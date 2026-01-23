Plus de 400 ch pour moins de 30 000 € : la JMEV SC01 débarque en Europe et va mettre le feu au marché des sportives

Dès le premier regard, le JMEV SC01 ne laisse aucun doute sur ses intentions. Avec ses lignes tendues, ses ailes musclées, ses proportions ramassées et sa silhouette basse (à peine 1,17 m de haut), il évoque sans détour les coupés légers d’antan. Certains y verront un clin d’oeil à la Lotus Elise, d’autres une silhouette rappelant la Lancia Stratos. Le tout avec une touche contemporaine et une signature lumineuse affirmée.

Le SC01 affiche des dimensions compactes : 4,10 m de long pour 1,83 m de large et un empattement de 2,50 m. De quoi en faire une vraie sportive de poche, taillée pour les routes sinueuses et les circuits courts, là où la légèreté et l’agilité comptent plus que la puissance brute.

Une fiche technique taillée pour le circuit

Sous cette carrosserie tendue, le SC01 cache deux moteurs électriques – un par essieu – assurant une transmission intégrale. Particularité notable : le conducteur pourra configurer la répartition de la puissance, avec la possibilité de rouler uniquement en propulsion ou en mode 4×4, en fonction du terrain et du style de conduite.

Côté chiffres, le modèle vendu en Chine affiche 435 ch, un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et un poids sous la barre des 1 400 kg – un exploit pour un véhicule électrique à double motorisation. La batterie de 60 kWh promet 520 km d’autonomie selon le cycle CLTC, bien plus optimiste que le WLTP européen. On peut donc raisonnablement tabler sur 400 km en usage mixte WLTP si l’architecture reste inchangée.

Sans doute plus important encore que les chiffres : le châssis du SC01 est annoncé comme rigide, léger et affûté, développé spécifiquement pour une conduite engageante. Ce n’est pas un dérivé d’un SUV ou d’une berline électrifiée, mais un véhicule conçu dès l’origine comme une sportive électrique, avec une position de conduite basse et un centre de gravité optimisé.

2025 JMEV 01 New Detail Update, Specs, Interior, Powertrain

Lire cette vidéo sur YouTube

Moins de 30 000 € pour une sportive électrique ?

C’est le chiffre qui fait réagir : moins de 30 000 € annoncés en Chine pour une voiture électrique de 435 ch. Si ce tarif devait être confirmé à l’échelle européenne, même avec une légère inflation liée à l’homologation et au transport, le SC01 deviendrait de loin la sportive électrique la plus abordable du marché, devant toutes ses concurrentes thermiques ou hybrides.

À titre de comparaison :

Modèle Prix France TTC Puissance Type JMEV SC01 (estimation) ~30 000 € (à confirmer) 435 ch Électrique intégrale MG4 XPower 40 990 € 435 ch Électrique intégrale Alpine A110 à partir de 63 500 € 252 à 300 ch Thermique propulsion Toyota GR86 34 000 € 234 ch Thermique propulsion

Le positionnement est clair : le SC01 vise le plaisir de conduite à prix contenu, avec une technologie électrique en rupture. Si les promesses sont tenues, le rapport prix/performances serait tout simplement inédit.

Arrivée en Europe : ce qu’on sait (et ce qui coince)

Le SC01 a débuté sa commercialisation en Chine au printemps 2025, et son programme d’adaptation au marché européen a démarré la même année. Le développement est actuellement en phase finale, mais plusieurs inconnues demeurent : autonomie WLTP, systèmes d’aide à la conduite, connectivité, normes de sécurité passive…

L’homologation européenne reste un passage obligé, tout comme la mise en place d’un réseau de distribution et de SAV crédible. Pour l’instant, JMEV ne dispose pas encore d’implantation officielle en France, même si des partenariats pourraient émerger, notamment via des importateurs indépendants ou des groupes déjà liés à la Chine.

Reste enfin la question de la cible. Ce type de voiture s’adresse à un public restreint : amateurs de plaisir pur, en quête d’une électrique accessible et légère. Un marché de niche ? Peut-être. Mais face à l’uniformisation des modèles, le SC01 incarne une proposition radicale et rafraîchissante. Si son tarif se confirme, il ne devrait pas avoir de mal à trouver son public