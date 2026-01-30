Ce SUV a la stature d’un vrai tout-terrain mais ne consomme que 5,3 litres grâce à son hybride de 145 ch et offre 460 litres de coffre

Le Citroën C3 Aircross reprend l’esprit des SUV modernes en offrant à la fois modularité, confort et capacité à aller un peu plus loin que la simple ville. À 4,39 m de long, il combine une position de conduite rehaussée, une garde au sol autour de 20 cm, et des proportions robustes qui lui donnent une attitude “altitude tout‑terrain” sans être un 4×4 pur et dur : il se faufile en ville tout en se sentant à l’aise sur les routes de campagne.

Le nouveau Aircross intègre une offre multi‑énergie avec moteurs essence, hybride léger 48 V et 100 % électrique, ce qui en fait une proposition très complète pour un SUV compact.

Un look plus affirmé, une vraie stature SUV

Le C3 Aircross change d’attitude par rapport à son prédécesseur : plus vertical, plus trapu, plus robuste. Des boucliers larges, des angles marqués et une hauteur au sol accrue lui donnent une apparence plus “outdoor”, sans pour autant le transformer en baroudeur extrême. La garde au sol plus généreuse et sa position de conduite rehaussée permettent de mieux appréhender les irrégularités de la route, tout en restant parfaitement maniable en ville.

Les lignes extérieures combinent le nouveau langage stylistique de Citroën avec une silhouette compacte mais musclée, des phares à LED et une face avant expressive.

Modularité et espace au cœur de la vie familiale

L’un des grands atouts du C3 Aircross est sa modularité : grâce à la nouvelle plateforme, il offre une habitabilité généreuse malgré sa taille contenue. La version 5 places propose déjà un volume de coffre de 460 litres, un espace rare dans le segment, tandis que l’option 7 places ajoute une flexibilité rare pour un SUV de ce gabarit.

La banquette arrière est fractionnable, et l’empattement généreux facilite l’accès à la troisième rangée, ce qui fait du Aircross une vraie solution pour les familles sans basculer vers un SUV trop volumineux.

Une gamme multi‑énergie adaptée à tous les usages

Pour s’adapter aux besoins du marché européen, le C3 Aircross propose plusieurs motorisations :

Essence turbo 100 ch : compact et économique.

: compact et économique. Hybride léger 48 V de 136 ch : bon compromis consommation/performances avec étiquette Eco en ville.

: bon compromis consommation/performances avec étiquette en ville. 100 % électrique : autonomie adaptée à l’usage urbain et périurbain, avec recharge rapide et confort silencieux.

Toutes ces versions sont pensées pour un usage quotidien : trajets domicile‑travail, week‑end en famille, escapades sans stress. Le SUV reste maniable malgré sa hauteur et ses dimensions, et adopte une position de conduite rassurante.

Confort, technologies et sécurité

À bord, Citroën met l’accent sur le confort avec la suspension Advanced Comfort®, des sièges moelleux, un affichage tête haute et un écran tactile moderne. La dotation inclut les aides à la conduite habituelles (freinage automatique, surveillance d’angle mort, assistances urbaines), ainsi qu’une connectivité complète pour smartphones.

Le C‑Zen Lounge réinvente l’ergonomie du poste de conduite pour offrir une ambiance apaisante, tandis que les matériaux et finitions cherchent à offrir une sensation de qualité supérieure dans ce segment.

Une proposition pragmatique sur le marché

Le Citroën C3 Aircross vise à être un SUV polyvalent sans compromis : il combine compactage urbain, ambition “tout‑terrain léger” grâce à sa garde au sol, configurations 5 ou 7 places, et motorisations adaptées au contexte européen (essence, hybride 48 V, électrique).

Ce positionnement en fait une alternative intéressante face à des rivaux comme le Peugeot 2008, Renault Captur ou Volkswagen T‑Cross, avec une touche de praticité en plus lorsqu’il s’agit de transporter plusieurs passagers ou de dépasser les limites classiques d’un SUV urbain