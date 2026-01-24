L’Europe vient d’enfoncer un nouveau clou dans le cercueil de la petite voiture essence simple et pas chère : bientôt un lointain souvenir

Longtemps, elle a incarné l’idée même de la voiture rationnelle. Petite, discrète, facile à entretenir, la Hyundai i10 représentait une porte d’entrée simple et efficace dans le monde de l’automobile. Avec ses motorisations essence sans hybridation, son gabarit parfait pour la ville et un tarif plancher, elle survivait là où d’autres avaient déjà jeté l’éponge. Mais ce temps est désormais révolu : la marque coréenne a mis fin à sa production pour l’Europe.

L’i10 n’était pas un best-seller flamboyant, mais elle occupait une niche précieuse, celle des citadines thermiques accessibles. En trois générations successives depuis l’Atos de 1997, elle avait su fidéliser un public à la recherche de simplicité et d’économie. Mais entre les normes de sécurité de plus en plus strictes, les exigences en matière d’émissions et l’appétit croissant des clients pour les SUV, la petite coréenne n’était plus rentable.

Pas de remplaçante annoncée : le segment A se vide, lentement mais sûrement. Et ce retrait ne concerne pas que Hyundai. Fiat, Toyota ou Kia hésitent ou revoient leurs copies, souvent avec des modèles électrifiés et bien plus coûteux. En filigrane, c’est tout un pan de l’automobile populaire qui s’efface, sans bruit mais avec de lourdes conséquences pour les automobilistes au budget serré.

Le Hyundai i10 tire sa révérence sans successeur

C’est une page qui se tourne discrètement mais significativement. Après près de 25 ans de présence sur le segment des petites urbaines, Hyundai cesse la production de la i10. Le modèle était assemblé en Turquie pour l’Europe, et malgré un restylage récent, aucun renouvellement n’est prévu. Un choix qui n’étonne guère, tant le marché des citadines thermiques bon marché s’est effondré ces dernières années.

Lancé en 2007 en Europe, le Hyundai i10 avait pris le relais de l’Atos. Dès le départ, sa vocation était claire : proposer un véhicule urbain simple, à prix serré, avec un minimum de technologie superflue. La dernière génération, commercialisée depuis 2019, poursuivait cette mission, avec des motorisations essence 3 cylindres de 63 à 90 ch, sans hybridation. Même la version N-Line, au style un peu plus sportif, ne suffisait pas à inverser la tendance.

Le segment A, victime collatérale des normes européennes

Derrière l’arrêt du i10 se cache une réalité plus large : les contraintes réglementaires européennes rendent la production de petites voitures thermiques de moins en moins viable. L’ajout obligatoire d’équipements d’aide à la conduite (ADAS), la sécurité passive accrue, les objectifs de réduction de CO₂… autant de mesures qui alourdissent les coûts. Or, sur des modèles vendus à moins de 15 000 €, chaque euro compte.

Résultat : les constructeurs n’ont plus vraiment intérêt à maintenir ces véhicules en vie, surtout si les marges sont faibles. La Hyundai i10 n’échappe pas à cette logique. D’autant que dans la gamme du constructeur coréen, un modèle comme l’i20 — légèrement plus grand, mieux équipé, et disponible en hybride léger — vient naturellement prendre le relais. Quant au Bayon, petit SUV urbain, il répond davantage aux attentes d’un public désormais plus attiré par le style crossover.

Une disparition logique mais regrettable pour les automobilistes

Sur le plan industriel, la décision se comprend. Mais pour de nombreux automobilistes, c’est une mauvaise nouvelle. Tous ne souhaitent pas — ni ne peuvent — passer à l’électrique ou au SUV. Pour les jeunes conducteurs, les citadins au budget serré ou ceux qui cherchent un second véhicule pratique, des modèles comme le i10 remplissaient parfaitement leur rôle.

La i10 n’était pas seulement abordable : elle était aussi économique à l’usage, facile à garer, et assez logeable pour une petite famille en milieu urbain. En France, sa disparition vient s’ajouter à celle d’autres icônes du segment A comme la Peugeot 108, la Citroën C1 ou encore la Renault Twingo thermique. Tous ces modèles ont été balayés par la même vague réglementaire et économique.

Que reste-t-il aux citadines thermiques ?

Le marché ne propose plus qu’une poignée d’options thermiques au format urbain. Parmi les derniers résistants : la Fiat Panda, la Fiat 500 thermique (toujours au catalogue malgré la montée en puissance de la 500e), le Kia Picanto, et le Toyota Aygo X. Ce dernier, désormais uniquement disponible en version crossover, dépasse les 19 000 € en finition intermédiaire. Des prix qui, il y a quelques années, auraient permis d’acheter une compacte bien équipée.

Ces rares survivants pourraient à leur tour disparaître ou basculer vers l’électrification. Kia, par exemple, prépare une nouvelle citadine électrique (potentiellement nommée EV1) destinée à remplacer indirectement le Picanto. Même constat chez Renault avec le futur Twingo électrique promis à moins de 20 000 €… mais pas avant 2026.

L’électrique en embuscade : Hyundai Inster, Twingo, EV1…

Chez Hyundai, le trou laissé par la i10 pourrait être comblé — partiellement — par l’Inster, une mini-citadine 100 % électrique récemment dévoilée. Avec un gabarit proche (3,8 m de long), un look original et une autonomie WLTP d’environ 350 km, elle s’adresse au même public… du moins en théorie. Car à plus de 25 000 € hors bonus, l’Inster se situe dans une autre dimension tarifaire.

Même chose pour les futures Renault Twingo ou KIA EV1 : toutes promettent une électrification accessible, mais peinent encore à descendre sous les 20 000 € en prix catalogue. Sans aides publiques, la promesse de la voiture populaire reste hors de portée. En attendant, la disparition du i10 illustre une réalité brutale : l’accès à l’automobile devient de plus en plus complexe pour les petits budgets.