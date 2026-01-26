Ce SUV né d’une alliance italo-chinoise débarque en Europe avec un prix si bas qu’il pourrait mettre le marché sens dessus dessous

À première vue, on dirait un SUV comme les autres. Mais en regardant de plus près, ce nouveau DR 6 MY2026 cache un ADN atypique. Car derrière cette marque encore méconnue chez nous, se trouve un modèle d’origine chinoise — le Chery Tiggo 7 Pro — transformé par un constructeur italien. Résultat : un SUV compact au look remanié, à l’équipement valorisant, et surtout affiché à un tarif défiant toute concurrence.

DR Automobiles, qui écoule déjà plusieurs milliers d’unités par an en Italie, continue de renforcer son offre en misant sur le design, la dotation de série et une motorisation simple mais accessible. Ce DR 6 cru 2026 ne change pas fondamentalement de fiche technique, mais soigne son style et son habitacle pour séduire des clients rationnels, mais pas austères. Une stratégie qui fait mouche, au moment où le neuf devient inabordable pour beaucoup.

Et si DR débarquait demain en France ? Avec un tel SUV vendu autour de 28 000 €, il pourrait sérieusement ébranler les SUV compacts généralistes, mais aussi les marques low-cost. À condition, bien sûr, de passer l’obstacle du malus et de l’homologation.

DR 6 MY2026 : le SUV sino-italien qui monte en gamme

DR continue de faire évoluer ses modèles à marche forcée. Pour 2026, le DR 6 – basé sur le Chery Tiggo 7 Pro – s’offre un léger restylage extérieur, avec une nouvelle calandre noire à motifs tridimensionnels, des boucliers redessinés et des jantes spécifiques selon les versions. L’ensemble gagne en caractère sans trop en faire, dans une veine assez proche des productions coréennes.

Mais c’est surtout à bord que ce DR 6 MY2026 progresse. La planche de bord est modernisée, avec un écran tactile de 12,5 pouces en position centrale, une instrumentation numérique de 9 pouces, et une console flottante au dessin plus dynamique. Sellerie en cuir, toit panoramique, sièges chauffants : on est loin de l’idée d’un SUV “low-cost” rustique. Le tout, dans un gabarit parfaitement calibré pour l’Europe, avec 4,50 m de long et un coffre de 570 litres.

Thermique ou GPL : deux mécaniques simples mais adaptées

Côté technique, pas de révolution. Le DR 6 MY2026 conserve un moteur 1.5 turbo essence de 154 ch, associé à une boîte CVT et une transmission traction avant. Il ne vise pas la sportivité, mais propose des performances suffisantes pour un usage quotidien. Le couple de 210 Nm est disponible dès les bas régimes, et la souplesse de la boîte à variation continue conviendra aux clients urbains et périurbains.

Comme souvent chez DR, une version GPL est proposée en parallèle, portant le nom de DR 6 Bi-Fuel. Ce modèle fonctionne indifféremment à l’essence ou au gaz de pétrole liquéfié, avec un réservoir supplémentaire de 60 litres de GPL. De quoi parcourir plus de 1 000 km en autonomie combinée, tout en réduisant ses coûts à la pompe. Et surtout : la version GPL échappe (en Italie comme potentiellement en France) à tout malus écologique, ce qui pourrait devenir un argument de poids.

Une dotation très généreuse pour un prix sous 30 000 €

Là où DR frappe fort, c’est sur l’équipement. Toutes les versions sont livrées “full options”, sans avoir à piocher dans des packs interminables. Le DR 6 MY2026 propose ainsi de série :

Toit panoramique ouvrant

Caméra 360°

Jantes 18 pouces

Apple CarPlay & Android Auto

Aide au maintien dans la voie, freinage d’urgence autonome

En Italie, le tarif affiché est de 28 900 € TTC, en finition unique. Un prix net, sans frais cachés, bien inférieur à la moyenne du segment. En comparaison, un Peugeot 3008 ou un Renault Austral équivalent s’affiche entre 35 000 et 40 000 €, à équipement égal. Même le MG HS, concurrent chinois au positionnement agressif, dépasse ce seuil dans ses finitions supérieures.

Peut-il arriver en France ? Et à quel tarif avec le malus ?

Officiellement, DR Automobiles n’est pas encore implanté en France. Le constructeur italo-chinois concentre ses ventes sur l’Italie, mais envisage une expansion européenne. La France, avec son marché du SUV compact saturé, représente une cible logique… mais aussi un défi réglementaire.

Si le DR 6 MY2026 devait arriver chez nous, deux cas de figure se posent :

En version essence 1.5 turbo , le modèle serait soumis à un malus CO₂ estimé entre 3 000 et 6 000 € , en fonction du niveau précis d’émissions WLTP.

, le modèle serait soumis à un , en fonction du niveau précis d’émissions WLTP. En version GPL, le DR 6 pourrait échapper au malus s’il est homologué avec un taux CO₂ abaissé, comme c’est souvent le cas avec les bi-carburation.

Cela positionnerait le DR 6 GPL en dessous des 30 000 € TTC en France, un seuil psychologique crucial. Il serait alors l’un des rares SUV compacts bien équipés à pouvoir échapper au malus, avec une autonomie accrue et une image différente.