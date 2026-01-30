Recherche
134 km en électrique, garantie 8 ans et made in Spain : cette voiture de la taille d’une Golf écrase tout en rapport qualité-prix

La SEAT León eHybrid fait peau neuve pour 2026 et revient avec un argument de poids : 134 km d’autonomie électrique en cycle WLTP. Un record pour une compacte rechargeable, désormais équipée d’une batterie de 19,7 kWh, et capable de recharger en seulement 26 minutes grâce à une prise DC 40 kW.

Annoncée à partir de 150 €/mois via un plan locatif multi-option, elle affiche une puissance de 204 ch, un couple de 350 Nm et un 0 à 100 km/h en 7,7 s, sans pour autant renoncer à l’efficience : Crit’Air 0, sans malus, bonus encore envisageable selon la région.

Face aux Peugeot 308 PHEV, Renault Mégane E-Tech, ou même une MG4 Standard, cette SEAT León joue la carte de la double motorisation et de la versatilité, en particulier pour les conducteurs urbains et périurbains.

Reste à savoir si cette version technique ambitieuse relancera l’intérêt pour les PHEV dans un contexte où tout pousse vers le 100 % électrique.

SEAT León eHybrid 2026 vue de profil avec jantes alliage 17 pouces et ligne dynamique sur route
La SEAT León eHybrid 2026 conserve ses proportions compactes et dynamiques avec une ligne tendue, des jantes 17 pouces et une allure affirmée © SEAT

Une autonomie électrique record pour une compacte

Avec ses 134 km WLTP en mode tout électrique, la León eHybrid 2026 dépasse de loin la moyenne actuelle des hybrides rechargeables, souvent limitée à 60-70 km. En ville, SEAT annonce même jusqu’à 180 km.

Cela est permis par une grosse batterie de 19,7 kWh, refroidie par liquide, installée sous le plancher arrière. Côté recharge, elle accepte désormais du courant continu jusqu’à 40 kW, une rareté sur les PHEV. Résultat : 10 à 80 % en 26 minutes sur borne rapide, ou moins de 3h sur borne AC 7,4 kW.

Lire aussi  Cette citadine française bat des records de sobriété : seulement 4,1L/100 km en ville

C’est un changement profond : pour la première fois, une PHEV peut presque remplacer un usage électrique quotidien, sans sacrifier les longs trajets grâce au moteur thermique.

Vue avant SEAT León eHybrid 2026 avec feux LED et calandre noire
La SEAT León eHybrid 2026 conserve le style acéré de la compacte espagnole, avec feux LED affûtés et boucliers redessinés © SEAT

Une chaîne de traction éprouvée, plus efficace

Sous le capot, on retrouve un bloc 1.5 TSI essence de 150 ch associé à un moteur électrique de 115 ch, pour une puissance combinée de 204 ch et 350 Nm de couple. Le tout est géré par une boîte DSG à 6 rapports.

Le 0 à 100 km/h est annoncé en 7,7 s, avec une vitesse maximale de 220 km/h, mais surtout une capacité à rouler jusqu’à 140 km/h en électrique seul.

Le mode e-Save permet de conserver de la batterie pour un usage ultérieur (zone urbaine, ZFE, etc.), et le système propose aussi une régénération ajustable au lever de pied.

Tableau de bord SEAT León 2026 avec écran tactile 10 pouces"
Le tableau de bord de la León eHybrid reçoit un écran central de 10 pouces, Apple CarPlay sans fil et instrumentation numérique © SEAT

Zéro malus, Crit’Air 0, bonus local

Grâce à ses 33 g/km de CO² en WLTP et son autonomie électrique généreuse, la León eHybrid 2026 obtient la vignette Crit’Air 0, un argument fort pour les ZFE et l’accès libre en centre-ville.

Côté fiscalité :

  • Aucun malus écologique
  • Pas de TVS pour les entreprises
  • Bonus régional possible (jusqu’à 6 000 € en Île-de-France pour les pros)
  • TVA récupérable à 100 % pour certains usages

Enfin, SEAT annonce une garantie de 10 ans ou 200 000 km sur la batterie, de quoi rassurer sur la durabilité.

Moteur hybride rechargeable SEAT León 2026 combinant 1.5 TSI essence et bloc électrique de 115 ch
“Le système hybride de la León eHybrid 2026 associe un moteur essence 1.5 TSI et un bloc électrique pour une puissance cumulée de 204 ch © SEAT

Une compacte toujours pratique et bien équipée

Basée sur la León 5 portes, cette version eHybrid conserve son habitabilité correcte, même si le coffre est réduit à 270 litres (vs 380 litres en thermique) à cause de la batterie.

Lire aussi  Le PHEV européen qui défie : une technologie premium et 204 CV pour un prix sous la Corolla

À bord, on retrouve :

  • Instrumentation numérique 10,25 pouces
  • Écran tactile 10 pouces avec Apple CarPlay / Android Auto
  • Clim auto, radar AV/AR, sièges chauffants, chargeur induction
  • Jantes alliage 17 pouces, feux Full LED

Un pack Techno+ ajoute : GPS connecté, caméra 360°, sellerie mixte, et régulateur adaptatif ACC avec maintien dans la voie.

Vue arrière de la SEAT León PHEV avec diffuseur noir et logo eHybrid
À l’arrière, la León eHybrid se distingue par un badge spécifique, un diffuseur noir mat et une signature lumineuse continue © SEAT

Tarifs et offre LLD alléchante

SEAT communique un prix catalogue d’environ 40 440 € pour la León eHybrid 2026, bonus non déduit. Mais c’est surtout l’offre LLD à 150 €/mois (LLD 37 mois, apport 6 000 € + prime à la conversion) qui attire l’attention.

Motorisation Puissance Batterie Autonomie Prix
1.5 TSI + moteur élec 204 ch 19,7 kWh 134 km (WLTP) 40 440 €

Cette formule permet de rouler électrique au quotidien, sans les contraintes du 100 % électrique sur longs trajets, et sans subir le malus ou la décote rapide des électriques à petite batterie.

 

