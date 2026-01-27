Un monstre du tout-terrain disparaît en 2026 : son remplaçant promet d’être encore meilleur, mais préparez-vous à casser la tirelire

Il ne s’appelle pas Wrangler, mais c’est tout comme. Le Jeep Recon, attendu courant 2026, vise clairement à remplacer le célèbre tout‑terrain thermique sur le marché européen. Sous pression des normes, Jeep réinvente sa légende en version électrique. Fini le V6 essence, place à deux moteurs synchronisés par électronique. Un changement radical qui soulève une vraie question : est‑ce encore un Jeep authentique… ou déjà un SUV parmi d’autres ?

À première vue, le Jeep Recon conserve l’essentiel de l’ADN Jeep : ligne carrée, transmission intégrale, équipement pour crapahuter loin des routes goudronnées. Mais cette fois, plus aucun moteur thermique sous le capot. Tout est électrique, avec des performances annoncées qui donnent le ton : 650 chevaux, 840 Nm, et 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Reste une inconnue majeure : son positionnement tarifaire, bien au-dessus d’un Wrangler actuel.

Le Jeep Recon ne vise plus l’aventurier du week-end, mais bien un client capable de signer un chèque de plus de 65 000 € TTC. Une vraie rupture avec le 4×4 rustique d’antan. Reste à voir si le marché français est prêt à suivre.

Le Jeep Recon promet des performances de super-SUV

Le Recon ne joue pas dans la demi-mesure : 4×4 intégral de série, architecture électrique dédiée, capacité de franchissement certifiée Trail Rated. Jeep le veut redoutable sur tous les terrains.

Voici la fiche technique actuelle, sous réserve d’évolutions d’ici à la commercialisation :

Fiche technique complète du Jeep Recon 2026 :

Caractéristique Valeur Motorisation Électrique 100 % (dual motor) Puissance 650 ch Couple ≈ 840 Nm Transmission 4×4 électrique avec Selec-Terrain Autonomie WLTP estimée 420 à 450 km Batterie ≈ 100 kWh 0 à 100 km/h ≈ 3,7 secondes Garde au sol Élevée, châssis off-road Prix estimé France Entre 65 000 et 70 000 € TTC

Des chiffres qui le placent clairement au-dessus des SUV familiaux classiques, mais aussi bien plus cher que le Wrangler 4xe encore au catalogue aujourd’hui.

Comparé au Wrangler, le Recon impose une rupture tarifaire

À puissance équivalente, les deux Jeep ne jouent plus dans la même cour côté budget. Le Wrangler 4xe hybride rechargeable reste plus rustique, mais aussi nettement moins onéreux. À équipements proches, l’écart dépasse 10 000 €.

Comparatif clair entre les deux Jeep et un concurrent européen direct :”

Modèle Motorisation Puissance Autonomie électrique 0 à 100 km/h Prix TTC France Jeep Wrangler 4xe Hybride rechargeable 380 ch ≈ 40 km 6,4 s 59 000 € Jeep Recon (2026) Électrique 100 % 650 ch ≈ 420-450 km ≈ 3,7 s ≈ 65 000 – 70 000 € Mercedes EQB 350 4MATIC Électrique 100 % 292 ch ≈ 430 km 6,2 s ≈ 66 250 €

Le Recon arrive clairement sur le terrain des SUV électriques premium, avec des prestations à la hauteur, mais un positionnement élitiste. L’acheteur Jeep traditionnel devra revoir ses priorités… ou son budget.

Une autonomie correcte, mais pas record

Avec une batterie estimée à 100 kWh, le Recon affiche environ 420 à 450 km d’autonomie sur le cycle WLTP. C’est suffisant pour de longs trajets ou les vacances, à condition de s’arrêter régulièrement sur autoroute.

Jeep n’a pas encore précisé les temps de recharge, mais avec une charge rapide DC en 150 kW, on peut tabler sur 30 à 35 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Temps de recharge probables selon les configurations :

Type de charge Puissance Temps 10-80% Prise domestique 2,3 kW ≈ 26 heures Wallbox 7 kW 7 kW ≈ 9 heures Wallbox 11 kW 11 kW ≈ 6 heures Borne rapide DC 150 kW ≈ 30 minutes

En usage quotidien (30 à 40 km/jour), une recharge nocturne à domicile suffira. Pour les longs trajets, le réseau Ionity ou Total Energies devra être de la partie. Côté #ElectricCar, Jeep joue la prudence en ne surévaluant pas ses chiffres.

Un vrai Jeep… mais pour un autre public

Le Jeep Recon conserve des attributs chers à la marque : portes amovibles, toit rétractable, franchissement optimisé. Mais sa plateforme unifiée et son positionnement haut de gamme l’éloignent du Wrangler des débuts. Plus propre, plus techno, plus puissant, mais aussi plus cher.

Il ne remplacera pas directement le Wrangler sur tous les marchés : aux États-Unis, les deux cohabiteront. En Europe en revanche, le Wrangler semble condamné à disparaître des concessions à partir de 2026, remplacé par ce Recon tout électrique. En ZFE, ce choix semble logique. Sur le terrain, ce sera aux puristes de juger.