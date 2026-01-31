Italdesign veut sauver l’honneur de la Honda NSX moderne en lui redonnant l’âme de l’originale que tout le monde adorait

Avec une silhouette redessinée par Italdesign, la Honda NSX de seconde génération s’offre une renaissance visuelle spectaculaire. Une série ultra-limitée qui rend hommage à l’originale, sans toucher à la technologie hybride V6.

Pas de nouveau moteur, mais un tout nouveau look : toit redessiné, optiques inspirées des phares escamotables, et lignes plus proches de la NSX de 1990. Le tout validé par Honda, et réservé à quelques collectionneurs fortunés.

Entre hommage et métamorphose, cette NSX revisitée questionne l’héritage des sportives modernes. Le style suffit-il à raviver la flamme d’un mythe dont la carrière a peiné à décoller ?

Une silhouette transformée pour renouer avec le passé

Oubliez les rondeurs légèrement fades de la NSX deuxième génération. Italdesign a offert au coupé japonais un restylage intégral, sans rien toucher à la base technique. Le coup de crayon fait immédiatement mouche : calandre affûtée, flancs plus marqués, ligne de toit sculptée et aileron arrière intégré évoquent la NSX originelle de 1990.

Le travail est subtil mais assumé. Les optiques avant adoptent une découpe qui rappelle l’époque des phares escamotables, tout en conservant une signature lumineuse moderne. À l’arrière, le bandeau lumineux pleine largeur s’intègre désormais dans une poupe plus horizontale. Italdesign n’a pas simplement posé un kit carrosserie : il a réinterprété l’ADN stylistique.

Une base inchangée mais toujours impressionnante

Sous cette carrosserie révisée, on retrouve la plateforme de la NSX 2, avec son V6 3.5 biturbo hybride développant 581 ch grâce à trois moteurs électriques. Une transmission intégrale ultra sophistiquée, un 0 à 100 km/h en 3,0 secondes, et une boîte à double embrayage à 9 rapports. Rien n’a été modifié sur le plan mécanique, Honda souhaitant maintenir l’homologation du modèle initial.

Côté gabarit, la supercar conserve ses 4,49 m de long pour 1,94 m de large. L’amortissement adaptatif, le châssis en aluminium et carbone, ainsi que la répartition du poids avant/arrière parfaitement équilibrée garantissent un comportement toujours redoutable sur piste comme sur route.

Une production ultra-limitée pour collectionneurs avertis

Le projet n’est pas un délire de designer. Il s’agit d’une initiative validée par Honda Japon, confiée à Italdesign, désormais propriété du groupe Volkswagen. Cette NSX néo-rétro ne sera produite qu’à 5 exemplaires dans le monde, tous avec volant à droite — une manière de souligner ses origines nippones.

Le tarif reste non communiqué à ce jour, mais on évoque des prix dépassant les 500 000 €, transformation incluse. Chaque modèle sera personnalisé selon les désirs du client, avec un travail poussé sur la sellerie, les teintes, et les matériaux de l’habitacle. De quoi s’inscrire dans la tendance actuelle des restomod haut de gamme, comme la Porsche 911 Singer ou les Aston Martin DB5 Continuation.

Un hommage à la première NSX, pionnière des supercars fiables

La NSX de 1990 reste dans toutes les mémoires comme la première supercar accessible et utilisable au quotidien, pensée avec la rigueur Honda… et mise au point avec Ayrton Senna lui-même. Sa ligne sobre, son V6 atmosphérique en position centrale, son équilibre parfait et sa boîte manuelle ultra précise ont marqué toute une génération de passionnés.

C’est cette essence que tente de raviver Italdesign : un coup de projecteur nostalgique, sans tomber dans le pastiche. Pas question de recréer une NSX 1990 à l’identique, mais plutôt d’offrir une version « et si… » de la NSX moderne, comme si le design de 1990 avait évolué jusqu’à aujourd’hui, sans rupture.

Une opération image qui redonne du sens à la NSX moderne

En dépit de ses qualités techniques, la NSX deuxième génération, lancée en 2016, n’a jamais trouvé son public. Produite à peine à plus de 2 000 exemplaires, elle est souvent restée dans l’ombre des Porsche 911 Turbo, Audi R8 V10 ou McLaren Artura. Trop discrète, trop complexe, pas assez radicale ?

Cette initiative pourrait bien redorer son blason. Car au fond, le style est souvent le déclencheur du désir. Et dans un marché saturé de supercars hybrides ou électrifiées, une NSX qui parle au cœur autant qu’à la tête a toutes ses chances… même à plus de 500 000 €