ActualitéPlus de 400 ch pour moins de 30 000 € : la...

Plus de 400 ch pour moins de 30 000 € : la JMEV SC01 débarque en Europe et va mettre le feu au marché des sportives

Publié par: Marc

Date:

Partager:

Dès le premier regard, le JMEV SC01 ne laisse aucun doute sur ses intentions. Avec ses lignes tendues, ses ailes musclées, ses proportions ramassées et sa silhouette basse (à peine 1,17 m de haut), il évoque sans détour les coupés légers d’antan. Certains y verront un clin d’oeil à la Lotus Elise, d’autres une silhouette rappelant la Lancia Stratos. Le tout avec une touche contemporaine et une signature lumineuse affirmée.

Le SC01 affiche des dimensions compactes : 4,10 m de long pour 1,83 m de large et un empattement de 2,50 m. De quoi en faire une vraie sportive de poche, taillée pour les routes sinueuses et les circuits courts, là où la légèreté et l’agilité comptent plus que la puissance brute.

Prototype camouflé du JMEV SC01 en test sur neige, silhouette sportive
Le SC01 poursuit sa mise au point en conditions hivernales : ce prototype camouflé laisse deviner une silhouette compacte et affûtée. © JMEV

Une fiche technique taillée pour le circuit

Sous cette carrosserie tendue, le SC01 cache deux moteurs électriques – un par essieu – assurant une transmission intégrale. Particularité notable : le conducteur pourra configurer la répartition de la puissance, avec la possibilité de rouler uniquement en propulsion ou en mode 4×4, en fonction du terrain et du style de conduite.

Lire aussi  Taille de BMW X3, prix de Toyota Yaris : cette hybride ZÉRO de 250 ch parcourt 1 250 km dont 110 sans une goutte d'essence

Côté chiffres, le modèle vendu en Chine affiche 435 ch, un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et un poids sous la barre des 1 400 kg – un exploit pour un véhicule électrique à double motorisation. La batterie de 60 kWh promet 520 km d’autonomie selon le cycle CLTC, bien plus optimiste que le WLTP européen. On peut donc raisonnablement tabler sur 400 km en usage mixte WLTP si l’architecture reste inchangée.

Le Mazda CX-5 2026 débarque plus grand et mieux équipé que jamais : micro-hybride, Crit’Air 1 et tarif à partir de 35 000 €

Sans doute plus important encore que les chiffres : le châssis du SC01 est annoncé comme rigide, léger et affûté, développé spécifiquement pour une conduite engageante. Ce n’est pas un dérivé d’un SUV ou d’une berline électrifiée, mais un véhicule conçu dès l’origine comme une sportive électrique, avec une position de conduite basse et un centre de gravité optimisé.

2025 JMEV 01 New Detail Update, Specs, Interior, Powertrain

Moins de 30 000 € pour une sportive électrique ?

C’est le chiffre qui fait réagir : moins de 30 000 € annoncés en Chine pour une voiture électrique de 435 ch. Si ce tarif devait être confirmé à l’échelle européenne, même avec une légère inflation liée à l’homologation et au transport, le SC01 deviendrait de loin la sportive électrique la plus abordable du marché, devant toutes ses concurrentes thermiques ou hybrides.

À titre de comparaison :

Modèle Prix France TTC Puissance Type
JMEV SC01 (estimation) ~30 000 € (à confirmer) 435 ch Électrique intégrale
MG4 XPower 40 990 € 435 ch Électrique intégrale
Alpine A110 à partir de 63 500 € 252 à 300 ch Thermique propulsion
Toyota GR86 34 000 € 234 ch Thermique propulsion
Lire aussi  Ce mini-SUV électrique à 11 000 € explose les ventes en Asie et c'est rageant : le VinFast VF 3 n'arrivera jamais en France

Le positionnement est clair : le SC01 vise le plaisir de conduite à prix contenu, avec une technologie électrique en rupture. Si les promesses sont tenues, le rapport prix/performances serait tout simplement inédit.

La fin d’un règne : Tesla perd sa couronne de leader des ventes électriques pendant que Mercedes se fait détrôner sur les hybrides rechargeables

Arrière du coupé électrique JMEV SC01 en test hivernal, camouflage intégral
L’arrière musclé du SC01, encore dissimulé sous camouflage, révèle des proportions courtes et un diffuseur proéminent. © JMEV

Arrivée en Europe : ce qu’on sait (et ce qui coince)

Le SC01 a débuté sa commercialisation en Chine au printemps 2025, et son programme d’adaptation au marché européen a démarré la même année. Le développement est actuellement en phase finale, mais plusieurs inconnues demeurent : autonomie WLTP, systèmes d’aide à la conduite, connectivité, normes de sécurité passive…

L’homologation européenne reste un passage obligé, tout comme la mise en place d’un réseau de distribution et de SAV crédible. Pour l’instant, JMEV ne dispose pas encore d’implantation officielle en France, même si des partenariats pourraient émerger, notamment via des importateurs indépendants ou des groupes déjà liés à la Chine.

Reste enfin la question de la cible. Ce type de voiture s’adresse à un public restreint : amateurs de plaisir pur, en quête d’une électrique accessible et légère. Un marché de niche ? Peut-être. Mais face à l’uniformisation des modèles, le SC01 incarne une proposition radicale et rafraîchissante. Si son tarif se confirme, il ne devrait pas avoir de mal à trouver son public

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Le Nissan Qashqai e-Power roule en électrique mais se ravitaille à l’essence : génial sur le papier, mais son prix face à la concurrence pose question
Article suivant
Le Foton Tunland V9 mélange savoir-faire Mercedes et prix chinois : peut-il vraiment rivaliser avec le Ranger et le Hilux ? Notre essai
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

Lente mais immortelle : cette voiture espagnole au moteur increvable coûte désormais bien plus cher qu’avant et ça ne freine personne

Il fut un temps où l’on achetait une SEAT Ibiza pour rouler européen, fiable et stylé… sans faire...

La Donkervoort P24 RS envoie balader l’électronique et rend enfin le volant à ceux qui veulent vraiment conduire

À l’heure où même les citadines sont bardées d’assistances, certaines marques choisissent encore de défier les lois du...

Le légendaire moteur 2JZ inventé au Japon et idolâtré par le monde entier fait son grand retour avec la renaissance d’une sportive mythiq

Le nom MR2 évoque encore chez les amateurs un certain parfum de transgression. Un moteur central arrière, une...

Ce SUV chinois au look bodybuildé cache 176 ch sous le capot et pourrait faire très mal à la MG HS en France

Sur le marché europeen, il commence à se faire remarquer. Venu tout droit de Chine, l’EVO 6 est...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.