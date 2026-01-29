Le Renault Rafale E-Tech 4×4 ne se contente pas de muscler la gamme : il vient chasser sur les terres des Audi Q5, BMW X3 ou DS 7 PHEV. À 48 921 €, avec une fiche technique de 300 ch et une transmission intégrale, ce SUV coupé signé Renault passe clairement à l’offensive. Mieux : il annonce 105 km d’autonomie électrique grâce à une batterie de 22 kWh — de quoi répondre aux exigences des ZFE sans renoncer à l’agrément.

Face aux BMW X3 xDrive30e ou Mercedes GLC 300e, qui flirtent avec les 70 000 €, le Rafale 4×4 affiche une différence de prix de près de 20 000 €, sans paraître “low-cost” pour autant. C’est même tout l’inverse : ligne affûtée, planche de bord techno, finition Esprit Alpine de série… Le grand SUV français assume un positionnement haut de gamme, avec une fiscalité douce grâce au macaron Crit’Air 0.

Avec ses 3 moteurs électriques et son architecture multiénergie, le Rafale hybride rechargeable veut devenir un best-seller fiscal pour flottes et particuliers exigeants. Reste à savoir s’il tient ses promesses une fois le contact mis.

Une silhouette de premium, made in Renault

Visuellement, le Renault Rafale impressionne. Long de 4,71 m, haut perché mais effilé, ce SUV coupé revendique une filiation directe avec l’univers Alpine, à travers la finition Esprit Alpine livrée de série sur cette version 4×4 E-Tech.

Face avant menaçante avec feux en lame, capot sculpté, arches de roues marquées et lunette arrière inclinée : sans logo, il pourrait passer pour un concept Audi. Les jantes 20 pouces, les détails noir satiné et les feux arrière affûtés soulignent son positionnement affirmé. Clairement, on est à des années-lumière d’un simple SUV généraliste.

Une fiche technique très sérieuse

Sous le capot, le Rafale 4×4 combine un trois-cylindres 1.2 turbo essence avec trois moteurs électriques et une batterie de 22 kWh. Résultat : une puissance cumulée de 300 ch, un 0 à 100 km/h en 6,4 s, et surtout une transmission intégrale électrique. De quoi offrir des performances de bon niveau sans compromis sur l’efficacité énergétique.

L’autonomie 100 % électrique est annoncée à 105 km WLTP, ce qui le place au-dessus de la moyenne des PHEV actuels — la majorité des hybrides rechargeables plafonnent entre 50 et 80 km. Renault annonce également une vitesse maximale limitée à 180 km/h, dans la logique des modèles électrifiés actuels.

Cette version profite d’un système de régénération à plusieurs niveaux, d’une boîte automatique multimodes maison, et bien sûr d’une étiquette Crit’Air 0, ce qui le rend éligible à tous les avantages fiscaux et accès ZFE.

Vie à bord techno et ambiance Alpine

À l’intérieur, le Rafale en met plein la vue : double dalle numérique, éclairage d’ambiance dynamique, sellerie spécifique Alcantara avec surpiqûres bleues, pédalier alu, ciel de toit noir… La finition Esprit Alpine joue clairement la carte de la distinction, tout en restant dans un esprit sobre et fonctionnel.

La banquette arrière est spacieuse, avec un bon espace aux jambes. Le coffre conserve un volume généreux malgré les batteries, autour de 535 litres, avec un plancher plat et des dossiers rabattables 60/40. À noter que cette version est strictement 5 places.

Un tarif très agressif face aux premiums

Affiché à 48 921 € en prix comptant, le Rafale E-Tech 4×4 coûte presque 20 000 € de moins qu’un BMW X3 hybride rechargeable à équipement équivalent. Renault n’a pas rogné sur l’équipement : régulateur adaptatif, sellerie Alcantara, clim bizone, grand écran multimédia, caméra 360, tout est de série.

En financement, Renault propose des offres à partir de 460 €/mois sans apport (à vérifier sur le configurateur officiel), avec entretien inclus. Pour un modèle produit en France, conçu pour le marché européen, c’est une offensive tarifaire bien ciblée.

Et surtout, contrairement à un Mazda CX‑60 diesel, ce Rafale n’est pas soumis au malus écologique, que ce soit sur le CO² ou le poids, grâce à sa vignette Crit’Air 0.

Renault muscle son jeu sur le segment haut

Avec ce Rafale 300 ch 4×4, Renault ne se contente plus d’exister face aux premiums : il attaque. Finition, prestations, performances, fiscalité : tous les voyants sont au vert. Et avec une autonomie électrique de 105 km, il devient un véritable substitut à une voiture électrique pour le quotidien, tout en offrant une grande autonomie mixte pour les longs trajets.

Ce SUV coupé français, produit à Palencia, pourrait bien devenir une star des parcs d’entreprise et séduire les familles en quête d’un SUV statutaire sans se ruiner