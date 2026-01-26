ActualitéCe SUV né d'une alliance italo-chinoise débarque en Europe avec un prix...

Ce SUV né d’une alliance italo-chinoise débarque en Europe avec un prix si bas qu’il pourrait mettre le marché sens dessus dessous

Publié par: Marc

Date:

Partager:

À première vue, on dirait un SUV comme les autres. Mais en regardant de plus près, ce nouveau DR 6 MY2026 cache un ADN atypique. Car derrière cette marque encore méconnue chez nous, se trouve un modèle d’origine chinoise — le Chery Tiggo 7 Pro — transformé par un constructeur italien. Résultat : un SUV compact au look remanié, à l’équipement valorisant, et surtout affiché à un tarif défiant toute concurrence.

DR Automobiles, qui écoule déjà plusieurs milliers d’unités par an en Italie, continue de renforcer son offre en misant sur le design, la dotation de série et une motorisation simple mais accessible. Ce DR 6 cru 2026 ne change pas fondamentalement de fiche technique, mais soigne son style et son habitacle pour séduire des clients rationnels, mais pas austères. Une stratégie qui fait mouche, au moment où le neuf devient inabordable pour beaucoup.

Et si DR débarquait demain en France ? Avec un tel SUV vendu autour de 28 000 €, il pourrait sérieusement ébranler les SUV compacts généralistes, mais aussi les marques low-cost. À condition, bien sûr, de passer l’obstacle du malus et de l’homologation.

Vue latérale du DR 6 MY2026 avec jantes 18 pouces et toit panoramique
Le DR 6 MY2026 affiche un profil dynamique et équilibré, typique des SUV compacts européens. © DR Automobiles

DR 6 MY2026 : le SUV sino-italien qui monte en gamme

DR continue de faire évoluer ses modèles à marche forcée. Pour 2026, le DR 6 – basé sur le Chery Tiggo 7 Pro – s’offre un léger restylage extérieur, avec une nouvelle calandre noire à motifs tridimensionnels, des boucliers redessinés et des jantes spécifiques selon les versions. L’ensemble gagne en caractère sans trop en faire, dans une veine assez proche des productions coréennes.

Imparable, intimidant et résolument thermique : ce 4×4 est le meilleur qu’on puisse s’offrir et envoie l’électrification au tapis

Mais c’est surtout à bord que ce DR 6 MY2026 progresse. La planche de bord est modernisée, avec un écran tactile de 12,5 pouces en position centrale, une instrumentation numérique de 9 pouces, et une console flottante au dessin plus dynamique. Sellerie en cuir, toit panoramique, sièges chauffants : on est loin de l’idée d’un SUV “low-cost” rustique. Le tout, dans un gabarit parfaitement calibré pour l’Europe, avec 4,50 m de long et un coffre de 570 litres.

Lire aussi  Elle pèse 1190 kilos, possède un moteur atmosphérique de 600 ch, une boîte de vitesses manuelle... et vient d'être lancée en 2024
Calandre et phares LED du DR 6 MY2026 restylé
La face avant reçoit une nouvelle calandre noire, plus expressive que sur le modèle précédent. © DR Automobiles

Thermique ou GPL : deux mécaniques simples mais adaptées

Côté technique, pas de révolution. Le DR 6 MY2026 conserve un moteur 1.5 turbo essence de 154 ch, associé à une boîte CVT et une transmission traction avant. Il ne vise pas la sportivité, mais propose des performances suffisantes pour un usage quotidien. Le couple de 210 Nm est disponible dès les bas régimes, et la souplesse de la boîte à variation continue conviendra aux clients urbains et périurbains.

Comme souvent chez DR, une version GPL est proposée en parallèle, portant le nom de DR 6 Bi-Fuel. Ce modèle fonctionne indifféremment à l’essence ou au gaz de pétrole liquéfié, avec un réservoir supplémentaire de 60 litres de GPL. De quoi parcourir plus de 1 000 km en autonomie combinée, tout en réduisant ses coûts à la pompe. Et surtout : la version GPL échappe (en Italie comme potentiellement en France) à tout malus écologique, ce qui pourrait devenir un argument de poids.

Fans de rallye, préparez le chéquier : Toyota vient de créer la voiture que vous rêvez de garer dans votre garage

Intérieur du DR 6 MY2026 avec écran tactile et sellerie cuir
La planche de bord gagne en qualité perçue avec une nouvelle interface numérique et des finitions soignées. © DR Automobiles

Une dotation très généreuse pour un prix sous 30 000 €

Là où DR frappe fort, c’est sur l’équipement. Toutes les versions sont livrées “full options”, sans avoir à piocher dans des packs interminables. Le DR 6 MY2026 propose ainsi de série :

  • Toit panoramique ouvrant
  • Caméra 360°
  • Jantes 18 pouces
  • Apple CarPlay & Android Auto
  • Aide au maintien dans la voie, freinage d’urgence autonome

En Italie, le tarif affiché est de 28 900 € TTC, en finition unique. Un prix net, sans frais cachés, bien inférieur à la moyenne du segment. En comparaison, un Peugeot 3008 ou un Renault Austral équivalent s’affiche entre 35 000 et 40 000 €, à équipement égal. Même le MG HS, concurrent chinois au positionnement agressif, dépasse ce seuil dans ses finitions supérieures.

Lire aussi  Faux air de Defender mais quatre fois moins cher : ce 4x4 hybride s'apprête à révolutionner l'Europe
Arrière du DR 6 MY2026 avec feux LED horizontaux
L’arrière du DR 6 adopte une signature lumineuse modernisée et un bouclier redessiné. © DR Automobiles

Peut-il arriver en France ? Et à quel tarif avec le malus ?

Officiellement, DR Automobiles n’est pas encore implanté en France. Le constructeur italo-chinois concentre ses ventes sur l’Italie, mais envisage une expansion européenne. La France, avec son marché du SUV compact saturé, représente une cible logique… mais aussi un défi réglementaire.

Si le DR 6 MY2026 devait arriver chez nous, deux cas de figure se posent :

  • En version essence 1.5 turbo, le modèle serait soumis à un malus CO₂ estimé entre 3 000 et 6 000 €, en fonction du niveau précis d’émissions WLTP.
  • En version GPL, le DR 6 pourrait échapper au malus s’il est homologué avec un taux CO₂ abaissé, comme c’est souvent le cas avec les bi-carburation.

Cela positionnerait le DR 6 GPL en dessous des 30 000 € TTC en France, un seuil psychologique crucial. Il serait alors l’un des rares SUV compacts bien équipés à pouvoir échapper au malus, avec une autonomie accrue et une image différente.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Imparable, intimidant et résolument thermique : ce 4×4 est le meilleur qu’on puisse s’offrir et envoie l’électrification au tapis
Article suivant
Le moteur à cinq cylindres est en train de mourir en silence et personne ne semble vouloir le sauver : voici pourquoi
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

510 ch, deux coffres et des lignes scandinaves à tomber : ce SUV est la surprise que personne n’attendait en 2026

Le Volvo EX60 Cross Country se dévoile comme la variante la plus aventureuse du nouveau SUV 100 % électrique...

Plus de 200 ch, boîte auto et moins de 20 000 € : ce SUV fabriqué en Europe reprend la recette du Yaris Cross...

Le nom « Ebro » n’évoque encore rien en France. Et pourtant, ce constructeur d’origine espagnole semble bien...

Skoda Kushaq 2026 : plus malin et plus habitable que le Kamiq, ce SUV a tout pour plaire sauf qu’il ne viendra jamais en...

Alors que les SUV urbains se livrent une bataille acharnée sur le marché européen, Skoda développe en parallèle...

13 millions de voitures immatriculées chaque année en Europe : devinez combien sont chinoises, le chiffre va vous surprendre

Pendant longtemps, l’industrie européenne a regardé les tentatives chinoises avec un certain dédain. Produits mal finis, réseaux absents,...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.