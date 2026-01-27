La Chine envahit l’Europe avec des hybrides qui roulent 1 000 km sans recharger, pendant que Bruxelles s’entête sur le tout-électrique

Après avoir frappé fort avec ses électriques pures comme la Dolphin ou la Seal EV, BYD ouvre un nouveau front : celui de l’hybride rechargeable longue distance. Sa nouvelle Seal 6 DM-i arrive en France avec une fiche technique impressionnante, et surtout des tarifs à faire réfléchir plus d’un acheteur de familiale thermique.

Moins de 39 000 € pour une berline de 4,78 m capable de parcourir plus de 1 400 km grâce à l’alliance d’un moteur thermique efficient et d’une batterie de 18,3 kWh. Sur les trajets quotidiens, la Seal 6 permet même jusqu’à 140 km en tout électrique, ce qui la rend parfaitement compatible avec les exigences des ZFE.

Pendant que Peugeot hésite à renouveler la 508 Hybrid et que Renault laisse mourir la Talisman, BYD attaque là où les marques françaises reculent. La #Renault5 arrive côté électrique grand public ; mais sur le segment D, c’est désormais la Chine qui impose le tempo.

BYD Seal 6 DM-i : une autonomie record à ce prix

Sur le segment des hybrides rechargeables, rares sont les berlines capables d’afficher plus de 1 400 km d’autonomie combinée. La BYD Seal 6 DM-i s’appuie sur un duo moteur essence et batterie de 18,3 kWh, capable d’offrir jusqu’à 140 km en mode 100 % électrique (WLTP). De quoi couvrir largement les trajets quotidiens — 30 km/jour en moyenne en France — sans allumer le moteur thermique.

C’est justement ce positionnement qui rend le modèle pertinent en 2026 : à l’heure où les ZFE se multiplient (Paris, Lyon, Marseille…), pouvoir rouler en Crit’Air 1 sur de longues distances tout en conservant un plein de carburant pour les vacances devient un argument fort. L’offensive BYD #ElectricCar fait ici mouche : la Seal 6 DM-i cible tous ceux que le 100 % électrique freine encore.

Face à elle, ni la Peugeot 508 Hybrid (autonomie électrique limitée à 60 km) ni la Renault Talisman E-Tech (absente du catalogue depuis 2023) ne soutiennent la comparaison sur l’autonomie électrique. Et à tarif égal, l’équipement chinois est plus généreux.

Trois versions déjà disponibles en France

La Seal 6 DM-i est d’ores et déjà proposée dans l’Hexagone avec trois niveaux de finition. Pas besoin d’attendre un hypothétique lancement ou une importation incertaine : BYD France livre.

Voici le détail des versions actuellement disponibles :

BYD propose trois niveaux de finition pour la Seal 6 DM-i :

Version Autonomie électrique Autonomie totale Prix TTC Boost 80 km 1 200 km 38 490 € Comfort Lite 120 km 1 400 km 42 490 € Comfort 140 km 1 500 km 43 490 €

À équipement équivalent, la Peugeot 508 Hybrid démarre à 46 070 € (finition Allure Pack), pour 60 km en électrique et une autonomie globale inférieure à 800 km. Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux que la chinoise.

Une hybride rechargeable pensée pour les trajets du quotidien

Là où la majorité des PHEV européens peinent à dépasser 60 ou 70 km d’autonomie électrique, la Seal 6 Comfort atteint 140 km WLTP. En usage réel, on comptera 110 à 120 km en ville, 90 à 100 km en périurbain. Pour les cadres qui roulent en périphérie de Toulouse ou de Lyon, cela signifie une semaine complète sans démarrer le moteur thermique.

Même en usage mixte, la consommation reste très basse : BYD annonce 1,5 à 2,3 L/100 km selon les versions, des chiffres atteignables à condition de recharger régulièrement. Et sur autoroute, le 1.5 essence turbo conserve un rendement très correct, surtout comparé aux modèles français souvent plus gourmands.

Consommation estimée en usage typique :

Type de trajet Consommation moyenne Autonomie électrique Ville 1,5 L/100 km 120-140 km Périurbain 1,8 L/100 km 100-120 km Autoroute 5,5 L/100 km Moins de 80 km

Dans la réalité française, avec ses limitations de vitesse et ses ZFE de plus en plus strictes, ce type d’hybride plug-in à très grande autonomie devient une solution très crédible.

Habitabilité, confort, équipements : que vaut la Seal 6 à bord ?

Avec 4,78 m de long et un empattement de 2,7 m, la Seal 6 DM-i joue clairement dans la cour des familiales type Volkswagen Passat ou Peugeot 508 SW. L’espace à bord est généreux, surtout à l’arrière où la garde au toit surprend. Le coffre, autour de 450 litres, reste correct sans être géant.

L’équipement est à la hauteur : écran central 15,6″, affichage tête haute, régulateur adaptatif, caméra 360°, sièges chauffants… dès la finition Boost, beaucoup d’éléments sont livrés de série. La finition Comfort ajoute la pompe à chaleur, la sellerie simili-cuir, les sièges ventilés.

À noter : une version break Touring est également disponible, avec un gabarit et un volume de coffre étendus. Idéal pour les familles nombreuses ou les gros rouleurs.

Face aux françaises : une chinoise bien plus pragmatique ?

En regardant froidement les chiffres, le positionnement de la Seal 6 DM-i est difficile à ignorer. En 2026, une berline familiale PHEV Crit’Air 1 avec 140 km en électrique et un prix sous les 45 000 €, aucune marque française ne le propose.

Comparatif Seal 6 vs 508 Hybrid vs Talisman :

Modèle Prix TTC Autonomie électrique Autonomie totale Crit’Air BYD Seal 6 Comfort 43 490 € 140 km 1 500 km 1 Peugeot 508 Hybrid 225 46 070 € 60 km 800 km 1 Renault Talisman E-Tech Non commercialisée 50 km 750 km 1

Le verdict est sans appel : BYD ne joue pas dans le même registre. Le constructeur cible les besoins concrets : trajets électriques domicile-travail, capacité à partir loin sans stress, prix compétitif. Sans faire de bruit, la Seal 6 DM-i s’impose comme la nouvelle référence hybride rechargeable sur le marché français