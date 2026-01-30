ActualitéVous êtes peut-être passé à côté de cette info : la Nissan...

Vous êtes peut-être passé à côté de cette info : la Nissan Ariya électrique a été conçue pour se recharger toute seule

Publié par: Maxime Lefèvre

Date:

Et si votre SUV électrique pouvait recharger sa batterie tout seul, à l’arrêt, simplement grâce au soleil ? C’est le pari du Nissan Ariya Solar Concept, un prototype développé avec la société néerlandaise Lightyear, spécialiste de la mobilité solaire. Basé sur un Ariya de série, ce concept s’appuie sur une technologie de panneaux solaires intégrés à la carrosserie, capables de générer jusqu’à 23 km d’autonomie électrique par jour, sans la moindre borne.

Pensé comme un laboratoire roulant, ce modèle démontre les possibilités d’un véhicule autonome en énergie, dans un monde où l’infrastructure de recharge reste inégale. Car si l’énergie solaire ne remplacera pas une recharge rapide, elle peut alléger le bilan énergétique et offrir une autonomie d’appoint gratuite, chaque jour.

Reste à savoir si cette technologie, encore coûteuse et contraignante, peut vraiment s’adapter à une production de masse… ou si elle restera réservée aux concepts.

Nissan Ariya Solar Concept vue de face avec panneaux solaires intégrés
Le Nissan Ariya Solar Concept conserve sa silhouette fluide tout en intégrant 3,8 m² de panneaux solaires sur le toit, le capot et le hayon © Nissan

Des cellules solaires discrètes mais efficaces

Visuellement, le Nissan Ariya Solar Concept ne se distingue guère du modèle de série. La carrosserie noire masque subtilement l’intégration des cellules photovoltaïques sur le capot, le toit et le hayon, pour une surface totale de 3,8 m² exploitée.

Ces panneaux utilisent une technologie à haut rendement, issue des recherches de Lightyear (connue pour les modèles Lightyear 0 et Lightyear 2), optimisée pour épouser les formes du SUV. Résultat : une récupération énergétique constante dès qu’il est exposé au soleil, même à l’arrêt.

Selon Nissan, le système permettrait de générer jusqu’à 23 km d’autonomie par jour dans des conditions optimales, soit plus que la moyenne quotidienne de nombreux trajets domicile-travail en zone urbaine.

Détail des panneaux solaires sur le toit du Nissan Ariya Solar Concept
Le toit noir dissimule des capteurs solaires capables de produire jusqu’à 0,5 kWh en conditions réelles © Nissan

Une recharge passive selon la météo

Évidemment, le rendement varie selon l’exposition solaire. Nissan fournit quelques données indicatives pour l’Europe :

  • En conditions idéales : 23 km/jour
  • Dans une grande ville ensoleillée (type Marseille, Rome) : 17 à 18 km/jour
  • Dans un climat nuageux (type Paris, Londres) : 10 à 12 km/jour

Cela signifie que, sans jamais le brancher, le véhicule pourrait gagner plus de 150 km d’autonomie par semaine en été. Dans certaines situations, cela permettrait même de ne jamais avoir à le recharger pour un usage urbain limité.

Nissan précise avoir mesuré en conditions réelles une production de 0,5 kWh d’énergie solaire pendant un trajet de 2 heures et 80 km, l’équivalent de 3 km d’autonomie “offerte” par le soleil.

Nissan Ariya roulant sur route avec ciel dégagé
Même en roulant, les panneaux solaires continuent à produire de l’énergie, avec des gains mesurés de 3 km supplémentaires sur 80 km © Nissan

Un équilibre à trouver entre confort et rendement

Cette approche soulève une problématique inédite pour l’automobiliste : recherche de l’ombre ou de l’autonomie ? Car laisser sa voiture au soleil maximise la production d’énergie, mais oblige ensuite à dépenser cette même énergie pour climatiser l’habitacle. Un équilibre délicat.

Autre inconnue : le poids des panneaux, leur coût, leur maintenance et l’impact environnemental de leur fabrication. Autant d’éléments que Nissan ne détaille pas encore, le modèle étant à ce jour un prototype unique, sans objectif de commercialisation.

Ce projet a été mené par deux ingénieurs européens de Nissan, Jorge Paganetto (planification produit à Dubaï) et Jagoba Estébanez (groupe motopropulseur à Barcelone), avec l’objectif de tester les limites de l’autonomie énergétique embarquée.

Powering journeys with the sun: An innovative Ariya concept | Nissan

Une démonstration technique, mais pas une version de série

À ce stade, Nissan ne prévoit pas de commercialiser ce modèle solaire. Il s’agit avant tout d’un démonstrateur technologique destiné à nourrir les réflexions sur l’autonomie énergétique, à l’heure où les véhicules thermiques seront interdits à la vente à partir de 2035 en Europe.

Mais ce concept montre que le solaire embarqué n’est plus une utopie. Utilisé intelligemment, il pourrait constituer une solution complémentaire aux infrastructures de recharge : en zone rurale, en stationnement prolongé, ou comme extension d’autonomie gratuite sur les modèles à batterie

