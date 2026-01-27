ActualitéUn monstre du tout-terrain disparaît en 2026 : son remplaçant promet d'être...

Un monstre du tout-terrain disparaît en 2026 : son remplaçant promet d’être encore meilleur, mais préparez-vous à casser la tirelire

Publié par: Alain

Date:

Partager:

Il ne s’appelle pas Wrangler, mais c’est tout comme. Le Jeep Recon, attendu courant 2026, vise clairement à remplacer le célèbre tout‑terrain thermique sur le marché européen. Sous pression des normes, Jeep réinvente sa légende en version électrique. Fini le V6 essence, place à deux moteurs synchronisés par électronique. Un changement radical qui soulève une vraie question : est‑ce encore un Jeep authentique… ou déjà un SUV parmi d’autres ?

À première vue, le Jeep Recon conserve l’essentiel de l’ADN Jeep : ligne carrée, transmission intégrale, équipement pour crapahuter loin des routes goudronnées. Mais cette fois, plus aucun moteur thermique sous le capot. Tout est électrique, avec des performances annoncées qui donnent le ton : 650 chevaux, 840 Nm, et 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Reste une inconnue majeure : son positionnement tarifaire, bien au-dessus d’un Wrangler actuel.

Le Jeep Recon ne vise plus l’aventurier du week-end, mais bien un client capable de signer un chèque de plus de 65 000 € TTC. Une vraie rupture avec le 4×4 rustique d’antan. Reste à voir si le marché français est prêt à suivre.

Jeep Recon 2026 électrique vu de profil avec garde au sol haute et portes amovibles
Le Jeep Recon conserve une silhouette proche du Wrangler, avec ses proportions de baroudeur. © Jeep

Le Jeep Recon promet des performances de super-SUV

Le Recon ne joue pas dans la demi-mesure : 4×4 intégral de série, architecture électrique dédiée, capacité de franchissement certifiée Trail Rated. Jeep le veut redoutable sur tous les terrains.

La Chine envahit l’Europe avec des hybrides qui roulent 1 000 km sans recharger, pendant que Bruxelles s’entête sur le tout-électrique

Voici la fiche technique actuelle, sous réserve d’évolutions d’ici à la commercialisation :

Fiche technique complète du Jeep Recon 2026 :

Lire aussi  Lancia Ypsilon hybride et électrique : fabriquée en Espagne, elle revient plus chic, plus verte... mais pas donnée
Caractéristique Valeur
Motorisation Électrique 100 % (dual motor)
Puissance 650 ch
Couple ≈ 840 Nm
Transmission 4×4 électrique avec Selec-Terrain
Autonomie WLTP estimée 420 à 450 km
Batterie ≈ 100 kWh
0 à 100 km/h ≈ 3,7 secondes
Garde au sol Élevée, châssis off-road
Prix estimé France Entre 65 000 et 70 000 € TTC

Des chiffres qui le placent clairement au-dessus des SUV familiaux classiques, mais aussi bien plus cher que le Wrangler 4xe encore au catalogue aujourd’hui.

Calandre à sept fentes du Jeep Recon 2026 avec signature lumineuse LED
La face avant reste fidèle à l’ADN Jeep avec ses sept fentes verticales. © Jeep

Comparé au Wrangler, le Recon impose une rupture tarifaire

À puissance équivalente, les deux Jeep ne jouent plus dans la même cour côté budget. Le Wrangler 4xe hybride rechargeable reste plus rustique, mais aussi nettement moins onéreux. À équipements proches, l’écart dépasse 10 000 €.

Volkswagen admet son erreur sur son électrique star : retour au nom d’origine et aux bons vieux boutons physiques

Comparatif clair entre les deux Jeep et un concurrent européen direct :”

Modèle Motorisation Puissance Autonomie électrique 0 à 100 km/h Prix TTC France
Jeep Wrangler 4xe Hybride rechargeable 380 ch ≈ 40 km 6,4 s 59 000 €
Jeep Recon (2026) Électrique 100 % 650 ch ≈ 420-450 km ≈ 3,7 s ≈ 65 000 – 70 000 €
Mercedes EQB 350 4MATIC Électrique 100 % 292 ch ≈ 430 km 6,2 s ≈ 66 250 €

Le Recon arrive clairement sur le terrain des SUV électriques premium, avec des prestations à la hauteur, mais un positionnement élitiste. L’acheteur Jeep traditionnel devra revoir ses priorités… ou son budget.

Habitacle du Jeep Recon 2026 avec écran central tactile et affichage numérique
L’intérieur monte en gamme avec une planche de bord épurée et connectée. © Jeep

Une autonomie correcte, mais pas record

Avec une batterie estimée à 100 kWh, le Recon affiche environ 420 à 450 km d’autonomie sur le cycle WLTP. C’est suffisant pour de longs trajets ou les vacances, à condition de s’arrêter régulièrement sur autoroute.

Lire aussi  Pendant que l'Europe s'hystérise sur l'électrique, les US balancent un 4x4 de 272 ch à l'ancienne

Jeep n’a pas encore précisé les temps de recharge, mais avec une charge rapide DC en 150 kW, on peut tabler sur 30 à 35 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Temps de recharge probables selon les configurations :

Type de charge Puissance Temps 10-80%
Prise domestique 2,3 kW ≈ 26 heures
Wallbox 7 kW 7 kW ≈ 9 heures
Wallbox 11 kW 11 kW ≈ 6 heures
Borne rapide DC 150 kW ≈ 30 minutes

En usage quotidien (30 à 40 km/jour), une recharge nocturne à domicile suffira. Pour les longs trajets, le réseau Ionity ou Total Energies devra être de la partie. Côté #ElectricCar, Jeep joue la prudence en ne surévaluant pas ses chiffres.

Places arrière du Jeep Recon 2026 avec espace aux jambes et sièges rabattables
Les passagers arrière profitent d’un bon confort sur les longues distances. © Jeep

Un vrai Jeep… mais pour un autre public

Le Jeep Recon conserve des attributs chers à la marque : portes amovibles, toit rétractable, franchissement optimisé. Mais sa plateforme unifiée et son positionnement haut de gamme l’éloignent du Wrangler des débuts. Plus propre, plus techno, plus puissant, mais aussi plus cher.

Il ne remplacera pas directement le Wrangler sur tous les marchés : aux États-Unis, les deux cohabiteront. En Europe en revanche, le Wrangler semble condamné à disparaître des concessions à partir de 2026, remplacé par ce Recon tout électrique. En ZFE, ce choix semble logique. Sur le terrain, ce sera aux puristes de juger.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
La Chine envahit l’Europe avec des hybrides qui roulent 1 000 km sans recharger, pendant que Bruxelles s’entête sur le tout-électrique
Article suivant
L’essence perdra sa couronne en Europe bien avant 2035 et cet exemple concret prouve que la bascule a déjà commencé
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

Restylage timide pour le RAV4 2026, mais Toyota a mis le paquet sur les équipements et ça change tout

Leader des ventes hybrides en Europe depuis plus d’une décennie, le Toyota RAV4 reste une valeur sûre dans...

L’essence perdra sa couronne en Europe bien avant 2035 et cet exemple concret prouve que la bascule a déjà commencé

Les ventes de voitures neuves ont reculé de 5 % en France au premier semestre 2025. Mais derrière...

La Chine envahit l’Europe avec des hybrides qui roulent 1 000 km sans recharger, pendant que Bruxelles s’entête sur le tout-électrique

Après avoir frappé fort avec ses électriques pures comme la Dolphin ou la Seal EV, BYD ouvre un...

Volkswagen admet son erreur sur son électrique star : retour au nom d’origine et aux bons vieux boutons physiques

Il y a des noms qui parlent immédiatement aux clients. Tiguan fait partie de ceux-là. Depuis son lancement...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.