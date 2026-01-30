Recherche
L’Europe s’enflamme pour les voitures chinoises, mais le roi de l’automobile refuse de mourir grâce à ses six cylindres et sa technologie de pointe

À contre-courant d’une industrie obsédée par les écrans géants, la rupture électrique et le storytelling de transition, la Mercedes Classe S 2026 avance en terrain connu. À première vue, rien ne change. Mais à l’intérieur, tout évolue. Et sous le capot, toujours pas de 100 % électrique. Ni EQ, ni rupture, ni retour. Juste l’évolution logique d’un mythe.

Elle garde ses moteurs 6 cylindres en ligne, essence ou diesel, tous mild-hybrid, et son format de limousine à l’allemande : statut, confort, autoroute. En 2026, c’est un choix presque radical. Car pendant que BMW pousse l’i7 et que Audi ne jure que par l’A8 e-tron, Mercedes offre à sa S une mise à jour ultra‑techno, mais sans renier ses fondamentaux.

Cette S 2026 est-elle le dernier bastion du luxe thermique européen ? Ou simplement la plus fidèle à ce que doit être une Classe S ?

Mercedes Classe S 2026 vue de profil, finition AMG Line sur route
La Mercedes Classe S 2026 conserve son élégance fluide et ses proportions de grande routière, avec un style inchangé © Mercedes-Benz

Un style inchangé, et c’est très volontaire

Difficile de différencier cette Classe S restylée de la génération 2020 au premier coup d’œil. Mais c’est voulu. La clientèle visée – chefs d’entreprise, grands rouleurs, hauts dirigeants – ne veut ni extravagance ni disruption visuelle. Mercedes a donc conservé la silhouette longiligne de 5,18 m, les lignes tendues, le capot plongeant et la poupe sobre.

Seuls détails : une calandre très légèrement retouchée, des projecteurs DIGITAL LIGHT redessinés, et de nouveaux jeux de jantes. Mais la présence statutaire, le dessin fluide et l’élégance discrète restent intacts. Une anti-EQS revendiquée.

Face avant Classe S 2026 avec projecteurs Digital Light
La face avant évolue par petites touches, avec des feux plus fins et une calandre à lamelles légèrement redessinée © Mercedes-Benz

Des moteurs 6 cylindres qui assument leur place

Sous le capot, pas de révolution électrique. La Classe S continue de miser sur ses moteurs 6 cylindres en ligne. Tous sont associés à une hybridation légère 48V, avec alterno-démarreur intégré, pour fluidifier les relances et limiter la consommation.

Trois versions sont confirmées au lancement :

  • S 450 4Matic : 381 ch, essence 6 cylindres, hybridation 48V
  • S 500 4Matic : 449 ch, toujours 6 cylindres essence mild-hybrid
  • S 450 d 4Matic : 367 ch, moteur diesel, très apprécié sur autoroute

Aucune version 100 % électrique au programme. Celles-ci restent réservées à l’EQS, qui joue une autre partition. Ici, Mercedes maintient une offre thermique premium, optimisée mais toujours fidèle au format traditionnel : silence, puissance, souplesse.

Tableau de bord Mercedes Classe S 2026 avec écran OLED
Le nouveau système MBUX OLED intègre une navigation en réalité augmentée et une interface plus fluide © Mercedes-Benz

À bord, une techno toujours plus poussée

Si l’extérieur évolue peu, l’habitacle marque un vrai saut générationnel. Nouvel écran OLED vertical de 12,8 pouces, avec système MBUX dernière génération, navigation à réalité augmentée, et interface entièrement tactile.

La commande vocale Hey Mercedes a été améliorée, plus fluide, plus naturelle. Le graphisme devient plus clair, l’agencement plus simple, et l’ensemble plus rapide. C’est discret… mais redoutablement efficace.

Les aides à la conduite sont aussi renforcées, avec le Drive Pilot (conduite automatisée de niveau 3), disponible dans plusieurs pays européens. En clair : conduite sans les mains autorisée sur certaines portions, sous conditions. Mercedes prend une avance réelle sur ce point face à BMW et Audi.

Places arrière Classe S avec sièges Executive et écrans HD
À l’arrière, les passagers profitent de sièges chauffants et inclinables, de tablettes et d’un confort de première classe © Mercedes-Benz

Toujours la référence en confort et raffinement

Suspension pneumatique Airmatic, isolation phonique de limousine, cuir Nappa pleine fleur, inserts bois ou aluminium, sièges chauffants/ventilés/massants à mémoire… Rien ne manque.

Mercedes propose désormais un nouveau pack bien-être Energizing Plus, combinant musique, massage, éclairage et parfums d’ambiance pour créer une atmosphère sur-mesure. À l’arrière, les versions longues offrent toujours le siège Executive inclinable, tablette tactile centrale et écrans HD.

La Classe S reste ce qu’elle a toujours été : la référence mondiale du confort autoroutier, pour les passagers comme pour le conducteur.

Vue arrière Mercedes Classe S 2026
À l’arrière, le style reste minimaliste, avec feux LED horizontaux et diffuseur intégré dans le bouclier © Mercedes-Benz”

Tarifs et positionnement : haut du panier assumé

En Allemagne, les tarifs démarrent à environ 117 000 € pour la S 450 4Matic, et grimpent au-delà de 135 000 € selon finitions et options. Les versions diesel restent légèrement moins chères, mais très recherchées par les gros rouleurs.

Version Motorisation Puissance Transmission Prix estimé
S 450 4Matic 6 cyl. essence mild-hybrid 381 ch AWD 9G-Tronic 117 000 €
S 500 4Matic 6 cyl. essence mild-hybrid 449 ch AWD 9G-Tronic 129 000 €
S 450 d 4Matic 6 cyl. diesel mild-hybrid 367 ch AWD 9G-Tronic 115 000 €
