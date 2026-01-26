Le moteur à cinq cylindres est en train de mourir en silence et personne ne semble vouloir le sauver : voici pourquoi

Il y a des mécaniques qui marquent les esprits. Non pas parce qu’elles sont les plus puissantes, les plus sobres ou les plus vendues, mais parce qu’elles possèdent une personnalité unique. Les moteurs 5 cylindres en ligne font partie de ces raretés mécaniques qui ont su conquérir le cœur des passionnés. Leur son rauque et irrégulier, leur équilibre imparfait mais vivant, leur réactivité à mi-régime… autant de traits qui en ont fait des moteurs à part. Et aujourd’hui, leur disparition progressive a tout d’un crève-cœur.

Apparus discrètement dans les années 1970 sur des Mercedes diesel, puis propulsés sur le devant de la scène par Audi et son fameux Quattro, les 5 cylindres ont connu leur heure de gloire dans les années 90 et 2000. Volvo, Fiat, Ford, VW : nombreux sont les constructeurs qui ont exploité cette architecture pour sa compacité et son caractère. Certains modèles iconiques, comme le Volvo 850 T5-R, l’Audi RS2 Avant ou le Ford Focus RS, lui doivent en partie leur statut culte.

Mais les temps ont changé. Face au downsizing, aux moteurs modulaires à 3 ou 4 cylindres, et à la montée en puissance de l’électrification, le 5 cylindres ne trouve plus sa place. En 2026, seul le bloc 2.5 TFSI d’Audi subsiste, pour combien de temps encore ? Si leur destin est scellé, leur empreinte, elle, est éternelle. Le moteur 5 cylindres n’est pas qu’un agrégat de pièces : c’est une signature sonore, un ressenti à l’accélération, une époque révolue… et un pan de l’histoire automobile qui mérite d’être raconté.

Qu’est-ce qui rend un moteur 5 cylindres si spécial ?

Entre le quatre cylindres omniprésent et le noble six en ligne, le moteur 5 cylindres en ligne a toujours fait figure d’original. Plus long qu’un “4 pattes”, mais plus compact qu’un L6, il peut être monté transversalement ou longitudinalement, ce qui en fait un bon compromis technique. Mais ce qui fait sa vraie singularité, ce n’est pas sa fiche technique, c’est son comportement.

Avec son ordre d’allumage caractéristique (1-2-4-5-3), ses phases de combustion qui se chevauchent et ses manivelles de vilebrequin à 72°, le 5 cylindres génère un son unique, à mi-chemin entre la rage d’un 4 cylindres turbo et la souplesse chantante d’un 6 en ligne. Il vibre un peu plus, a besoin d’arbres d’équilibrage, mais c’est précisément cette imperfection assumée qui lui donne ce grain si reconnaissable, à l’oreille comme au volant.

Mieux qu’un simple entre-deux, c’est une architecture dotée d’un vrai tempérament, capable de délivrer des montées en régime franches, un bon couple à mi-régime, et un ressenti mécanique brut, à mille lieues des mécaniques aseptisées actuelles.

L’ascension : Mercedes, Audi, Volvo… et les années de gloire

Les débuts ont pourtant été timides. Dans les années 70, Mercedes inaugure l’architecture sur son 300D (OM617), un cinq cylindres diesel réputé indestructible, encore en circulation aujourd’hui. Mais c’est Audi qui va véritablement lui donner ses lettres de noblesse, avec un bloc essence injecté monté dans l’Audi 100 5E en 1977, puis un dérivé turbo devenu mythique : celui de l’Audi Quattro.

Ce moteur de 2,1 litres, décliné en version 20 soupapes dans les années 80, va devenir une légende des rallyes du Groupe B, avec son bruit de fusée de détresse et ses crépitements à la décélération. Il motorise aussi les Audi RS2 Avant, développées avec Porsche, jusqu’à 315 ch. Une mécanique vivante, robuste, et au service de modèles devenus cultes.

D’autres constructeurs suivent : Volvo généralise les 5 cylindres sur ses berlines et breaks (850, S60, V70), avec des versions turbo allant jusqu’à 300 ch. Les blocs Volvo finiront même sous le capot du Ford Focus ST et RS dans les années 2000. Fiat, de son côté, propose son 2.4 JTD sur les Coupé, Croma ou encore les Ulysse.

Le lent déclin : downsizing, normes CO₂ et modularité

Alors, pourquoi ce moteur si apprécié disparaît-il ? La réponse tient en un mot : efficacité. Le moteur 5 cylindres est complexe à produire, nécessite un équilibrage spécifique, et prend plus de place qu’un 4 cylindres. Or, un bon 1.6 ou 2.0 turbo suffit aujourd’hui à sortir 300 ou même 400 chevaux. Pourquoi continuer à fabriquer un bloc plus lourd, plus coûteux, et plus polluant ?

L’arrivée des moteurs modulaires, que l’on assemble à partir de cylindres identiques (comme chez Volvo, BMW ou Mercedes), a fini de sceller son sort. Les marques préfèrent partager un même bloc 3 ou 4 cylindres sur toute leur gamme plutôt que de développer un 5 cylindres spécifique.

Enfin, les normes d’émissions CO₂ et la généralisation de l’hybridation et de l’électrification ont achevé d’écarter les mécaniques originales au profit de solutions plus standardisées. Même Volvo, dernier bastion des 5 cylindres, a abandonné ce moteur dès 2017 pour passer à des blocs 4 cylindres hybrides plus sobres.

Audi 2.5 TFSI : le dernier des Mohicans

Aujourd’hui, un seul moteur 5 cylindres est encore produit en série : le célèbre 2.5 TFSI d’Audi, un bloc turbo de 400 ch, monté dans les RS3, TT RS et RS Q3. Un chef-d’œuvre d’ingénierie, primé à de multiples reprises, et qui continue à faire vibrer les amateurs avec son bruit rauque si particulier.

Mais son avenir est plus qu’incertain. Non électrifié, pénalisé par un malus CO₂ massif en France (plus de 60 000 € en 2026), il devient pratiquement invendable hors de certains marchés passion. Même en Allemagne, sa production est limitée, et Audi ne cache pas que l’électrification de sa gamme va entraîner à terme l’arrêt du 2.5 TFSI.

Un adieu inévitable, mais une empreinte inoubliable

Le 5 cylindres est en train de disparaître, mais son aura reste intacte. Parce qu’il a motorisé des voitures de passion, pas de compromis. Parce qu’il a marqué des générations de conducteurs par son son brut, son caractère joueur et ses performances inattendues. Parce qu’il est devenu, à sa manière, un symbole de la liberté mécanique, dans un monde qui en tolère de moins en moins.

Alors non, ce n’était pas le moteur le plus équilibré. Ni le plus sobre. Ni le plus rationnel. Mais c’est justement pour ça qu’on l’aimait. Et c’est bien pour ça qu’on ne l’oubliera jamais.