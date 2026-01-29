Ce crossover essence au look ravageur est le cousin caché de l’Ebro S400 et coûte moins de 18 000 € sans la moindre remise

Le DR 3 est un SUV compact proposé à partir de 17 900 € en version 1.5 essence de 116 ch, avec boîte manuelle. Pour ce tarif, on pourrait craindre un modèle au rabais. Mais visuellement, ce n’est pas le cas : jantes de 17 pouces, feux de jour à LED, caméra de recul et toit ouvrant sont de la partie dès l’entrée de gamme. Clairement, le style est flatteur, bien plus que celui d’un Dacia Sandero Stepway, pourtant vendu plus cher.

Lancé initialement en Italie, ce modèle désormais diffusé plus largement en Europe vise les Captur, 2008 et autres Hyundai Bayon, mais avec une philosophie différente : moins de technologie, mais plus de concret. Volant cuir, Apple CarPlay, chargeur à induction, le DR 3 mise sur des équipements visibles et utiles au quotidien. Et en option, une adaptation GPL le rend éligible à la vignette Crit’Air 1.

Avec des dimensions de 4,18 m, un coffre de 420 litres et un tarif plancher, ce SUV venu d’Italie interroge. Est-ce le bon plan malin ou une fausse bonne idée ? Et surtout, peut-il convaincre face aux références françaises, bien plus chères à équipements équivalents ?

Un tarif imbattable sur le segment des SUV compacts

Le DR 3 est vendu à partir de 17 900 € en version 1.5 essence 116 ch, en finition de base déjà bien équipée. La version Collection, plus huppée, réclame 18 900 €, et l’option pour une boîte automatique CVT fait grimper la note à environ 19 900 €. Une adaptation GPL est disponible pour 2 000 € supplémentaires, transformant le véhicule en modèle bi-carburation essence-GPL.

Face à lui, les Renault Captur, Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross ou encore Volkswagen T-Cross réclament souvent entre 23 000 et 27 000 €, à dotation équivalente. Le DR 3 se positionne donc 5 à 7 000 € en dessous, ce qui représente un argument de poids, surtout en période d’inflation.

Il faut en revanche composer avec une offre moteur unique, un réseau encore restreint en France, et une revente incertaine. Mais à ce prix-là, c’est une formule simple et assumée : un SUV bien présenté, bien équipé, au coût d’usage maîtrisé.

Des prestations simples mais cohérentes

Sous le capot, le DR 3 embarque un moteur 1.5 atmosphérique de 116 ch et 136 Nm, couplé à une boîte manuelle 5 rapports ou une boîte CVT selon la version. Il s’agit d’un moteur éprouvé, partagé avec la maison-mère chinoise Chery. Ce bloc n’a rien de sportif, mais il offre des performances honnêtes pour un usage urbain et périurbain, avec une vitesse de pointe de 175 km/h et un 0 à 100 km/h en 12,5 s environ.

La version GPL offre une puissance légèrement inférieure (114 ch) mais ouvre droit à l’étiquette Crit’Air 1, un avantage fiscal en ZFE et des coûts de carburant réduits : en moyenne, 7,8 l/100 km pour l’essence et 9,3 l/100 km en GPL. Des chiffres modestes, mais en phase avec le positionnement du véhicule.

Sur la route, le DR 3 n’a pas les prétentions dynamiques d’un 2008 ou d’un Captur. Le comportement est orienté confort, la direction légère, la suspension souple. En ville, il se faufile avec aisance ; sur autoroute, il réclame un peu de patience. Mais à ce prix, on lui pardonne.

Un intérieur valorisant malgré quelques lacunes

L’habitacle du DR 3 surprend. Les matériaux sont simples mais bien assemblés, l’équipement est plutôt généreux, surtout en version Collection : volant cuir, climatisation, système multimédia avec écran tactile, Android Auto/Apple CarPlay, caméra de recul, radars de stationnement arrière, toit ouvrant, chargeur à induction…

L’espace à bord est correct : 4,18 m de long, 1,76 m de large, empattement de 2,55 m, ce qui permet d’accueillir 4 adultes dans de bonnes conditions. Le coffre de 420 litres est dans la moyenne haute du segment, équivalent à celui d’un Captur.

Côté sécurité, c’est plus spartiate. Pas d’aide au maintien de voie, pas de freinage d’urgence automatique, ni de reconnaissance des panneaux. Un ESP, 6 airbags et une structure moderne sont bien présents, mais l’absence d’aides à la conduite avancées pourrait rebuter certains acheteurs.

Le pari d’un GPL économique et écologique

Le GPL est l’un des arguments majeurs du DR 3. Pour 2 000 € de plus, la version bi-carburation permet de rouler au gaz liquéfié, avec un réservoir spécifique ajouté dans le coffre. Résultat : un plein à 30 €, une autonomie de 400 à 450 km en GPL seul, et surtout une vignette Crit’Air 1, rare dans cette gamme de prix.

Ce choix est pertinent pour ceux qui roulent beaucoup en ville ou en banlieue : en plus d’une économie à la pompe, le véhicule peut circuler sans restriction en ZFE. Et même si la consommation en GPL est un peu plus élevée (~9,3 l/100 km), le prix du litre (0,98 € en moyenne) compense largement.

Attention toutefois : le volume du coffre diminue légèrement (environ 390 litres en version GPL) à cause de la bonbonne. Et le réseau GPL reste inégalement réparti selon les régions.

Fiche technique et comparatif

Le tableau suivant permet de situer le DR 3 face à ses principaux rivaux :

Modèle Prix Puissance Coffre Étiquette DR 3 1.5 essence 17 900 € 116 ch 420 L Crit’Air 2 DR 3 1.5 GPL 19 900 € 114 ch 390 L Crit’Air 1 Renault Captur TCe 90 23 500 € 90 ch 422 L Crit’Air 1 Peugeot 2008 PureTech 100 24 800 € 100 ch 434 L Crit’Air 1

Le rapport prix/prestations du DR 3 est clairement en sa faveur. À dotation égale, les concurrents français sont 30 % plus chers. Le choix du GPL renforce encore son attractivité pour les zones urbaines.

Où acheter le DR 3 en France et quel malus prévoir ?

Le DR 3 est désormais disponible en France via un réseau en plein développement porté par le groupe EVO France, importateur officiel de DR Automobiles. Plusieurs distributeurs sont déjà implantés dans des grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse, avec des points de vente en concession traditionnelle ou en showroom partagé avec d’autres marques italiennes comme Sportequipe ou EVO. Il est également possible de commander le véhicule en ligne, avec des livraisons centralisées en région parisienne. La garantie constructeur est de 3 ans ou 100 000 km, pièces et main-d’œuvre comprises.

Côté fiscalité, pas de malus écologique à l’achat pour le DR 3, que ce soit en version essence ou GPL. Grâce à des émissions de CO² contenues à 155 g/km pour le moteur essence et moins de 140 g/km pour la version GPL, il échappe totalement au malus CO² 2026, qui ne s’applique qu’à partir de 118 g/km mais monte sérieusement au-delà de 160 g/km. Résultat : aucun surcoût à prévoir au moment de l’immatriculation, ce qui renforce encore son attractivité dans un contexte où la fiscalité pèse de plus en plus lourd sur les véhicules thermiques classiques.