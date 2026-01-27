Recherche
ActualitéLa Chine envahit l'Europe avec des hybrides qui roulent 1 000 km...

La Chine envahit l’Europe avec des hybrides qui roulent 1 000 km sans recharger, pendant que Bruxelles s’entête sur le tout-électrique

Publié par: Maxime Lefèvre

Date:

Partager:

Après avoir frappé fort avec ses électriques pures comme la Dolphin ou la Seal EV, BYD ouvre un nouveau front : celui de l’hybride rechargeable longue distance. Sa nouvelle Seal 6 DM-i arrive en France avec une fiche technique impressionnante, et surtout des tarifs à faire réfléchir plus d’un acheteur de familiale thermique.

Moins de 39 000 € pour une berline de 4,78 m capable de parcourir plus de 1 400 km grâce à l’alliance d’un moteur thermique efficient et d’une batterie de 18,3 kWh. Sur les trajets quotidiens, la Seal 6 permet même jusqu’à 140 km en tout électrique, ce qui la rend parfaitement compatible avec les exigences des ZFE.

Pendant que Peugeot hésite à renouveler la 508 Hybrid et que Renault laisse mourir la Talisman, BYD attaque là où les marques françaises reculent. La #Renault5 arrive côté électrique grand public ; mais sur le segment D, c’est désormais la Chine qui impose le tempo.

BYD Seal 6 DM-i 2026 vue latérale berline hybride rechargeable
La BYD Seal 6 DM‑i affiche La BYD Seal 6 DM-i affiche une silhouette de berline classique, équilibrée et fluide © BYD

BYD Seal 6 DM-i : une autonomie record à ce prix

Sur le segment des hybrides rechargeables, rares sont les berlines capables d’afficher plus de 1 400 km d’autonomie combinée. La BYD Seal 6 DM-i s’appuie sur un duo moteur essence et batterie de 18,3 kWh, capable d’offrir jusqu’à 140 km en mode 100 % électrique (WLTP). De quoi couvrir largement les trajets quotidiens — 30 km/jour en moyenne en France — sans allumer le moteur thermique.

510 ch, deux coffres et des lignes scandinaves à tomber : ce SUV est la surprise que personne n’attendait en 2026

C’est justement ce positionnement qui rend le modèle pertinent en 2026 : à l’heure où les ZFE se multiplient (Paris, Lyon, Marseille…), pouvoir rouler en Crit’Air 1 sur de longues distances tout en conservant un plein de carburant pour les vacances devient un argument fort. L’offensive BYD #ElectricCar fait ici mouche : la Seal 6 DM-i cible tous ceux que le 100 % électrique freine encore.

Lire aussi  L'offensive des voitures électriques chinoises menace le luxe automobile européen !

Face à elle, ni la Peugeot 508 Hybrid (autonomie électrique limitée à 60 km) ni la Renault Talisman E-Tech (absente du catalogue depuis 2023) ne soutiennent la comparaison sur l’autonomie électrique. Et à tarif égal, l’équipement chinois est plus généreux.

 

BYD Seal 6 DM-i 2026 face avant calandre et feux
La face avant adopte un style sobre, avec une signature lumineuse effilée typique de la gamme DM-i © BYD

Trois versions déjà disponibles en France

La Seal 6 DM-i est d’ores et déjà proposée dans l’Hexagone avec trois niveaux de finition. Pas besoin d’attendre un hypothétique lancement ou une importation incertaine : BYD France livre.

Voici le détail des versions actuellement disponibles :

BYD propose trois niveaux de finition pour la Seal 6 DM-i :

Version Autonomie électrique Autonomie totale Prix TTC
Boost 80 km 1 200 km 38 490 €
Comfort Lite 120 km 1 400 km 42 490 €
Comfort 140 km 1 500 km 43 490 €

À équipement équivalent, la Peugeot 508 Hybrid démarre à 46 070 € (finition Allure Pack), pour 60 km en électrique et une autonomie globale inférieure à 800 km. Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux que la chinoise.

 

intérieur BYD Seal 6 DM-i 2026 tableau de bord et écran central
L’habitacle intègre un grand écran rotatif, un combiné numérique et une présentation épurée © BYD

Une hybride rechargeable pensée pour les trajets du quotidien

Là où la majorité des PHEV européens peinent à dépasser 60 ou 70 km d’autonomie électrique, la Seal 6 Comfort atteint 140 km WLTP. En usage réel, on comptera 110 à 120 km en ville, 90 à 100 km en périurbain. Pour les cadres qui roulent en périphérie de Toulouse ou de Lyon, cela signifie une semaine complète sans démarrer le moteur thermique.

Même en usage mixte, la consommation reste très basse : BYD annonce 1,5 à 2,3 L/100 km selon les versions, des chiffres atteignables à condition de recharger régulièrement. Et sur autoroute, le 1.5 essence turbo conserve un rendement très correct, surtout comparé aux modèles français souvent plus gourmands.

Lire aussi  Le 4x4 familial qui défie les légendes du tout-terrain : abordable et garanti 7 ans

Consommation estimée en usage typique :

Type de trajet Consommation moyenne Autonomie électrique
Ville 1,5 L/100 km 120-140 km
Périurbain 1,8 L/100 km 100-120 km
Autoroute 5,5 L/100 km Moins de 80 km

Dans la réalité française, avec ses limitations de vitesse et ses ZFE de plus en plus strictes, ce type d’hybride plug-in à très grande autonomie devient une solution très crédible.

 

places arrière BYD Seal 6 DM-i 2026 espace aux jambes et confort
À l’arrière, l’espace est généreux pour deux adultes, avec un bon dégagement aux jambes © BYD

Habitabilité, confort, équipements : que vaut la Seal 6 à bord ?

Avec 4,78 m de long et un empattement de 2,7 m, la Seal 6 DM-i joue clairement dans la cour des familiales type Volkswagen Passat ou Peugeot 508 SW. L’espace à bord est généreux, surtout à l’arrière où la garde au toit surprend. Le coffre, autour de 450 litres, reste correct sans être géant.

L’équipement est à la hauteur : écran central 15,6″, affichage tête haute, régulateur adaptatif, caméra 360°, sièges chauffants… dès la finition Boost, beaucoup d’éléments sont livrés de série. La finition Comfort ajoute la pompe à chaleur, la sellerie simili-cuir, les sièges ventilés.

À noter : une version break Touring est également disponible, avec un gabarit et un volume de coffre étendus. Idéal pour les familles nombreuses ou les gros rouleurs.

 

BYD Seal 6 DM-i 2026 arrière feux et logo
À l’arrière, la Seal 6 DM-i mise sur une ligne continue de LED et une malle haute, façon fastback © BYD

Face aux françaises : une chinoise bien plus pragmatique ?

En regardant froidement les chiffres, le positionnement de la Seal 6 DM-i est difficile à ignorer. En 2026, une berline familiale PHEV Crit’Air 1 avec 140 km en électrique et un prix sous les 45 000 €, aucune marque française ne le propose.

Comparatif Seal 6 vs 508 Hybrid vs Talisman :

Modèle Prix TTC Autonomie électrique Autonomie totale Crit’Air
BYD Seal 6 Comfort 43 490 € 140 km 1 500 km 1
Peugeot 508 Hybrid 225 46 070 € 60 km 800 km 1
Renault Talisman E-Tech Non commercialisée 50 km 750 km 1
Lire aussi  Citroën C5 Aircross ou Ford Kuga, un duel d'hybrides pour choisir le SUV le plus recommandé

Le verdict est sans appel : BYD ne joue pas dans le même registre. Le constructeur cible les besoins concrets : trajets électriques domicile-travail, capacité à partir loin sans stress, prix compétitif. Sans faire de bruit, la Seal 6 DM-i s’impose comme la nouvelle référence hybride rechargeable sur le marché français

 

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Volkswagen admet son erreur sur son électrique star : retour au nom d’origine et aux bons vieux boutons physiques
Maxime Lefèvre
Maxime Lefèvre
Journaliste spécialisé dans les essais automobiles et les innovations, Maxime est un véritable passionné de voitures de sport et de compétition. Depuis son plus jeune âge, il est fasciné par la mécanique et les sensations fortes offertes par les moteurs puissants. Expert en véhicules sportifs, Maxime parcourt les routes pour tester les performances des dernières voitures et explorer les technologies de pointe. Ses articles captivants guident les lecteurs à travers l’univers des sports automobiles et les révolutions qui façonnent l’avenir de la mobilité.

Sur le même sujet

Volkswagen admet son erreur sur son électrique star : retour au nom d’origine et aux bons vieux boutons physiques

Il y a des noms qui parlent immédiatement aux clients. Tiguan fait partie de ceux-là. Depuis son lancement...

510 ch, deux coffres et des lignes scandinaves à tomber : ce SUV est la surprise que personne n’attendait en 2026

Le Volvo EX60 Cross Country se dévoile comme la variante la plus aventureuse du nouveau SUV 100 % électrique...

Plus de 200 ch, boîte auto et moins de 20 000 € : ce SUV fabriqué en Europe reprend la recette du Yaris Cross...

Le nom « Ebro » n’évoque encore rien en France. Et pourtant, ce constructeur d’origine espagnole semble bien...

Skoda Kushaq 2026 : plus malin et plus habitable que le Kamiq, ce SUV a tout pour plaire sauf qu’il ne viendra jamais en...

Alors que les SUV urbains se livrent une bataille acharnée sur le marché européen, Skoda développe en parallèle...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.