Pas question de recréer une NSX 1990 à l’identique, mais plutôt d’offrir une version « et si… » de la NSX moderne, comme si le design de 1990 avait évolué jusqu’à aujourd’hui, sans rupture.

Vue arrière Honda NSX Italdesign avec bandeau lumineux
L’arrière arbore un bandeau lumineux pleine largeur, un diffuseur revu et des ailes arrière plus marquées visuellement © Italdesign

Une opération image qui redonne du sens à la NSX moderne

En dépit de ses qualités techniques, la NSX deuxième génération, lancée en 2016, n’a jamais trouvé son public. Produite à peine à plus de 2 000 exemplaires, elle est souvent restée dans l’ombre des Porsche 911 Turbo, Audi R8 V10 ou McLaren Artura. Trop discrète, trop complexe, pas assez radicale ?

Cette initiative pourrait bien redorer son blason. Car au fond, le style est souvent le déclencheur du désir. Et dans un marché saturé de supercars hybrides ou électrifiées, une NSX qui parle au cœur autant qu’à la tête a toutes ses chances… même à plus de 500 000 €

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
La nouvelle BMW M5 perd 41 ch sur son V8 à cause de l’Euro 7, mais son système hybride compense et personne ne verra la différence
Article suivant
Tesla Model S et Model X tirent leur révérence : place à Optimus et l’intelligence artificielle
Antoine Laforge
Antoine Laforge
Rédacteur en chef, actualité automobile - Avec un œil critique et une plume affûtée, Antoine décrypte l'actualité automobile au quotidien. De l'économie de l'auto aux mouvements écologiques, il analyse les tendances et les enjeux du secteur avec une perspective globale. Son expertise fait de lui la voix de référence pour comprendre les dynamiques qui façonnent le monde automobile.

Sur le même sujet

La nouvelle Dacia Jogger Hybrid débarque avec 155 ch et le label ECO à un prix que même les constructeurs chinois ne peuvent pas...

Avec un look affiné, une version hybride de 155 ch et un prix d’appel de 25 600 €,...

Tesla Model S et Model X tirent leur révérence : place à Optimus et l’intelligence artificielle

Tesla stoppe la production des Model S et Model X pour libérer de l’espace en usine. Objectif ? Construire...

La nouvelle BMW M5 perd 41 ch sur son V8 à cause de l’Euro 7, mais son système hybride compense et personne ne verra...

La BMW M5 version 2026 entame un tournant technique et réglementaire : pour répondre aux exigences de la...

Tesla n’est plus intouchable : la berline électrique Xiaomi dépasse le Model 3 en Chine et donne une leçon à toute l’industrie

Un design affûté, une technologie maison, et un positionnement agressif : Xiaomi réussit son entrée dans l’automobile avec...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.